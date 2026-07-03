Почему популярный кроссовер появится под новым брендом - все подробности

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

3 июля 2026, 18:37

Jetour сменит имя на Votour для российского рынка: детали локализации

Jetour сменит имя на Votour для российского рынка: детали локализации

Почему популярный кроссовер появится под новым брендом - все подробности

Jetour сменит имя на Votour для российского рынка: детали локализации

В России готовится запуск новых моделей. Производство будет локализовано в Калининграде. Ожидаются разные варианты двигателей. Подробности о смене бренда пока не раскрываются.

В России готовится запуск новых моделей. Производство будет локализовано в Калининграде. Ожидаются разные варианты двигателей. Подробности о смене бренда пока не раскрываются.

На российском рынке в ближайшее время может появиться обновленный кроссовер, который ранее был известен как Jetour. Теперь автомобили этой марки, по имеющейся информации, будут предлагаться под новым именем - Votour. Производство моделей организовано на калининградском заводе «Автотор», что позволит ускорить поставки и адаптировать автомобили под местные условия, пишет Quto.ru.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении специалистов, модель T1 уже получила одобрение типа транспортного средства. Это означает, что все формальности для старта продаж практически завершены. В моторной линейке ожидаются бензиновые агрегаты объемом 1,5 и 2,0 литра, что позволит выбрать подходящий вариант как для города, так и для загородных поездок. Покупателям предложат версии с передним и полным приводом, что расширяет возможности эксплуатации в разных климатических и дорожных условиях.

В перспективе под брендом Votour могут начать выпускать и более крупные внедорожники, такие как Jetour T2. Это даст возможность расширить модельный ряд и привлечь новых клиентов, ориентированных на семейные автомобили и путешествия. Представители компании Jetour пока не комментируют ситуацию, однако тенденция к ребрендингу на российском рынке становится все более заметной.

Стоит отметить, что концерн Chery постепенно сокращает свое присутствие в России. Многие автомобили суббрендов уже выпускаются на предприятиях холдинга AGR и продаются под новыми именами. Например, модели Chery теперь известны как Tenet, Jaecoo - как Jeland, а Lepas - как Tenet Plus. Такой подход позволяет сохранить интерес к продукции и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

Переход Jetour на новый бренд Votour может стать логичным шагом в условиях текущей ситуации. Локализация производства в Калининграде обеспечит стабильные поставки и снизит зависимость от внешних факторов. Ожидается, что новинки появятся в продаже уже в ближайшие месяцы, а подробности о комплектациях и ценах станут известны ближе к старту продаж.

Упомянутые модели: Jetour Shanhai T1
Упомянутые марки: Jetour, Chery, Jaecoo
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джетур, Чери, Джейку

Похожие материалы Джетур, Чери, Джейку

GAC Hyptec HT выходит на рынок РФ: премиальный электрокроссовер с новыми технологиями
Hyundai Mufasa выходит на рынок Узбекистана: старт продаж и комплектации
BMW представила новое поколение X5, раскрыла цены и назначила старт продаж
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пенза Красноярск Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться