Почему популярный кроссовер появится под новым брендом - все подробности

3 июля 2026, 18:37
Jetour сменит имя на Votour для российского рынка: детали локализации
Jetour сменит имя на Votour для российского рынка: детали локализации
В России готовится запуск новых моделей. Производство будет локализовано в Калининграде. Ожидаются разные варианты двигателей. Подробности о смене бренда пока не раскрываются.
На российском рынке в ближайшее время может появиться обновленный кроссовер, который ранее был известен как Jetour. Теперь автомобили этой марки, по имеющейся информации, будут предлагаться под новым именем - Votour. Производство моделей организовано на калининградском заводе «Автотор», что позволит ускорить поставки и адаптировать автомобили под местные условия, пишет Quto.ru.
Согласно документам, которые оказались в распоряжении специалистов, модель T1 уже получила одобрение типа транспортного средства. Это означает, что все формальности для старта продаж практически завершены. В моторной линейке ожидаются бензиновые агрегаты объемом 1,5 и 2,0 литра, что позволит выбрать подходящий вариант как для города, так и для загородных поездок. Покупателям предложат версии с передним и полным приводом, что расширяет возможности эксплуатации в разных климатических и дорожных условиях.
В перспективе под брендом Votour могут начать выпускать и более крупные внедорожники, такие как Jetour T2. Это даст возможность расширить модельный ряд и привлечь новых клиентов, ориентированных на семейные автомобили и путешествия. Представители компании Jetour пока не комментируют ситуацию, однако тенденция к ребрендингу на российском рынке становится все более заметной.
Стоит отметить, что концерн Chery постепенно сокращает свое присутствие в России. Многие автомобили суббрендов уже выпускаются на предприятиях холдинга AGR и продаются под новыми именами. Например, модели Chery теперь известны как Tenet, Jaecoo - как Jeland, а Lepas - как Tenet Plus. Такой подход позволяет сохранить интерес к продукции и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.
Переход Jetour на новый бренд Votour может стать логичным шагом в условиях текущей ситуации. Локализация производства в Калининграде обеспечит стабильные поставки и снизит зависимость от внешних факторов. Ожидается, что новинки появятся в продаже уже в ближайшие месяцы, а подробности о комплектациях и ценах станут известны ближе к старту продаж.
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