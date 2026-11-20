20 ноября 2026, 10:03
Какой кроссовер россияне признали лучшим автомобилем для путешествий
Какой кроссовер россияне признали лучшим автомобилем для путешествий
В Москве подвели итоги национальной премии «Автомобиль года в России». Рассказываем, какая внедорожная модель с «автоматом» обошла конкурентов и была признана лучшей для дальних дорог и бездорожья.
Победителей национальной премии «Автомобиль года в России» выбирают интернет-голосованием: участвовать может любой россиянин старше 18 лет. В номинации «Лучший автомобиль для путешествий» победил внедорожный кроссовер JETOUR T1, сообщил бренд. Итоги объявили 19 ноября в Москве. В категории модель набрала 1,87% голосов.
Премию вручают с 2000 года. За четверть века она стала одним из заметных медийных проектов российского авторынка. Для JETOUR T1 эта награда, по данным компании, стала уже девятой за год.
Ранее в публикации о той же премии рассматривались лидеры отдельных рейтингов.
JETOUR описывает T1 как модель для поездок по городу и за его пределами, с современным оснащением и высоким уровнем безопасности. На российский рынок кроссовер вышел в сентябре 2025 года. К моменту сообщения бренда он занимал второе место по спросу среди моделей JETOUR в России.
Для российского предложения указывались бензиновый двигатель 2.0T и восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия. Подобные машины предлагались в комплектациях «Престиж» и «Премиум». Также была заявлена подключаемая гибридная версия PHEV[1] в комплектации «Премиум». Согласно примечанию к материалу, коммерческое наименование этой модели по ОТТС - T1 i-DM.
В Китае семейство T1 представили 4 ноября 2026 года. Базовый переднеприводный T1 для этого рынка оснащается турбомотором 1.5 TGDI мощностью 135 кВт (181 л. с.) и моментом 290 Н·м, семиступенчатой роботизированной коробкой с мокрыми сцеплениями и рассчитан на бензин с октановым числом 92. Версия T1 Plus получила двухлитровый турбомотор и полный привод. Эти характеристики относятся к китайским модификациям, тогда как российская бензиновая версия комплектуется 2.0T и восьмиступенчатым автоматом.
В китайской линейке также представлена подключаемая гибридная версия T1 Plus C-DM с батареей емкостью 26,6 кВт·ч. Заявленный запас хода на электротяге составляет 150 км, а общий - до 1300 км по циклу CLTC. Эти показатели относятся к китайской версии T1 Plus C-DM, а не к российскому T1 i-DM.
Для стандартного китайского T1 приводятся размеры 4749 × 1967 × 1840 мм и колесная база 2800 мм; у T1 Plus база составляет 2810 мм. В салоне китайских версий заявлены центральный экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 2.5K и операционная система Tour OS. Базовая модификация использует процессор Qualcomm Snapdragon 8155, версии Plus - Snapdragon 8255.
JETOUR создан в январе 2018 года. С того времени бренд продал более 2,3 млн автомобилей, а на глобальный рынок вышел в 2019 году. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в 2022 году он стал вторым самым быстрорастущим экспортером автомобилей в Китае. Сеть марки насчитывала более 1100 дилерских центров в более чем 99 странах и регионах Среднего Востока, Африки, Центральной и Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ.
В России JETOUR начал работу в феврале 2023 года. На момент публикации дилерская сеть превышала 150 центров, а суммарные продажи бренда после выхода на рынок превысили 100 000 автомобилей. В российскую линейку входили городской кроссовер DASHING, семейные X70+ и X90+, а также модели повышенной проходимости T1 и T2.
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