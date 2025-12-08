Брутальный Jetour T1 удивил ценой и оснащением – стоит ли брать новичка

8 декабря 2025, 11:13
Jetour T1 с двухлитровым мотором и автоматом стал самым доступным кроссовером в России
В России стартовали продажи нового Jetour T1 с двухлитровым турбомотором и классическим автоматом. Модель выделяется агрессивным дизайном и привлекательной ценой. Внутри – современные технологии и богатое оснащение. Подробности о комплектациях и ценах – в нашем материале.
На российском рынке появился новый игрок среди кроссоверов – Jetour T1, который сразу включает в себя сочетание мощного двухлитрового двигателя и классической автоматической коробки передач. Такой тандем сегодня встречается нечасто, особенно в сегменте доступных автомобилей. Модель уже доступна у официальных дилеров, и интерес к ней подогревает не только техническая начинка, но и яркий внешний вид. Jetour T1 в версии Comfort 2.0T (245 л.с.) 8AT доступен по цене от 3 550 000 рублей.
Jetour T1 позиционируется как младшая версия популярного Jetour T2, но при этом сохраняет узнаваемый брутальный стиль. Внешне автомобиль напоминает культовые внедорожники, хотя по конструкции это типичный кроссовер с несущим кузовом. Габариты T1 чуть скромнее, чем у старшей модели: длина – 4706 мм, ширина – 1967 мм, колесная база осталась прежней – 2810 мм. Несмотря на схожесть с Т2, дизайн новинки выделяется на фоне других китайских моделей.
Салон Jetour T1 оформлен в современном стиле и оснащён цифровой панелью приборов. Центральное место на центральной консоли занимает большой сенсорный экран, работающий на мощном медиапроцессоре. Для удобства водителя предусмотрен мультируль, беспроводная зарядка для смартфона, а органы управления трансмиссией выполнены в авиационной стилистике.
Автомобиль комплектуется современной автоматической коробкой передач и интеллектуальной муфтой, позволяющей выбирать режим движения под разные дорожные условия. Конструкция включает полностью независимую подвеску и дисковые тормоза. Запас хода обеспечивает вместительный топливный бак, а дорожный просвет позволяет уверенно чувствовать себя на неровной поверхности.
Jetour T1 предлагается в нескольких комплектациях, стартовая из которых уже включает богатый набор оснащения: от светодиодной оптики и современных систем безопасности до двухзонного климат-контроля и мультимедийных функций. Более дорогая версия дополняет автомобиль элементами повышенного комфорта и расширенным набором электронных ассистентов водителя. С учётом специальных предложений от дилеров модель остаётся привлекательным предложением в своём классе.
Похожие материалы Джетур
-
08.12.2025, 12:39
Sollers SF5 превратили в скорую помощь с автоматом и дизелем
В России создали новую скорую помощь. Это первая машина класса С с «автоматом». Ее покажут на выставке в Москве. Автомобиль получил дизельный двигатель. Узнайте подробности о важном проекте.Читать далее
-
08.12.2025, 12:32
Внедорожный кемпер на базе Mercedes Sprinter: дом на колесах для любых приключений
Новый кемпер на базе Mercedes Sprinter 2024 года удивляет возможностями. Полный привод, автономное питание и продуманная кухня. Внутри – комфорт и современные технологии. Узнайте, чем еще выделяется этот дом на колесах.Читать далее
-
08.12.2025, 12:31
Какие авто до 2,5 млн рублей не боятся ржавчины: названы лидеры
Эксперты проверили популярные автомобили. Изучалась защита кузова от коррозии. Не все модели прошли испытание. Некоторые авто совсем не имеют цинка. Узнайте, кто оказался в лидерах. Результаты могут вас сильно удивить.Читать далее
-
08.12.2025, 11:56
Обновленный УАЗ «Патриот» с дизелем и новой оптикой впервые показали на фото
Ульяновский автозавод готовит сюрприз. Внедорожник «Патриот» скоро обновится. Автомобиль получит новый мощный двигатель. Его внешность тоже серьезно изменится. В сети появились первые шпионские снимки. Что же ждет популярную модель?Читать далее
-
08.12.2025, 11:18
Автомобили в России снова подорожали: обзор цен в декабре
В России снова выросли цены. Автомобили продолжают дорожать. Декабрь принес новые прайс-листы. Многие марки изменили стоимость. Узнайте, кто поднял цены. А кто предложил скидки.Читать далее
-
08.12.2025, 10:27
На продажу выставили роскошный дом на колесах на базе грузовика IVECO
В Европе выставили на продажу уникальный кемпер. Это настоящий дом на колесах. Он построен на базе грузовика IVECO. Автомобиль получил богатое оснащение. Его цена впечатляет не меньше.Читать далее
-
08.12.2025, 09:52
Рендер нового BMW iX4 2027 года может стать претендентом на звание самого уродливого авто
BMW завершила выпуск X4, но на смену приходит нечто новое. Электрический iX4 уже на подходе. Внешность модели вызывает споры. Что ждет поклонников BMW – интрига сохраняется. Подробности о будущем кроссовере читайте далее.Читать далее
-
08.12.2025, 09:38
Escape E13: компактный прицеп с ретро-дизайном и уникальной прочностью
Escape E13 – это новый взгляд на компактные автоприцепы. Модель сочетает ретро-стиль и современные технологии. Внутри комфортно разместятся три взрослых. Прицеп отличается прочным корпусом и возможностью персонализации. Оцените, как маленький размер сочетается с большими возможностями.Читать далее
-
08.12.2025, 09:11
Triumph готовит Tiger Sport 800 Tour: новый взгляд на туристический мотоцикл 2026 года
Triumph снова удивляет поклонников мотоциклов. Компания анонсировала Tiger Sport 800 Tour. Новинка обещает свежий взгляд на привычный туринг. Подробности о модели держатся в секрете. Ожидается, что мотоцикл появится в 2026 году. Следите за новостями — будет интересно.Читать далее
-
08.12.2025, 08:53
Li Auto L9 прошел 367 тысяч км и сломался: стоимость ремонта и причины
Гибридный кроссовер Li Auto L9 проехал почти 400 тысяч км и столкнулся с серьезной поломкой двигателя. Владелец выбрал капитальный ремонт вместо покупки контрактного мотора. Итоговая стоимость ремонта оказалась ниже, чем ожидалось. Подробности истории и выводы о ресурсе двигателя – в нашем материале.Читать далее
