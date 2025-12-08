Брутальный Jetour T1 удивил ценой и оснащением – стоит ли брать новичка

Jetour T1 с двухлитровым мотором и автоматом стал самым доступным кроссовером в России

В России стартовали продажи нового Jetour T1 с двухлитровым турбомотором и классическим автоматом. Модель выделяется агрессивным дизайном и привлекательной ценой. Внутри – современные технологии и богатое оснащение. Подробности о комплектациях и ценах – в нашем материале.

На российском рынке появился новый игрок среди кроссоверов – Jetour T1, который сразу включает в себя сочетание мощного двухлитрового двигателя и классической автоматической коробки передач. Такой тандем сегодня встречается нечасто, особенно в сегменте доступных автомобилей. Модель уже доступна у официальных дилеров, и интерес к ней подогревает не только техническая начинка, но и яркий внешний вид. Jetour T1 в версии Comfort 2.0T (245 л.с.) 8AT доступен по цене от 3 550 000 рублей.

Jetour T1 позиционируется как младшая версия популярного Jetour T2, но при этом сохраняет узнаваемый брутальный стиль. Внешне автомобиль напоминает культовые внедорожники, хотя по конструкции это типичный кроссовер с несущим кузовом. Габариты T1 чуть скромнее, чем у старшей модели: длина – 4706 мм, ширина – 1967 мм, колесная база осталась прежней – 2810 мм. Несмотря на схожесть с Т2, дизайн новинки выделяется на фоне других китайских моделей.

Салон Jetour T1 оформлен в современном стиле и оснащён цифровой панелью приборов. Центральное место на центральной консоли занимает большой сенсорный экран, работающий на мощном медиапроцессоре. Для удобства водителя предусмотрен мультируль, беспроводная зарядка для смартфона, а органы управления трансмиссией выполнены в авиационной стилистике.

Автомобиль комплектуется современной автоматической коробкой передач и интеллектуальной муфтой, позволяющей выбирать режим движения под разные дорожные условия. Конструкция включает полностью независимую подвеску и дисковые тормоза. Запас хода обеспечивает вместительный топливный бак, а дорожный просвет позволяет уверенно чувствовать себя на неровной поверхности.

Jetour T1 предлагается в нескольких комплектациях, стартовая из которых уже включает богатый набор оснащения: от светодиодной оптики и современных систем безопасности до двухзонного климат-контроля и мультимедийных функций. Более дорогая версия дополняет автомобиль элементами повышенного комфорта и расширенным набором электронных ассистентов водителя. С учётом специальных предложений от дилеров модель остаётся привлекательным предложением в своём классе.