Почему эксперты считают, что новая версия Jetour T1 изменит подход к выбору кроссовера

Jetour T1 в России: лимитированная версия с антихромом стала самой дорогой

Jetour T1 выходит на российский рынок в лимитированной версии с уникальным антихром-пакетом и максимальной комплектацией. Цена новинки уже вызвала обсуждение среди автолюбителей. Что изменилось в оснащении, почему модель стала самой дорогой в линейке и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что спрос на такие версии растет именно сейчас.

Jetour T1 выходит на российский рынок в лимитированной версии с уникальным антихром-пакетом и максимальной комплектацией. Цена новинки уже вызвала обсуждение среди автолюбителей. Что изменилось в оснащении, почему модель стала самой дорогой в линейке и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что спрос на такие версии растет именно сейчас.

Российские автолюбители все чаще обращают внимание на лимитированные версии популярных моделей, и новый Jetour T1 с антихром-пакетом — яркое тому подтверждение. Эта новость важна для тех, кто следит за тенденциями на рынке кроссоверов: производитель не только расширяет линейку, но и поднимает планку стоимости, что может изменить расстановку сил среди конкурентов.

Как сообщает Autonews, компания Jetour начала прием предзаказов на ограниченную серию T1, которая сразу стала самой дорогой в модельном ряду. Цена с учетом действующих выгод составляет 4 199 900 рублей, а без скидок — 4 399 000 рублей. Для сравнения, базовая версия «Престиж» 2026 года стоит 3 999 000 рублей без учета акций. Таким образом, разница в цене между топовой и стартовой комплектацией составляет 400 тысяч рублей, что редко встречается в сегменте китайских кроссоверов.

Ограниченная версия сохранила узнаваемый брутальный облик и внедорожный характер, но получила ряд визуальных доработок. Кузов окрашен в матовый черный цвет, а красные тормозные суппорты способствуют спортивному настрою. Особое внимание привлекают логотипы T1 на крышке багажника и Jetour на решетке радиатора, выполненные в стиле «антихром» – этот тренд набирает популярность среди российских покупателей, предпочитающих строгий и лаконичный дизайн.

В техническом плане лимитированная версия построена на базе верхней комплектации «Премиум» с полным приводом и двухлитровым мотором мощностью 245 л.с. Такой набор характеристик делает автомобиль универсальным: он подходит как для городской эксплуатации, так и для поездок по бездорожью. Производитель утверждает, что Jetour T1 оснащен современными системами безопасности и комфорта, что особенно актуально для семейных водителей и тех, кто часто выезжает за город.

С момента появления на российском рынке в сентябре 2025 года Jetour T1 быстро занял второе место по популярности среди всех моделей бренда. По информации Autonews, спрос на кроссовер стабильно высокий, а ограниченная версия может дополнительно укрепить позиции марки. Интересно, что за три года присутствие Jetour в России превысило 100 тысяч автомобилей, лидером остается модель Dashing с долей 48%.

Jetour T1 в лимитированной версии ориентирован на тех, кто ценит не только функциональность, но и стиль. Антихром-пакет и матовый черный цвет выделяют автомобиль на дороге, а высокая цена может стать индикатором растущего интереса к премиальным опциям среди российских покупателей. Согласно данным, такие предложения позволяют изменить восприятие китайских брендов и повысить их статус на рынке.

Стоит отметить, что растущий интерес к ограниченным и эксклюзивным версиям автомобилей оказывает влияние на рынок: покупатели все чаще ищут индивидуальность и уникальные варианты. В этом контексте важно помнить о рисках при покупке комплектующих и аксессуаров — как показывает практика, выбор оригинальных деталей и официальное обслуживание остаются залогом долговечности даже самого стильного автомобиля.