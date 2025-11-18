Jetour T1 удивил всех: почему новинка не стала лидером, но взбудоражила рынок

Jetour T1 ворвался в Петербург: как кроссовер изменил продажи марки

Jetour T1 появился в Петербурге и сразу привлек внимание. Его старт оказался неожиданным для многих. Как распределились продажи между моделями? Подробности в нашем материале.

В сентябре 2024 года на российском рынке официально дебютировал новый кроссовер Jetour T1. Петербург стал одним из первых городов, где модель появилась в продаже, и уже за два месяца осени она заняла заметную долю в структуре реализации бренда. По информации AutoRun SPb, T1 обеспечил себе 17% от общего числа проданных автомобилей Jetour в городе, что для новичка выглядит весьма амбициозно.

Однако, несмотря на уверенный старт, T1 не смог обойти по популярности своих «старших братьев». Лидером продаж в сентябре и октябре стал Jetour T2, который занял почти половину всех реализованных машин марки в Петербурге за этот период. На втором месте оказался Jetour Dashing с результатом 21%. Таким образом, T1 закрепился на третьей позиции, но сумел быстро войти в тройку самых востребованных моделей бренда.

Любопытная деталь: каждый пятый Jetour T2 и Dashing, проданный в Петербурге за эти два месяца, был произведен на российском заводе Автотор. Это подтверждает, что локализация производства действительно работает и влияет на структуру поставок. Для покупателей это может означать более быструю доставку и, возможно, лучшие условия по сервису.

Столь быстрый рост интереса к Jetour T1 объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, модель вышла на рынок в момент, когда спрос на кроссоверы стабильно высок. Во-вторых, Jetour активно продвигает свои автомобили, делая акцент на сочетании цены и оснащения. В-третьих, появление локальных версий других моделей бренда подогревает интерес к марке в целом.

Петербургский рынок традиционно отличается высокой конкуренцией среди кроссоверов, и появление нового игрока всегда вызывает оживление. Jetour T1, несмотря на статус новичка, уже успел заявить о себе и, судя по динамике, может укрепить свои позиции в ближайшие месяцы. Как отмечают эксперты, если темпы продаж сохранятся, T1 вполне способен потеснить конкурентов внутри собственной линейки.

В целом, старт Jetour T1 в Петербурге можно назвать успешным, хотя до лидерства еще далеко. Модель быстро нашла свою аудиторию и стала заметным явлением на рынке. Остается следить, как изменится расстановка сил в дальнейшем и сможет ли T1 выйти на новые рубежи.