Jetour T1 удивил всех: почему новинка не стала лидером, но взбудоражила рынок

18 ноября 2025, 12:57
Jetour T1 ворвался в Петербург: как кроссовер изменил продажи марки
Jetour T1 появился в Петербурге и сразу привлек внимание. Его старт оказался неожиданным для многих. Как распределились продажи между моделями? Подробности в нашем материале.
В сентябре 2024 года на российском рынке официально дебютировал новый кроссовер Jetour T1. Петербург стал одним из первых городов, где модель появилась в продаже, и уже за два месяца осени она заняла заметную долю в структуре реализации бренда. По информации AutoRun SPb, T1 обеспечил себе 17% от общего числа проданных автомобилей Jetour в городе, что для новичка выглядит весьма амбициозно.
Однако, несмотря на уверенный старт, T1 не смог обойти по популярности своих «старших братьев». Лидером продаж в сентябре и октябре стал Jetour T2, который занял почти половину всех реализованных машин марки в Петербурге за этот период. На втором месте оказался Jetour Dashing с результатом 21%. Таким образом, T1 закрепился на третьей позиции, но сумел быстро войти в тройку самых востребованных моделей бренда.
Любопытная деталь: каждый пятый Jetour T2 и Dashing, проданный в Петербурге за эти два месяца, был произведен на российском заводе Автотор. Это подтверждает, что локализация производства действительно работает и влияет на структуру поставок. Для покупателей это может означать более быструю доставку и, возможно, лучшие условия по сервису.
Столь быстрый рост интереса к Jetour T1 объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, модель вышла на рынок в момент, когда спрос на кроссоверы стабильно высок. Во-вторых, Jetour активно продвигает свои автомобили, делая акцент на сочетании цены и оснащения. В-третьих, появление локальных версий других моделей бренда подогревает интерес к марке в целом.
Петербургский рынок традиционно отличается высокой конкуренцией среди кроссоверов, и появление нового игрока всегда вызывает оживление. Jetour T1, несмотря на статус новичка, уже успел заявить о себе и, судя по динамике, может укрепить свои позиции в ближайшие месяцы. Как отмечают эксперты, если темпы продаж сохранятся, T1 вполне способен потеснить конкурентов внутри собственной линейки.
В целом, старт Jetour T1 в Петербурге можно назвать успешным, хотя до лидерства еще далеко. Модель быстро нашла свою аудиторию и стала заметным явлением на рынке. Остается следить, как изменится расстановка сил в дальнейшем и сможет ли T1 выйти на новые рубежи.
Похожие материалы Джетур
-
04.11.2025, 06:36
Chery Jetour Shanhai T1 PHEV с полным приводом и запасом хода 1500 км выходит в Китае
Chery представила в Китае Jetour Shanhai T1 с полным приводом. Мощность – 590 л.с., запас хода – 1500 км. Цена стартует от 22 200 долларов. Новинка получила интеллектуальные режимы движения и современный салон. Подробности о возможностях и комплектациях – в нашем материале.Читать далее
-
01.11.2025, 12:22
Китайский автопром в ноябре: 10 премьер и их шансы на успех в России
Автопроизводители из КНР готовят премьеры. В ноябре покажут много нового. Это седаны, кроссоверы и минивэны. Некоторые модели могут появиться у нас. Узнайте, чего ждать российским водителям.Читать далее
-
31.10.2025, 09:11
Jetour T1 представили в Казахстане: он стоит как более крупный T2
В Казахстане дебютировал новый кроссовер. Модель получила мощный турбомотор. У нее богатое оснащение. Новинка предлагает полный привод. Однако ее цена вызывает много вопросов. Разбираемся в деталях этого предложения.Читать далее
-
03.10.2025, 14:06
Гибридный Jetour T1 уже на пороге: кроссовер проходит сертификацию в России
Линейка популярного внедорожника скоро может пополниться. Компания готовит для нас интересный вариант. Он получит гибридную силовую установку. Процесс легализации уже запущен. Все подробности о новинке уже известны. Ждать осталось совсем недолго.Читать далее
-
01.10.2025, 11:00
Октябрьские новинки на дорогах России: восемь самых ожидаемых премьер этой осени
Осень принесла много интересных новинок. Российский авторынок пополнился новыми моделями. Среди них есть кроссоверы и пикапы. Также появились гибридные седаны. Журналисты изучили самые яркие премьеры. Узнайте о них первыми.Читать далее
-
24.09.2025, 11:18
Старт продаж Jetour T1 в России: дилеры уже распродали половину первой партии
В России стартовали продажи новой модели. Дилеры делятся первыми впечатлениями. Спрос на автомобиль оказался высоким. Некоторые комплектации уже в дефиците. Эксперты анализируют перспективы новинки. Что ждет этот кроссовер на рынке?Читать далее
-
23.09.2025, 10:29
Jetour T1 начал продажи в России без официального дебюта
В России стартовали продажи нового кроссовера. Официальная премьера не состоялась. Подробности появления модели вызывают вопросы. Интерес к новинке уже заметен.Читать далее
-
17.09.2025, 07:43
Раскрыта стоимость нового китайского внедорожника Jetour T1 для России
В России стартуют продажи нового кроссовера. Модель получила мощный двигатель и полный привод. Автомобиль доступен в нескольких интересных комплектациях. Производитель подготовил специальные условия для первых покупателей. Узнайте все подробности о новинке первыми.Читать далее
-
03.09.2025, 10:23
Новый внедорожник Jetour T1 уже появился в автосалонах России до премьеры
Новый кроссовер скоро появится в продаже. Первые машины уже прибыли в автосалоны. Автомобиль получил брутальный дизайн и мощный мотор. Все подробности раскроют на официальной презентации.Читать далее
-
29.08.2025, 11:11
Осенний парад премьер 2025: какие новые автомобили появились на российском рынке в начале делового сезона
Российский авторынок в сентябре 2025 года пополнился целым рядом интересных моделей. Среди них — кроссоверы нового отечественного бренда Tenet, дизельный пикап JAC T9, гибридный Tank 500, а также ввезенные по параллельному импорту Hyundai Palisade и обновленный Toyota Land Cruiser 300. Обзор главных новинок осени.Читать далее
