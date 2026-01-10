Чем удивит Jetour T1 — младший брат или самостоятельный игрок?

10 января 2026, 09:29
Стоит ли покупать Jetour T1: динамика вместо проходимости
Jetour T1 - кроссовер представленный в России. Он меньше T2, но не уступает по мощности. В салоне просторно, багажник вместительный. Динамика впечатляет, но есть нюансы в управлении. Стоит ли выбирать T1 - вопрос открытый.
Премьера Jetour T1 на российском рынке состоялась не как появление младшей модели, а как представление более компактной и динамичной вариации на узнаваемой платформе. Визуально автомобиль наследует фирменный стиль бренда, отличаясь от своего собрата, T2, лишь в деталях: более сдержанным внедорожным оформлением задней части и отсутствием массивной запаски на двери багажника.
При сохранении колесной базы в 2800 мм, компактность достигается за счет укороченных свесов. Небольшое снижение габаритной ширины и высоты, а также дорожного просвета до 190 мм, позитивно сказалось на устойчивости и поведении на асфальте, сместив акценты с внедорожного потенциала на асфальтовую динамику.
Интерьер построен вокруг современной цифровой панели приборов и большого центрального тачскрина. Приятным исключением в эпоху тотальной сенсорики стала панель физических кнопок для управления климатом, повышающая удобство в повседневном использовании. Пространство салона организовано продуманно: даже на заднем ряду трое взрослых пассажиров чувствуют себя комфортно благодаря достаточному запасу пространства над головой и для ног. Водительское кресло с широким диапазоном регулировок легко адаптируется под любого водителя. Практичности добавляет почти не уступающий по объему T2 багажник с электроприводом пятой двери.
Сердцем модели является знакомый по T2 силовой агрегат — турбированный двухлитровый двигатель мощностью 245 лошадиных сил, работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Благодаря меньшей массе, динамика разгона остается на высоком уровне, а управляемость приобретает более острый и собранный характер. Подвеска, настроенная жестко, минимизирует крены в поворотах, обеспечивая точность и уверенность. Однако в плотном городском потоке спортивный режим трансмиссии может проявлять излишнюю резкость, откликаясь на педаль газа чересчур агрессивно.
Повседневная эксплуатация выявляет характерные для сегмента особенности. Уровень шумоизоляции, особенно от колесных арок, оставляет пространство для улучшения. Расход топлива в реалистичных условиях чаще оказывается выше официальных цифр, что типично для тяжелого полноприводного кроссовера с мощным турбомотором.
Модель в топовой версии насыщена технологиями: от адаптивного круиза и продвинутых ассистентов до блокировки заднего дифференциала. Его сильные стороны — яркий дизайн, живая динамика и грамотная организация пространства. Компромиссы же связаны с выбором в пользу спортивной настройки ходовой части и трансмиссии, а также неидеальной изоляции салона. В конечном счете, это автомобиль с собственным характером, ориентированный на того, кто ценит выразительную внешность и вождение, не готовый в полной мере пожертвовать практичностью и комфортом пассажиров.
-
05.01.2026, 05:23
Сколько реально стоит владение новым кроссовером Jetour T2 — подсчеты сравнимы со стоимостью авто
Jetour T2 кажется выгодным, но есть нюансы. Расходы на содержание удивляют даже опытных водителей. Стоимость владения за пять лет может стать неожиданностью. Не все готовы к таким тратам. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
02.01.2026, 16:55
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Jetour T2 с автоматической коробкой теперь доступен в России. Мы испытали его на сложных маршрутах. Впечатления оказались неожиданными. Подробности - в нашем обзоре.Читать далее
-
16.11.2025, 12:08
Jetour T2 после 45 тысяч км: 7 откровений о китайском внедорожнике от Chery
Китайский кроссовер прошел серьезную проверку. Автомобиль преодолел десятки тысяч километров. Мы изучили его состояние и поведение. Нашлись как плюсы, так и минусы. Стоит ли он своих денег сегодня? Узнайте главные факты о модели.Читать далее
-
18.10.2025, 05:21
Jetour T2: главные минусы и впечатления владельцев после года на рынке
Jetour T2 появился в России весной 2024 года. Уже выявлены его слабые стороны. Некоторые проблемы удивляют даже опытных водителей. Не все недостатки можно устранить самостоятельно. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
22.09.2025, 10:59
Названы лучшие внедорожники и кроссоверы России 2025 года
В столице прошла церемония престижной автомобильной премии. Мероприятие собрало экспертов и автолюбителей. Итоги оказались неожиданными. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
12.09.2025, 10:56
Jaecoo J7 возглавил список самых популярных иномарок в России до 5 миллионов рублей
Автомобильный рынок России продолжает меняться. Покупатели сделали свой выбор. В среднем ценовом сегменте есть явные лидеры. Какие машины предпочитают россияне сегодня? Наш анализ покажет главные тренды.Читать далее
-
09.09.2025, 09:57
Сборка кроссоверов Jetour T2 стартовала на калининградском заводе «Автотор».
Новые кроссоверы Jetour T2 появились в автосалонах страны. Их производство наладили на отечественном предприятии. Автомобили уже доступны для покупки покупателям. Узнайте подробности о новинке первыми.Читать далее
-
20.01.2025, 12:56
Топовый Jetour T2 оценили почти в 4,5 млн рублей
Марка Jetour (принадлежит Chery) предложила российским клиентам новую комлектацию кроссовера Jetour Т2. В исполнении Discovery стандартный 2,0-литровый турбомотор работает в паре с классическим 8-диапазонным «автоматом», а не с «роботом».Читать далее
-
17.01.2025, 07:10
Jetour T2 получит в России классический «автомат»
Компания Jetour (принадлежит Chery) готовится вывести на российский рынок новую топовую версию кроссовера Jetour Т2. Она будет отличаться новой связкой агрегатов и расширенным оснащением.Читать далее
-
07.11.2024, 08:56
Что происходит на российском авторынке? Цены на новые автомобили растут, на подержанные – падают
Средняя цена нового автомобиля в России выросла за последний месяц на 3% и составила в октябре 2024 года 3,67 млн рублей. На вторичном авторынке наблюдается обратная тенденция. Машины дешевеют шестой месяц подряд.Читать далее
