Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

10 января 2026, 09:29

Стоит ли покупать Jetour T1: динамика вместо проходимости

Чем удивит Jetour T1 — младший брат или самостоятельный игрок?

Стоит ли покупать Jetour T1: динамика вместо проходимости

Jetour T1 - кроссовер представленный в России. Он меньше T2, но не уступает по мощности. В салоне просторно, багажник вместительный. Динамика впечатляет, но есть нюансы в управлении. Стоит ли выбирать T1 - вопрос открытый.

Премьера Jetour T1 на российском рынке состоялась не как появление младшей модели, а как представление более компактной и динамичной вариации на узнаваемой платформе. Визуально автомобиль наследует фирменный стиль бренда, отличаясь от своего собрата, T2, лишь в деталях: более сдержанным внедорожным оформлением задней части и отсутствием массивной запаски на двери багажника.

При сохранении колесной базы в 2800 мм, компактность достигается за счет укороченных свесов. Небольшое снижение габаритной ширины и высоты, а также дорожного просвета до 190 мм, позитивно сказалось на устойчивости и поведении на асфальте, сместив акценты с внедорожного потенциала на асфальтовую динамику.

Фото: Jetour

Интерьер построен вокруг современной цифровой панели приборов и большого центрального тачскрина. Приятным исключением в эпоху тотальной сенсорики стала панель физических кнопок для управления климатом, повышающая удобство в повседневном использовании. Пространство салона организовано продуманно: даже на заднем ряду трое взрослых пассажиров чувствуют себя комфортно благодаря достаточному запасу пространства над головой и для ног. Водительское кресло с широким диапазоном регулировок легко адаптируется под любого водителя. Практичности добавляет почти не уступающий по объему T2 багажник с электроприводом пятой двери.

Сердцем модели является знакомый по T2 силовой агрегат — турбированный двухлитровый двигатель мощностью 245 лошадиных сил, работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Благодаря меньшей массе, динамика разгона остается на высоком уровне, а управляемость приобретает более острый и собранный характер. Подвеска, настроенная жестко, минимизирует крены в поворотах, обеспечивая точность и уверенность. Однако в плотном городском потоке спортивный режим трансмиссии может проявлять излишнюю резкость, откликаясь на педаль газа чересчур агрессивно.

Повседневная эксплуатация выявляет характерные для сегмента особенности. Уровень шумоизоляции, особенно от колесных арок, оставляет пространство для улучшения. Расход топлива в реалистичных условиях чаще оказывается выше официальных цифр, что типично для тяжелого полноприводного кроссовера с мощным турбомотором.

Модель в топовой версии насыщена технологиями: от адаптивного круиза и продвинутых ассистентов до блокировки заднего дифференциала. Его сильные стороны — яркий дизайн, живая динамика и грамотная организация пространства. Компромиссы же связаны с выбором в пользу спортивной настройки ходовой части и трансмиссии, а также неидеальной изоляции салона. В конечном счете, это автомобиль с собственным характером, ориентированный на того, кто ценит выразительную внешность и вождение, не готовый в полной мере пожертвовать практичностью и комфортом пассажиров.

Упомянутые модели: Jetour T2
Упомянутые марки: Jetour, Chery
