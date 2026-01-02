Почему новая версия Jetour T2 может изменить представление о китайских внедорожниках

2 января 2026, 16:55
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Jetour T2 с автоматической коробкой теперь доступен в России. Мы испытали его на сложных маршрутах. Впечатления оказались неожиданными. Подробности - в нашем обзоре.
В начале 2024 года на российском рынке дебютировал Jetour T2, но тогда модель предлагалась только с роботизированной коробкой передач. Теперь в продаже появилась версия Discovery, оснащенная классическим восьмиступенчатым автоматом. Редакция Quto отправилась в Красноярский край, чтобы проверить, как эта модификация справляется с суровыми условиями сибирских дорог и бездорожья.
Внешне Jetour T2 производит впечатление серьезного внедорожника: массивные бамперы, крупные проушины и агрессивный обвес. Однако за этим антуражем скрывается не только городской кроссовер, но и автомобиль, способный на большее. Как отмечает Quto, прежняя роботизированная трансмиссия хорошо проявила себя в повседневной эксплуатации, но при частых выездах на бездорожье могла перегреваться, особенно если водитель злоупотреблял пробуксовкой. В таких ситуациях машина теряла тягу, и приходилось ждать, пока коробка остынет.
Появление классического автомата стало ответом на запросы тех, кто предпочитает уверенность и надежность в сложных условиях. Новый агрегат, разработанный инженерами Chery с использованием японских и немецких компонентов, оказался заметно тяжелее, что увеличило массу автомобиля до 2017 кг. Несмотря на это, разница в динамике минимальна: разгон до сотни стал чуть медленнее, а расход топлива вырос незначительно.
В городском потоке Jetour T2 с автоматом ведет себя плавно и предсказуемо, без рывков и задержек. На трассе, напротив, роботизированная коробка кажется более расторопной, тогда как автомат реагирует на педаль газа с некоторой задумчивостью. Но на пересеченной местности преимущества новой трансмиссии становятся очевидны: автомобиль уверенно преодолевает грязь, снежные заносы и брод, а полный привод позволяет стартовать даже на скользких подъемах без лишних усилий.
Подвеска Jetour T2 заслуживает отдельного упоминания. Она мягко сглаживает неровности, обеспечивая комфорт на разбитых дорогах и лесных тропах. Однако на гравийных участках с частыми мелкими кочками автомобиль может показаться немного жестким. В поворотах ощущаются крены, но это плата за энергоемкость и проходимость.
Версия Discovery отличается не только трансмиссией, но и расширенным набором опций. Водительское кресло теперь оснащено массажем, а передний пассажир получает оттоманку с электроприводом. Правда, для высоких пассажиров она не слишком удобна: ноги упираются в панель, а подставка может давить на икры. На втором ряду подогреваются не только сиденья, но и спинка, а климат-контроль получил фильтр тонкой очистки. Среди новых удобств - розетка на 220 В в багажнике и автозатемняющееся зеркало заднего вида. В топовой комплектации появился эффектный «хрустальный» селектор коробки передач.
Для любителей активного отдыха предусмотрен сертифицированный фаркоп и возможность буксировки прицепа массой до 1,6 тонны. Запасное колесо теперь полноразмерное и размещено в кожухе на двери багажника, однако для его снятия придется демонтировать камеру заднего вида. Тем не менее, этот процесс стал проще по сравнению с прежними версиями, где приходилось разбирать бокс и искать место для поврежденного колеса.
Стоимость Jetour T2 с автоматом стартует от 4 449 000 рублей, что на 200 тысяч дороже базовых версий с роботом. За эти деньги покупатель получает не только более надежную трансмиссию, но и расширенный список опций, делающих автомобиль привлекательным для дальних поездок и экспедиций.
Jetour T2 с классическим автоматом - это не просто очередной китайский кроссовер, а серьезный претендент на роль универсального автомобиля для российских дорог. Новая версия способна удивить даже опытных водителей.
Похожие материалы Джетур
16.11.2025, 12:08
Jetour T2 после 45 тысяч км: 7 откровений о китайском внедорожнике от Chery
Китайский кроссовер прошел серьезную проверку. Автомобиль преодолел десятки тысяч километров. Мы изучили его состояние и поведение. Нашлись как плюсы, так и минусы. Стоит ли он своих денег сегодня? Узнайте главные факты о модели.Читать далее
18.10.2025, 05:21
Jetour T2: главные минусы и впечатления владельцев после года на рынке
Jetour T2 появился в России весной 2024 года. Уже выявлены его слабые стороны. Некоторые проблемы удивляют даже опытных водителей. Не все недостатки можно устранить самостоятельно. Подробности – в нашем материале.Читать далее
22.09.2025, 10:59
Названы лучшие внедорожники и кроссоверы России 2025 года
В столице прошла церемония престижной автомобильной премии. Мероприятие собрало экспертов и автолюбителей. Итоги оказались неожиданными. Подробности — в нашем материале.Читать далее
12.09.2025, 10:56
Jaecoo J7 возглавил список самых популярных иномарок в России до 5 миллионов рублей
Автомобильный рынок России продолжает меняться. Покупатели сделали свой выбор. В среднем ценовом сегменте есть явные лидеры. Какие машины предпочитают россияне сегодня? Наш анализ покажет главные тренды.Читать далее
09.09.2025, 09:57
Сборка кроссоверов Jetour T2 стартовала на калининградском заводе «Автотор».
Новые кроссоверы Jetour T2 появились в автосалонах страны. Их производство наладили на отечественном предприятии. Автомобили уже доступны для покупки покупателям. Узнайте подробности о новинке первыми.Читать далее
20.01.2025, 12:56
Топовый Jetour T2 оценили почти в 4,5 млн рублей
Марка Jetour (принадлежит Chery) предложила российским клиентам новую комлектацию кроссовера Jetour Т2. В исполнении Discovery стандартный 2,0-литровый турбомотор работает в паре с классическим 8-диапазонным «автоматом», а не с «роботом».Читать далее
17.01.2025, 07:10
Jetour T2 получит в России классический «автомат»
Компания Jetour (принадлежит Chery) готовится вывести на российский рынок новую топовую версию кроссовера Jetour Т2. Она будет отличаться новой связкой агрегатов и расширенным оснащением.Читать далее
07.11.2024, 08:56
Что происходит на российском авторынке? Цены на новые автомобили растут, на подержанные – падают
Средняя цена нового автомобиля в России выросла за последний месяц на 3% и составила в октябре 2024 года 3,67 млн рублей. На вторичном авторынке наблюдается обратная тенденция. Машины дешевеют шестой месяц подряд.Читать далее
01.04.2024, 09:47
Тест-драйв Jetour T2: путешественник уходит от погони
«Наша песня хороша, начинай сначала». Фирменная «джетуровская» стратегия Travel+, с её решениями в рамках активных путешествий, имела до недавних пор один недостаток – отсутствие полного привода у всех трёх представленных в России SUV. Но компания быстро перешифровала свой курс, и вот уже в салонах дилеров появился игрок, соответствующих претензий к которому точно не предъявишь. Читать далее
01.04.2024, 00:19
Главные новинки российского авторынка в марте 2024 года. Список из 14 моделей
Каждый месяц в России появляются новые марки и модели, преимущественно китайские. Но в марте 2024 года компанию им составили и несколько новинок отечественного автопрома.Читать далее
