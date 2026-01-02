Почему новая версия Jetour T2 может изменить представление о китайских внедорожниках

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Элина Градова

2 января 2026, 16:55

Jetour T2 с автоматической коробкой теперь доступен в России. Мы испытали его на сложных маршрутах. Впечатления оказались неожиданными. Подробности - в нашем обзоре.

В начале 2024 года на российском рынке дебютировал Jetour T2, но тогда модель предлагалась только с роботизированной коробкой передач. Теперь в продаже появилась версия Discovery, оснащенная классическим восьмиступенчатым автоматом. Редакция Quto отправилась в Красноярский край, чтобы проверить, как эта модификация справляется с суровыми условиями сибирских дорог и бездорожья. 

Внешне Jetour T2 производит впечатление серьезного внедорожника: массивные бамперы, крупные проушины и агрессивный обвес. Однако за этим антуражем скрывается не только городской кроссовер, но и автомобиль, способный на большее. Как отмечает Quto, прежняя роботизированная трансмиссия хорошо проявила себя в повседневной эксплуатации, но при частых выездах на бездорожье могла перегреваться, особенно если водитель злоупотреблял пробуксовкой. В таких ситуациях машина теряла тягу, и приходилось ждать, пока коробка остынет.

Появление классического автомата стало ответом на запросы тех, кто предпочитает уверенность и надежность в сложных условиях. Новый агрегат, разработанный инженерами Chery с использованием японских и немецких компонентов, оказался заметно тяжелее, что увеличило массу автомобиля до 2017 кг. Несмотря на это, разница в динамике минимальна: разгон до сотни стал чуть медленнее, а расход топлива вырос незначительно.

В городском потоке Jetour T2 с автоматом ведет себя плавно и предсказуемо, без рывков и задержек. На трассе, напротив, роботизированная коробка кажется более расторопной, тогда как автомат реагирует на педаль газа с некоторой задумчивостью. Но на пересеченной местности преимущества новой трансмиссии становятся очевидны: автомобиль уверенно преодолевает грязь, снежные заносы и брод, а полный привод позволяет стартовать даже на скользких подъемах без лишних усилий.

Подвеска Jetour T2 заслуживает отдельного упоминания. Она мягко сглаживает неровности, обеспечивая комфорт на разбитых дорогах и лесных тропах. Однако на гравийных участках с частыми мелкими кочками автомобиль может показаться немного жестким. В поворотах ощущаются крены, но это плата за энергоемкость и проходимость.

Версия Discovery отличается не только трансмиссией, но и расширенным набором опций. Водительское кресло теперь оснащено массажем, а передний пассажир получает оттоманку с электроприводом. Правда, для высоких пассажиров она не слишком удобна: ноги упираются в панель, а подставка может давить на икры. На втором ряду подогреваются не только сиденья, но и спинка, а климат-контроль получил фильтр тонкой очистки. Среди новых удобств - розетка на 220 В в багажнике и автозатемняющееся зеркало заднего вида. В топовой комплектации появился эффектный «хрустальный» селектор коробки передач.

Для любителей активного отдыха предусмотрен сертифицированный фаркоп и возможность буксировки прицепа массой до 1,6 тонны. Запасное колесо теперь полноразмерное и размещено в кожухе на двери багажника, однако для его снятия придется демонтировать камеру заднего вида. Тем не менее, этот процесс стал проще по сравнению с прежними версиями, где приходилось разбирать бокс и искать место для поврежденного колеса.

Стоимость Jetour T2 с автоматом стартует от 4 449 000 рублей, что на 200 тысяч дороже базовых версий с роботом. За эти деньги покупатель получает не только более надежную трансмиссию, но и расширенный список опций, делающих автомобиль привлекательным для дальних поездок и экспедиций.

Jetour T2 с классическим автоматом - это не просто очередной китайский кроссовер, а серьезный претендент на роль универсального автомобиля для российских дорог. Новая версия способна удивить даже опытных водителей.

Упомянутые модели: Jetour T2
Упомянутые марки: Jetour
