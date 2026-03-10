Jetour снял с продажи X50 и X70 потому что спрос упал и появились новые модели

Jetour убрал с российского рынка сразу два кроссовера: что изменится для покупателей

Jetour неожиданно прекратил продажи кроссоверов X50 и X70 в России. Представители бренда объяснили, что это связано с изменением спроса и появлением новых популярных моделей. Почему именно эти авто исчезли из салонов, какие машины теперь в топе и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

Рынок новых автомобилей в России продолжает меняться, и очередной сигнал для автолюбителей - исчезновение сразу двух моделей Jetour из официальной продажи. Кроссоверы X50 и X70 больше не доступны у дилеров, что напрямую затрагивает тех, кто рассчитывал приобрести доступный китайский SUV в 2026 году. Это решение может повлиять на расстановку сил среди бюджетных кроссоверов и изменить предпочтения покупателей.

Как сообщает «Российская Газета», представители Jetour объяснили, что снятие X50 и X70 с продажи - не случайность, а реакция на изменившийся спрос. По их словам, сейчас наибольшей популярностью у россиян пользуются другие модели бренда: Jetour Dashing, T2 и X70+, а также стремительно набирает обороты новый Jetour T1, который появился на рынке всего полгода назад. Именно эти автомобили теперь формируют основной поток продаж, вытесняя менее востребованные варианты.

В компании подчеркивают, что ассортимент Jetour в России остается широким: есть как более доступные по цене машины, так и кроссоверы из высокого ценового сегмента. При этом производитель внимательно следит за тенденциями и готов оперативно корректировать линейку, чтобы соответствовать ожиданиям покупателей. Такой подход уже приносит плоды - по итогам февраля Jetour занял восьмое место по продажам среди всех марок, реализовав 2 035 автомобилей.

Стоит отметить, что подобные перестановки на рынке происходят не впервые. Например, недавно стало известно, что GAC также обновляет свою продуктовую линейку, делая ставку на новые электрокары и флагманские кроссоверы. Подробнее о том, как другие китайские бренды меняют стратегию в России, можно узнать в материале о волне премьер GAC и уходе с рынка популярных моделей - подробности о новых авто GAC и изменениях в сегменте кроссоверов.

Для покупателей исчезновение X50 и X70 означает, что выбор среди недорогих кроссоверов становится чуть уже, а внимание смещается к более современным и технологичным моделям. В ближайшее время стоит ожидать, что дилеры будут активнее продвигать оставшиеся в линейке автомобили, а на вторичном рынке снятые с продажи модели могут даже немного подорожать из-за ограниченного предложения.