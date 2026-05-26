Jetour X70 Plus в суровом Новосибирске: честный отзыв владельца о нюансах и неожиданной причине продажи

26 мая 2026, 17:04
Jetour X70 Plus 2023: опыт владения, плюсы и минусы кроссовера для России
Jetour X70 Plus 2023: опыт владения, плюсы и минусы кроссовера для России
Подробный разбор реального опыта владения Jetour X70 Plus 2023: что удивило владельца, какие опции оказались полезными, а какие - разочаровали. Почему кроссовер не стал идеальным выбором и что важно знать перед покупкой. Мало кто обращает внимание на нюансы работы систем зимой и особенности комплектаций - рассказываем, что скрыто за внешней привлекательностью.
Jetour X70 Plus 2023 оказался в центре внимания российских автолюбителей благодаря сочетанию доступной цены и богатого оснащения. Для многих покупателей важна не только внешность, но и то, как автомобиль ведет себя в реальных условиях эксплуатации, особенно в суровом климате. Именно поэтому опыт владельца из Новосибирска может быть полезен тем, кто рассматривает покупку китайского кроссовера.
Внешне Jetour X70 Plus выглядит современно, несмотря на то, что базируется на платформе 2018 года. Салон выполнен в стиле Mercedes-Benz, что сразу бросается в глаза: руль и элементы интерьера напоминают немецкие аналоги. В плане оснащения автомобиль не уступает конкурентам - в комплектации есть практически все, что можно ожидать за эти деньги. Моторы от Chery зарекомендовали себя как надежные и экономичные, без сложных и дорогих проблем. Даже в сильные морозы двигатель заводится без капризов и быстро прогревается.
Коробка передач - роботизированная, и ее работа вызывает смешанные чувства, признается владелец в своем отзыве на портале Дром. На скорости и в экономичном режиме она ведет себя предсказуемо, но при старте возможны рывки, а спортивный режим оказался слишком резким и не используется владельцем. Динамика разгона сравнима с Lada Vesta на механике, что для городских условий вполне приемлемо. Подвеска средней жесткости и энергоемкости, но без ярко выраженных драйверских качеств - руль легкий, обратная связь минимальна, что может разочаровать тех, кто ценит управляемость. Однако для повседневной езды это не становится проблемой.
Освещение у Jetour X70 Plus на среднем уровне: фары справляются со своей задачей, а автопереключение ближнего и дальнего света работает корректно. Адаптивный круиз-контроль на базе радара - редкость для этого сегмента, особенно учитывая, что многие производители переходят на стереокамеры. Система работает даже в сложных погодных условиях, что особенно ценно зимой. Белый салон выглядит эффектно, но быстро пачкается, особенно от джинсовой ткани. Подогрев сидений мощный, но только для подушки, а сами кресла не отличаются удобством - спина устает быстро, несмотря на наличие памяти настроек. Климат-контроль трехзонный, но не всегда корректно поддерживает температуру.
Багажник у Jetour X70 Plus большой: три крупных моноколеса помещаются без труда, остается место и для запаски. Подогрев лобового стекла работает эффективно, что важно для регионов с суровой зимой. Лакокрасочное покрытие качественное, кузов оцинкован, сколы и царапины не появляются даже после активной эксплуатации. Музыка на восьми динамиках не впечатляет, даже с активированным звуком Sony. Головное устройство на Android, но не самое производительное, а в российских версиях отсутствует GPS-антенна. Android Auto работает как по проводу, так и по воздуху. Видеорегистратор встроен, шумоизоляция средняя, но бывают и менее тихие автомобили.
Эргономика водительского места продумана: все органы управления на своих местах, пользоваться удобно. Однако отсутствует штатный запуск двигателя с брелка, что удивительно - у младшей модели X50 эта функция есть. Кому подойдет этот автомобиль? Новый Jetour X70 Plus сложно рекомендовать из-за высокой цены, но на вторичном рынке в максимальной комплектации он может заинтересовать тех, кто ищет хорошо оснащенный и привлекательный кроссовер за разумные деньги. В Китае встречаются версии на 156 л.с. с меньшим количеством опций, но дизайн остается прежним. Важно отметить, что китайские вариаторы не отличаются надежностью, поэтому стоит выбирать версии с роботом.
Причина продажи автомобиля оказалась неожиданной: несмотря на вместительность, экономичность и богатое оснащение, система антипробуксовки в условиях снега и подъемов показала себя не лучшим образом. На склонах электроника настолько ограничивает тягу, что автомобиль теряет способность двигаться дальше, в отличие от старого переднеприводного Citroen. Приходилось часто использовать буксировочные крюки, что не добавляет уверенности в зимней эксплуатации. В итоге владелец продал свой Jetour и пересел на Evolute i-Space.
Интересно, что выбор между бензиновыми и электрическими кроссоверами становится все актуальнее, как отмечают эксперты в материале о сравнении Geely Cityray и EX5. Это подтверждает, что современные автомобили требуют внимательного подхода к деталям, особенно если речь идет о зимней эксплуатации и надежности электронных систем.
Jetour X70 Plus 2023 - пример того, как привлекательный внешний вид и богатое оснащение не всегда гарантируют идеальный опыт вождения. Для российских условий важно учитывать не только комплектацию, но и поведение автомобиля в сложных погодных ситуациях. Кроссовер может стать хорошим выбором на вторичном рынке, если заранее знать о его особенностях и ограничениях.
Похожие материалы Джетур
-
21.04.2026, 09:01
Рынок кроссоверов до 3,5 млн: какие модели предлагают максимум за свои деньги
В условиях роста цен на автомобили российский рынок кроссоверов до 3,5 млн рублей остается одним из самых конкурентных. Здесь встречаются как новые бренды, так и проверенные временем модели, предлагающие современные технологии, мощные моторы и богатое оснащение. Разбираемся, какие варианты действительно заслуживают внимания и почему этот сегмент сейчас особенно актуален.Читать далее
-
03.02.2026, 14:08
Jetour X70 Plus: опыт эксплуатации спустя 10 месяцев и неожиданные нюансы
Jetour X70 Plus за короткое время сумел удивить российских автолюбителей сочетанием надежности, современного оснащения и привлекательного дизайна. В материале - честный разбор особенностей, плюсов и минусов модели, которые проявились за 10 месяцев реальной эксплуатации.Читать далее
-
28.03.2025, 13:15
На «Автоторе» запустил новую роботизированную линию сварки: сварен первый кроссовер
Калининградский «Автотор» завершил монтаж роботизированной линии сварки, способной выпускать несколько моделей кузовов на одной платформе. В рамках пуско-наладочных работ был сварен первый тестовый кузов, успешно прошедший многоступенчатый контроль качества. Журналисты выяснили, что это за автомобиль.Читать далее
-
29.10.2024, 15:15
За новый Jetour X70 Plus придется заплатить на 150 тысяч рублей больше. И вот почему
Новый китайский кроссовер Jetour X70 Plus теперь можно купить минимум за 2 899 900 рублей. Еще недавно за базовый автомобиль просили на 150 000 рублей меньше. При этом официально цены на машины не поднимали. Журналисты издания «Автоновости дня» выяснили все подробности.Читать далее
-
26.05.2026, 18:36
Belgee X70: чем отличается от Geely Atlas Pro и стоит ли покупать в 2026 году
Белорусский кроссовер Belgee X70 - это не просто копия Geely Atlas Pro, а самостоятельная модель с рядом доработок и адаптаций для российского рынка. Разбираемся, чем X70 отличается от донора, какие у него сильные и слабые стороны, и почему он может быть интересен покупателям именно сейчас.Читать далее
-
26.05.2026, 18:28
JAC J7: двухлетний лифтбек D-класса с АКПП и кожей дешевле новой Гранты
На рынке подержанных авто в России двухлетний JAC J7 с богатой комплектацией и автоматом стоит как новая Лада Гранта, но предлагает куда больше опций. Разбираемся, чем объясняется такая разница в цене и стоит ли рассматривать китайский лифтбек как альтернативу привычным моделям.Читать далее
-
26.05.2026, 17:54
General Motors внедряет систему CPS: автомобили смогут видеть сквозь препятствия
General Motors представил уникальную технологию CPS, которая объединяет автомобили в единую сеть и позволяет видеть то, что скрыто за большими машинами или углами зданий. Система уже вызвала интерес у экспертов: какие задачи она решает, что мешает запуску и почему это важно для безопасности на дорогах - разбираемся, как изменится привычное вождение в ближайшие годы.Читать далее
-
26.05.2026, 17:21
Сертификация Senat 900: старт массового выпуска нового седана в России
Мало кто ожидал, что отечественный премиум-седан Senat 900 так быстро пройдет сертификацию. Теперь модель официально готова к массовому производству и появлению в автосалонах. Почему это событие может изменить рынок, какие особенности у новинки и что ждет покупателей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
26.05.2026, 16:47
Проблемы Лада Нива Тревел 2026: опыт владельца и неожиданные выводы
Владелец новенькой Лада Нива Тревел, купленной в 2026 году, поделился реальными впечатлениями от эксплуатации. Он столкнулся с рядом технических нюансов, которые часто остаются за кадром официальных обзоров. Почему эти детали могут повлиять на выбор автомобиля и что советуют специалисты - рассказываем подробно. Даже новые авто могут не только радовать, но и неприятно удивлять неожиданными минусами.Читать далее
-
26.05.2026, 16:29
Geely Monjaro 2024: опыт владения, плюсы и минусы для семьи
Мало кто задумывается, как быстро меняются требования к семейному авто. Geely Monjaro 2024 оказался в центре внимания: владелец делится реальным опытом, сравнивает с конкурентами и объясняет, почему китайские кроссоверы вытесняют привычные бренды. Какие детали часто игнорируют и что может удивить даже опытных водителей - рассказываем подробно.Читать далее
-
26.05.2026, 16:13
Половина россиян уверены: детское такси в стране лучше, чем за границей
Родители из крупных городов все чаще доверяют поездки с детьми такси, и это не случайно: сервисы предлагают специальные тарифы, а качество услуг, по мнению большинства, заметно выросло за последние годы. Почему россияне считают, что у нас детское такси лучше, чем за рубежом, и какие опции востребованы чаще всего - эксперты объяснили, что изменилось и на что теперь обращают внимание при выборе машины для ребенка.Читать далее
Похожие материалы Джетур
-
21.04.2026, 09:01
Рынок кроссоверов до 3,5 млн: какие модели предлагают максимум за свои деньги
В условиях роста цен на автомобили российский рынок кроссоверов до 3,5 млн рублей остается одним из самых конкурентных. Здесь встречаются как новые бренды, так и проверенные временем модели, предлагающие современные технологии, мощные моторы и богатое оснащение. Разбираемся, какие варианты действительно заслуживают внимания и почему этот сегмент сейчас особенно актуален.Читать далее
-
03.02.2026, 14:08
Jetour X70 Plus: опыт эксплуатации спустя 10 месяцев и неожиданные нюансы
Jetour X70 Plus за короткое время сумел удивить российских автолюбителей сочетанием надежности, современного оснащения и привлекательного дизайна. В материале - честный разбор особенностей, плюсов и минусов модели, которые проявились за 10 месяцев реальной эксплуатации.Читать далее
-
28.03.2025, 13:15
На «Автоторе» запустил новую роботизированную линию сварки: сварен первый кроссовер
Калининградский «Автотор» завершил монтаж роботизированной линии сварки, способной выпускать несколько моделей кузовов на одной платформе. В рамках пуско-наладочных работ был сварен первый тестовый кузов, успешно прошедший многоступенчатый контроль качества. Журналисты выяснили, что это за автомобиль.Читать далее
-
29.10.2024, 15:15
За новый Jetour X70 Plus придется заплатить на 150 тысяч рублей больше. И вот почему
Новый китайский кроссовер Jetour X70 Plus теперь можно купить минимум за 2 899 900 рублей. Еще недавно за базовый автомобиль просили на 150 000 рублей меньше. При этом официально цены на машины не поднимали. Журналисты издания «Автоновости дня» выяснили все подробности.Читать далее
-
26.05.2026, 18:36
Belgee X70: чем отличается от Geely Atlas Pro и стоит ли покупать в 2026 году
Белорусский кроссовер Belgee X70 - это не просто копия Geely Atlas Pro, а самостоятельная модель с рядом доработок и адаптаций для российского рынка. Разбираемся, чем X70 отличается от донора, какие у него сильные и слабые стороны, и почему он может быть интересен покупателям именно сейчас.Читать далее
-
26.05.2026, 18:28
JAC J7: двухлетний лифтбек D-класса с АКПП и кожей дешевле новой Гранты
На рынке подержанных авто в России двухлетний JAC J7 с богатой комплектацией и автоматом стоит как новая Лада Гранта, но предлагает куда больше опций. Разбираемся, чем объясняется такая разница в цене и стоит ли рассматривать китайский лифтбек как альтернативу привычным моделям.Читать далее
-
26.05.2026, 17:54
General Motors внедряет систему CPS: автомобили смогут видеть сквозь препятствия
General Motors представил уникальную технологию CPS, которая объединяет автомобили в единую сеть и позволяет видеть то, что скрыто за большими машинами или углами зданий. Система уже вызвала интерес у экспертов: какие задачи она решает, что мешает запуску и почему это важно для безопасности на дорогах - разбираемся, как изменится привычное вождение в ближайшие годы.Читать далее
-
26.05.2026, 17:21
Сертификация Senat 900: старт массового выпуска нового седана в России
Мало кто ожидал, что отечественный премиум-седан Senat 900 так быстро пройдет сертификацию. Теперь модель официально готова к массовому производству и появлению в автосалонах. Почему это событие может изменить рынок, какие особенности у новинки и что ждет покупателей - разбираемся в деталях. Читать далее
-
26.05.2026, 16:47
Проблемы Лада Нива Тревел 2026: опыт владельца и неожиданные выводы
Владелец новенькой Лада Нива Тревел, купленной в 2026 году, поделился реальными впечатлениями от эксплуатации. Он столкнулся с рядом технических нюансов, которые часто остаются за кадром официальных обзоров. Почему эти детали могут повлиять на выбор автомобиля и что советуют специалисты - рассказываем подробно. Даже новые авто могут не только радовать, но и неприятно удивлять неожиданными минусами.Читать далее
-
26.05.2026, 16:29
Geely Monjaro 2024: опыт владения, плюсы и минусы для семьи
Мало кто задумывается, как быстро меняются требования к семейному авто. Geely Monjaro 2024 оказался в центре внимания: владелец делится реальным опытом, сравнивает с конкурентами и объясняет, почему китайские кроссоверы вытесняют привычные бренды. Какие детали часто игнорируют и что может удивить даже опытных водителей - рассказываем подробно.Читать далее
-
26.05.2026, 16:13
Половина россиян уверены: детское такси в стране лучше, чем за границей
Родители из крупных городов все чаще доверяют поездки с детьми такси, и это не случайно: сервисы предлагают специальные тарифы, а качество услуг, по мнению большинства, заметно выросло за последние годы. Почему россияне считают, что у нас детское такси лучше, чем за рубежом, и какие опции востребованы чаще всего - эксперты объяснили, что изменилось и на что теперь обращают внимание при выборе машины для ребенка.Читать далее