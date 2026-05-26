Jetour X70 Plus в суровом Новосибирске: честный отзыв владельца о нюансах и неожиданной причине продажи

Jetour X70 Plus 2023: опыт владения, плюсы и минусы кроссовера для России

Подробный разбор реального опыта владения Jetour X70 Plus 2023: что удивило владельца, какие опции оказались полезными, а какие - разочаровали. Почему кроссовер не стал идеальным выбором и что важно знать перед покупкой. Мало кто обращает внимание на нюансы работы систем зимой и особенности комплектаций - рассказываем, что скрыто за внешней привлекательностью.

Jetour X70 Plus 2023 оказался в центре внимания российских автолюбителей благодаря сочетанию доступной цены и богатого оснащения. Для многих покупателей важна не только внешность, но и то, как автомобиль ведет себя в реальных условиях эксплуатации, особенно в суровом климате. Именно поэтому опыт владельца из Новосибирска может быть полезен тем, кто рассматривает покупку китайского кроссовера.

Внешне Jetour X70 Plus выглядит современно, несмотря на то, что базируется на платформе 2018 года. Салон выполнен в стиле Mercedes-Benz, что сразу бросается в глаза: руль и элементы интерьера напоминают немецкие аналоги. В плане оснащения автомобиль не уступает конкурентам - в комплектации есть практически все, что можно ожидать за эти деньги. Моторы от Chery зарекомендовали себя как надежные и экономичные, без сложных и дорогих проблем. Даже в сильные морозы двигатель заводится без капризов и быстро прогревается.

Коробка передач - роботизированная, и ее работа вызывает смешанные чувства, признается владелец в своем отзыве на портале Дром. На скорости и в экономичном режиме она ведет себя предсказуемо, но при старте возможны рывки, а спортивный режим оказался слишком резким и не используется владельцем. Динамика разгона сравнима с Lada Vesta на механике, что для городских условий вполне приемлемо. Подвеска средней жесткости и энергоемкости, но без ярко выраженных драйверских качеств - руль легкий, обратная связь минимальна, что может разочаровать тех, кто ценит управляемость. Однако для повседневной езды это не становится проблемой.

Освещение у Jetour X70 Plus на среднем уровне: фары справляются со своей задачей, а автопереключение ближнего и дальнего света работает корректно. Адаптивный круиз-контроль на базе радара - редкость для этого сегмента, особенно учитывая, что многие производители переходят на стереокамеры. Система работает даже в сложных погодных условиях, что особенно ценно зимой. Белый салон выглядит эффектно, но быстро пачкается, особенно от джинсовой ткани. Подогрев сидений мощный, но только для подушки, а сами кресла не отличаются удобством - спина устает быстро, несмотря на наличие памяти настроек. Климат-контроль трехзонный, но не всегда корректно поддерживает температуру.

Багажник у Jetour X70 Plus большой: три крупных моноколеса помещаются без труда, остается место и для запаски. Подогрев лобового стекла работает эффективно, что важно для регионов с суровой зимой. Лакокрасочное покрытие качественное, кузов оцинкован, сколы и царапины не появляются даже после активной эксплуатации. Музыка на восьми динамиках не впечатляет, даже с активированным звуком Sony. Головное устройство на Android, но не самое производительное, а в российских версиях отсутствует GPS-антенна. Android Auto работает как по проводу, так и по воздуху. Видеорегистратор встроен, шумоизоляция средняя, но бывают и менее тихие автомобили.

Эргономика водительского места продумана: все органы управления на своих местах, пользоваться удобно. Однако отсутствует штатный запуск двигателя с брелка, что удивительно - у младшей модели X50 эта функция есть. Кому подойдет этот автомобиль? Новый Jetour X70 Plus сложно рекомендовать из-за высокой цены, но на вторичном рынке в максимальной комплектации он может заинтересовать тех, кто ищет хорошо оснащенный и привлекательный кроссовер за разумные деньги. В Китае встречаются версии на 156 л.с. с меньшим количеством опций, но дизайн остается прежним. Важно отметить, что китайские вариаторы не отличаются надежностью, поэтому стоит выбирать версии с роботом.

Причина продажи автомобиля оказалась неожиданной: несмотря на вместительность, экономичность и богатое оснащение, система антипробуксовки в условиях снега и подъемов показала себя не лучшим образом. На склонах электроника настолько ограничивает тягу, что автомобиль теряет способность двигаться дальше, в отличие от старого переднеприводного Citroen. Приходилось часто использовать буксировочные крюки, что не добавляет уверенности в зимней эксплуатации. В итоге владелец продал свой Jetour и пересел на Evolute i-Space.

Jetour X70 Plus 2023 - пример того, как привлекательный внешний вид и богатое оснащение не всегда гарантируют идеальный опыт вождения. Для российских условий важно учитывать не только комплектацию, но и поведение автомобиля в сложных погодных ситуациях. Кроссовер может стать хорошим выбором на вторичном рынке, если заранее знать о его особенностях и ограничениях.