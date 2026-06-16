Еще одному китайскому кроссоверу с российской пропиской официально разрешили работать в такси

Jetour X70 Plus официально включен в перечень автомобилей для такси в России

С весны 2026 года в России действует обновленный список автомобилей, разрешенных для работы в такси. В него недавно добавили кроссовер Jetour X70 Plus, который собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. Почему это решение важно для рынка и что изменится для водителей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие еще модели попали в этот перечень и как это повлияет на выбор таксистов.

С весны 2026 года в России действует обновленный список автомобилей, разрешенных для работы в такси. В него недавно добавили кроссовер Jetour X70 Plus, который собирают на заводе «Автотор» в Калининграде. Почему это решение важно для рынка и что изменится для водителей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие еще модели попали в этот перечень и как это повлияет на выбор таксистов.

Включение кроссовера Jetour X70 Plus в официальный перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси, стало заметным событием для российского рынка перевозок. Это решение напрямую связано с действующим законом о локализации такси, который с марта 2026 года ограничил выдачу лицензий только на отечественные или локализованные автомобили. Для водителей и компаний это означает расширение выбора среди современных моделей, соответствующих новым требованиям.

Jetour X70 Plus теперь можно официально регистрировать для работы в такси благодаря тому, что его сборка организована на калининградском заводе «Автотор». По информации Минпромторга, модель получила высокий уровень локализации производства - более 1500 баллов по специальной шкале, что стало возможным в рамках инвестиционного контракта. Это не только поддерживает развитие отечественного автопрома, но и позволяет таксопаркам обновлять автопарк без риска потерять лицензию.

Ранее в утвержденный список уже вошли такие марки, как «Лада», «Москвич», а также отдельные модели Sollers, Evolute, Voyah, Haval и Tenet. Теперь к ним присоединился и Jetour X70 Plus, что может изменить расстановку сил на рынке таксомоторных перевозок. Важно отметить, что автомобили, внесенные в реестр до марта 2026 года, могут продолжать работать еще пять лет - их разрешения не будут аннулированы досрочно.

Для сравнения, в других сегментах коммерческого транспорта также происходят изменения: например, недавно в Перми начали использовать новые фургоны Lada для полиции, что свидетельствует о тенденции к обновлению автопарка в разных сферах. Подробнее о таких переменах можно узнать в материале о запуске новых моделей для силовых структур - подробности о внедрении новых фургонов.

Добавление Jetour X70 Plus в перечень разрешенных для такси автомобилей может указывать на дальнейшее расширение ассортимента локализованных моделей на российском рынке. Для водителей это создает дополнительные возможности выбора, а для производителей - стимул к развитию локализации. Важно помнить, что уровень локализации напрямую влияет на доступность моделей для коммерческого использования, а значит, и на стоимость владения для таксопарков. Судя по имеющимся данным, такие изменения способны сделать рынок перевозок более гибким и конкурентоспособным.