Владелец Jetour X70 Plus раскрыл неожиданные нюансы владения — что его удивило в процессе эксплуатации, это стоит знать

Jetour X70 Plus: опыт эксплуатации спустя 10 месяцев и неожиданные нюансы

Jetour X70 Plus за короткое время сумел удивить российских автолюбителей сочетанием надежности, современного оснащения и привлекательного дизайна. В материале - честный разбор особенностей, плюсов и минусов модели, которые проявились за 10 месяцев реальной эксплуатации.

Jetour X70 Plus появился на российском рынке в тот момент, когда отношение к китайским автомобилям начало меняться. За последние годы производители из КНР сделали огромный рывок вперед, и теперь их кроссоверы способны конкурировать с привычными европейскими и корейскими моделями. Интерес к Jetour X70 Plus подогревается не только ценой, но и тем, как автомобиль ведет себя в реальных условиях эксплуатации.

Владелец, который приобрел Jetour X70 Plus в 2025 году, делится впечатлениями после 10 месяцев активного использования. За это время автомобиль не преподнес неприятных сюрпризов: ни разу не подвел в дороге, не потребовал внепланового ремонта и не заставил пожалеть о покупке. Это особенно важно на фоне скепсиса, который еще недавно вызывали китайские бренды у российских водителей.

Под капотом - 1,6-литровый турбомотор, который приятно удивляет динамикой. Турбина работает без задержек, разгон происходит плавно и уверенно, что особенно заметно при обгонах и старте со светофора. Коробка передач - роботизированная, с двумя мокрыми сцеплениями, что обеспечивает быстрые и мягкие переключения. В городском потоке и на трассе Jetour X70 Plus ведет себя предсказуемо, не раздражает рывками или задержками в работе трансмиссии.

Салон - отдельная тема для обсуждения. Внутри кроссовера ощущается внимание к деталям: качественные материалы отделки, продуманная эргономика, современная мультимедийная система. Даже спустя месяцы эксплуатации пластик и кожа не потеряли вида, ничего не скрипит и не люфтит. Просторный салон позволяет с комфортом разместиться всей семье, а багажник вмещает все необходимое для дальних поездок.

Техническое оснащение Jetour X70 Plus приятно удивляет: здесь есть все, что ожидаешь от современного автомобиля - климат-контроль, подогрев сидений, камеры кругового обзора, электронные помощники. За свои деньги кроссовер предлагает набор опций, который у конкурентов встречается только в более дорогих комплектациях.

Однако идеальных машин не бывает. Главный недостаток, который отмечает владелец - отсутствие полного привода. Для города это не критично, но на проселочных дорогах или зимой в условиях гололеда этот момент может стать решающим. Тем не менее, для большинства сценариев эксплуатации переднего привода оказывается достаточно.

Jetour X70 Plus за 10 месяцев эксплуатации показал себя как надежный, современный и удобный автомобиль, который способен приятно удивить даже скептически настроенных автолюбителей. Китайские производители больше не ассоциируются с компромиссами - теперь это достойная альтернатива привычным брендам.

