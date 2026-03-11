Главное о новом кроссовере Jetour X90 плюс — полный привод и цена менее 4 млн рублей

Jetour X90+ с полным приводом выходит на рынок России: комплектация и цена

Jetour официально запускает продажи полноприводного X90+ в России. Семиместный кроссовер получил мощный турбомотор, расширенный пакет зимних опций и адаптацию под российские условия. Цена и детали комплектации уже известны - что важно знать перед покупкой.

Российские автолюбители давно ждали появления на рынке доступного и вместительного кроссовера с полным приводом, который не только справится с суровыми зимами, но и предложит современный уровень комфорта. Теперь у покупателей появился новый вариант - Jetour X90+ с полным приводом, который уже доступен у официальных дилеров. Это событие может заметно повлиять на расстановку сил в сегменте семейных автомобилей, где до сих пор выбор был ограничен.

Jetour X90+ в обновленной версии оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Важно, что полноприводная модификация предлагается исключительно в семиместном исполнении, что делает модель особенно привлекательной для больших семей и тех, кто часто путешествует с компанией. По информации «Российской Газеты», автомобили появятся в продаже до конца марта 2026 года.

Особое внимание производитель уделил адаптации к российскому климату. Кузов получил оцинковку, увеличен объем бачка омывающей жидкости, а также расширен пакет «теплых опций». В него входят подогрев лобового и заднего стекла, форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал, рулевого колеса, передних и вторых рядов сидений. Это решение часто игнорируют конкуренты, но для России такие детали критичны - зимой они реально спасают от неприятных сюрпризов на дороге.

Фото: Jetour

Внутри Jetour X90+ радует простором: колесная база составляет 2850 мм, а запас места над головой и в ногах второго ряда увеличен. Объем багажника в семиместной конфигурации - 104 литра, но если сложить третий ряд, он вырастает до 486 литров. При сложенных втором и третьем рядах багажник достигает внушительных 1052 литров. Это один из лучших показателей в классе, что особенно важно для тех, кто часто перевозит крупные грузы или отправляется в дальние поездки.

Покупателям предложено пять вариантов окраски кузова: белый, черный, серый, синий и зеленый, все - в сочетании с черным салоном. Стоимость Jetour X90+ в комплектации «Люкс 2.0T 8АКП» составляет 3 999 000 рублей с учетом действующих специальных предложений. Это делает модель конкурентоспособной на фоне других семиместных кроссоверов, где цены часто стартуют заметно выше.

В модельной линейке Jetour на российском рынке сейчас представлены кроссоверы Dashing, X70+, X90+, а также T1 и T2. Интересно, что спрос на новые автомобили с расширенным функционалом и адаптацией под российские условия продолжает расти. Например, недавно на рынке появился обновленный седан с новым мотором, который также вызвал интерес у покупателей - подробнее о нем можно узнать в материале о новых комплектациях Geely Preface.

Jetour X90+ может стать одним из самых заметных предложений в своем сегменте, особенно для тех, кто ищет сочетание вместимости, современного оснащения и разумной цены. Российский рынок кроссоверов становится все более насыщенным, и появление новых моделей с учетом местных особенностей - явный плюс для покупателей.