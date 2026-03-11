Главное о новом кроссовере Jetour X90 плюс — полный привод и цена менее 4 млн рублей

11 марта 2026, 11:48
Jetour X90+ с полным приводом выходит на рынок России: комплектация и цена
Jetour официально запускает продажи полноприводного X90+ в России. Семиместный кроссовер получил мощный турбомотор, расширенный пакет зимних опций и адаптацию под российские условия. Цена и детали комплектации уже известны - что важно знать перед покупкой.
Российские автолюбители давно ждали появления на рынке доступного и вместительного кроссовера с полным приводом, который не только справится с суровыми зимами, но и предложит современный уровень комфорта. Теперь у покупателей появился новый вариант - Jetour X90+ с полным приводом, который уже доступен у официальных дилеров. Это событие может заметно повлиять на расстановку сил в сегменте семейных автомобилей, где до сих пор выбор был ограничен.
Jetour X90+ в обновленной версии оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом. Важно, что полноприводная модификация предлагается исключительно в семиместном исполнении, что делает модель особенно привлекательной для больших семей и тех, кто часто путешествует с компанией. По информации «Российской Газеты», автомобили появятся в продаже до конца марта 2026 года.
Особое внимание производитель уделил адаптации к российскому климату. Кузов получил оцинковку, увеличен объем бачка омывающей жидкости, а также расширен пакет «теплых опций». В него входят подогрев лобового и заднего стекла, форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал, рулевого колеса, передних и вторых рядов сидений. Это решение часто игнорируют конкуренты, но для России такие детали критичны - зимой они реально спасают от неприятных сюрпризов на дороге.
Внутри Jetour X90+ радует простором: колесная база составляет 2850 мм, а запас места над головой и в ногах второго ряда увеличен. Объем багажника в семиместной конфигурации - 104 литра, но если сложить третий ряд, он вырастает до 486 литров. При сложенных втором и третьем рядах багажник достигает внушительных 1052 литров. Это один из лучших показателей в классе, что особенно важно для тех, кто часто перевозит крупные грузы или отправляется в дальние поездки.
Покупателям предложено пять вариантов окраски кузова: белый, черный, серый, синий и зеленый, все - в сочетании с черным салоном. Стоимость Jetour X90+ в комплектации «Люкс 2.0T 8АКП» составляет 3 999 000 рублей с учетом действующих специальных предложений. Это делает модель конкурентоспособной на фоне других семиместных кроссоверов, где цены часто стартуют заметно выше.
В модельной линейке Jetour на российском рынке сейчас представлены кроссоверы Dashing, X70+, X90+, а также T1 и T2. Интересно, что спрос на новые автомобили с расширенным функционалом и адаптацией под российские условия продолжает расти. Например, недавно на рынке появился обновленный седан с новым мотором, который также вызвал интерес у покупателей - подробнее о нем можно узнать в материале о новых комплектациях Geely Preface.
Jetour X90+ может стать одним из самых заметных предложений в своем сегменте, особенно для тех, кто ищет сочетание вместимости, современного оснащения и разумной цены. Российский рынок кроссоверов становится все более насыщенным, и появление новых моделей с учетом местных особенностей - явный плюс для покупателей.
Похожие материалы Джетур
-
26.01.2026, 18:03
Jetour X90 PLUS: особенности эксплуатации и подводные камни бюджетного кроссовера
Jetour X90 PLUS привлекает ценой и вместительностью, но скрывает ряд эксплуатационных сложностей. В материале - реальные проблемы с коробкой передач, вибрациями и электроникой, а также советы по устранению недостатков.Читать далее
-
28.11.2025, 16:56
Три модели кроссоверов Jetour почти исчезли из продажи у российских дилеров
В автосалонах Jetour почти не осталось машин. Три популярные модели стали дефицитом. Покупатели не могут найти нужные авто. Это временные проблемы с поставками. Или бренд меняет свою стратегию?Читать далее
-
12.09.2025, 13:26
Эксперты назвали лучшие кроссоверы на российском рынке в 2025 году
Рынок кроссоверов в России переполнен. Выбрать подходящую модель стало сложнее. Специалисты провели большое исследование. Они оценили множество популярных автомобилей. Мы расскажем о главных фаворитах. Узнайте лидеров этого года.Читать далее
-
07.02.2024, 20:40
За что россияне любят китайские автомобили? Все зависит от знака зодиака
В настоящее время на российском автомобильном рынке представлено целое созвездие китайских брендов, поэтому эксперты решили проследить, как влияет знак зодиака на выбор той или иной марки.Читать далее
-
20.12.2023, 21:47
Тест-драйв Jetour X90 Plus: путешественник с багажом
«Бренд для путешествий» Jetour присутствует на российском рынке какие-то полгода, однако имя это уже на слуху. За короткий период времени компания сумела отметиться в ТОП-10 самых успешных автопроизводителей, притом, что в линейке всего 3 модели, включая флагманский X90 Plus, о котором наш сегодняшний разговор. Читать далее
-
27.09.2023, 00:09
Авто для комфортных путешествий: в Петербурге открылся дилерский центр Jetour
В конце июня в России были запущены продажи китайских автомобилей Jetour. На территории страны имеется более 100 дилерских центров. В Петербурге на улице Салова, 68Б был открыт дилерский центр «Джетур СПб-Юг». До конца года здесь планируют реализовать 450 автомобилей Jetour. На следующий год поставлена другая цель – минимум 1 тыс. внедорожников.Читать далее
-
11.09.2023, 15:35
Кроссовер Jetour X90 Plus получил в России два дополнительных места: сколько стоит 7-местный вариант?
Китайская марка Jetour объявила о начале продаж более вместительной версии кроссовера X90 Plus, которая идеально подойдет для путешествий всей семьей. Теперь покупатели могут выбирать между 5- и 7-местными вариантами.Читать далее
-
18.05.2023, 14:54
Новый 7-местный китайский кроссовер: названы цены «русской версии»
Один из официальных дилеров Jetour раскрыл цены и комплектации нового среднеразмерного кроссовера Jetour X90 Plus. Клиентам предлагают два мотора на выбор: 197 или 254 силы.Читать далее
-
11.03.2026, 11:55
Семейный кемпер на базе Sprinter 144: компактные размеры и максимум мест для сна
Современные автодома становятся все более универсальными: компактные габариты сочетаются с продуманной эргономикой и возможностью путешествовать всей семьей. Новый кемпер на базе Sprinter 144 удивляет сочетанием вместимости и маневренности, что особенно актуально для российских дорог и любителей активного отдыха. Почему именно такие решения становятся трендом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.03.2026, 11:43
В гамме Dodge Charger появился новый цвет Sub-Zero - но легендарного HEMI по-прежнему нет
Dodge расширяет палитру Charger 2026 года новым цветом Sub-Zero, который доступен для всех версий модели. Поклонники марки продолжают ждать возвращения двигателя HEMI, но пока производитель ограничился визуальными обновлениями. Почему это решение вызвало неоднозначную реакцию среди автолюбителей - в нашем материале.Читать далее
-
11.03.2026, 11:36
Aurus начал сборку новых прототипов Senat: почему он может стать символом возрождения автопрома России
На заводе Aurus в Елабуге стартовала сборка прототипов обновленного седана Senat. Производитель внедряет новые технологии и лимитированные цвета, а также усиливает контроль качества. Почему это событие может повлиять на весь российский рынок люксовых автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
