29 ноября 2026, 18:38
Каким получился новый рамный внедорожник Jetour, который хотят собирать в России
Каким получился новый рамный внедорожник Jetour, который хотят собирать в России
Новый рамный гибрид Jetour R700 ещё не успел дебютировать в Китае, а его индекс уже всплыл в российских документах. Выясняем, что связывает новинку с РФ.
Jetour Zhongheng R700 связывают с серийным G700 и его рамной внедорожной платформой. Премьеру модели на автосалоне в Гуанчжоу назначили на 27 ноября 2026 года. R700 описывают как более премиальную версию семейства с дизайном, отличающимся от угловатого G700. О родстве моделей и дате дебюта сообщает CarNewsChina.
Внешность R700 заметно отличается от двух других моделей семейства. Вместо подчеркнуто угловатых форм здесь более плавные линии кузова. Вертикальная головная оптика получила сложный диодный рисунок, а прямоугольную решетку украсили ламели. Обычные дверные ручки и традиционные зеркала сочетаются с крупными колесами. На корме расположились небольшой спойлер и тонкие светодиодные фонари.
Над лобовым стеклом установлен сенсор лидара, а дополнительные датчики встроены в передние крылья. Для концепта заявлена интеллектуальная система помощи водителю Huawei Qiankun ADS. Наличие такого комплекса на серийном R700 пока не объявлено. Для сравнения: старшие комплектации G700 могут оснащаться Huawei Qiankun ADS 5 и лидаром с 896 линиями сканирования.
Багажная дверь показанного автомобиля состоит из двух секций: нижняя откидывается, верхняя открывается вверх. Нижнюю часть можно использовать как скамейку. Такое решение показали на концепте R700.
Силовую установку R700 официально не специфицировали. Ориентиром служит родственный G700: его подключаемая гибридная система Chery Kunpeng Super Hybrid CDM-O сочетает 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель с электромоторами. Для G700 указываются суммарная мощность 665 кВт, или около 892-904 л.с. в зависимости от пересчета, и максимальный крутящий момент 1135 Н·м. Подробности о R700 должны представить на премьере.
Для G700 указываются батареи емкостью 34,13 и 59,45 кВт·ч. Электрический запас хода составляет около 150 и более 260 км по китайскому циклу CLTC; общий заявленный запас хода достигает 1400 км. Разгон G700 до 100 км/ч занимает 4,6 секунды, максимальная скорость составляет 180 км/ч. Эти показатели относятся к G700, а не к подтвержденной спецификации R700. Среди внедорожных решений G700 - полный привод с двумя электромоторами, режимы движения и блокировки дифференциалов.
Точные габариты R700 не объявлены. Для G700 приводятся длина 5198 мм, ширина 2050 мм и высота 1956 мм при колесной базе 2870 мм. Стандартный дорожный просвет составляет 220 мм, снаряженная масса в одной из спецификаций - 3063 кг. В салоне G700 предусмотрены панорамный экран диагональю 35,4 дюйма и центральный дисплей 15,6 дюйма с разрешением 2.5K; за работу системы отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8255. В начале 2025 года Jetour запустил семейство Zhongheng. Первой моделью стал G700, вышедший на китайский рынок в октябре 2025 года. Летом компания представила пикап F700 на базе G700.
В Китае G700 предлагается в пяти комплектациях по цене от 329 900 до 442 900 юаней. Цена R700 не объявлена.
Российская перспектива R700 связана с документами на G700. По информации «Китайских автомобилей», знакомый с сертификацией источник сообщал о нескольких декларациях соответствия на Jetour G700, полученных заводом холдинга «АГР» в Сестрорецке. В документах для G700 также фигурировало альтернативное название Votour R700.
Индекс Votour R700 фигурирует в документах, относящихся к G700. Сам R700 представлен как концепт на общей с G700 платформенной основе. Подтверждения выхода именно концепта R700 на российский рынок пока нет.
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