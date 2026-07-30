Самый мощный гибридный пикап Китая уже в салонах: Jetour F700 с отдачей 1135 Н·м готов к премьере

Jetour Zongheng F700: гибридный пикап с рекордной мощностью уже в шоурумах Китая

Jetour Zongheng F700 выходит на рынок с уникальной гибридной системой и внушительными характеристиками. Модель уже доступна у дилеров, что подчеркивает растущий интерес к мощным и технологичным пикапам в Китае.

Jetour Zongheng F700 выходит на рынок с уникальной гибридной системой и внушительными характеристиками. Модель уже доступна у дилеров, что подчеркивает растущий интерес к мощным и технологичным пикапам в Китае.

Jetour Zongheng F700 уже появился в автосалонах Китая, официальный старт продаж запланирован только на 6 августа. Такой ранний выход модели в шоурумы говорит о высоком интересе к новинке и поддержке бренда Jetour Zongheng, который укрепляет позиции в сегменте премиальных пикапов.

Двигатель представлен моделью F700, это подключаемая гибридная силовая установка CDM-O, сочетающая 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 208 л.с. и электродвигатель. Совокупная отдача достигает впечатляющих 904 л.с., а крутящий момент - 1135 Н·м. Это один из самых мощных серийных пикапов на рынке, который пользуется популярностью среди конкурентов.

Платформа у F700 рамная, передняя подвеска - независимая двухрычажная. Габариты значительные: длина 5495 мм, ширина 2050 мм, высота 1985 мм, колесная база 3350 мм. Электрическая архитектура на 800 В и тяговая батарея CATL Shenxing, с поддержкой сверхбыстрой зарядки, позволяет увеличить заряд с 20 до 80% всего за 10 минут. Запас хода CLTC достигает 1300 км – показатель, который может заинтересовать многих потенциальных покупателей.

Внутри пикапа установлен 15,6-дюймовый центральный дисплей и широкий 35,4-дюймовый экран, объединяющий приборную панель и выдвижную систему на базе Zongheng OS. Подобный подход к цифровизации салона становится тенденцией среди китайских производителей, что подтверждается и развиватием других сегментов, например, туристических мотоциклов с интеллектуальными ассистентами - как это видно на примере нового CFMOTO 800MT ES .

Официальная премьера Jetour Zongheng F700 состоится 6 августа, после чего будут представлены цены на все комплектации. Судя по техническим данным, модель может задать новый стандарт для гибридных пикапов в Китае. Для российского рынка важно отметить: аналогичные решения могут появиться и у нас, за последние годы растет интерес к гибридным технологиям, наблюдается увеличение запаса хода и быстрая зарядка. Кроме того, использование батарей CATL и схемы на 800 В может стать ориентиром для будущих разработок в сегменте коммерческих автомобилей.