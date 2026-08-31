Jetson Bolt Pro: лёгкий 20-килограммовый электровелосипед с запасом хода 50 км и скоростью до 40 км/ч

Jetson Bolt Pro: электровелосипед с запасом хода 50 км и складной рамой

Jetson Bolt Pro - электровелосипед с мощным мотором, складной рамой и весом всего 20 кг. Модель рассчитана на городские условия и дальние поездки без подзарядки, что особенно актуально для тех, кто ценит мобильность и комфорт. Важно знать нюансы эксплуатации и технические особенности.

Jetson Bolt Pro - электровелосипед с мощным мотором, складной рамой и весом всего 20 кг. Модель рассчитана на городские условия и дальние поездки без подзарядки, что особенно актуально для тех, кто ценит мобильность и комфорт. Важно знать нюансы эксплуатации и технические особенности.

Электровелосипеды становятся все более востребованными в городах, где мобильность и компактность выходят на первое место. Jetson Bolt Pro выделяется на этом фоне благодаря сочетанию легкости, производительности и складной конструкции. Весит он всего 20 кг, что позволяет без труда переносить его в лифте или хранить в квартире. Прочная стальная рама рассчитана на нагрузку до 120 кг, а это означает, что модель подходит для большинства взрослых пользователей.

Мощность двигателя 400 Вт обеспечивает уверенное ускорение и позволяет развивать скорость до 40 км/ч. Подобный показатель редко встречается в сегменте компактных электровелосипедов. Аккумулятор заряжается полностью за 4 часа и обеспечивает запас хода до 50 км - этого достаточно для ежедневных поездок по городу или выездов за его пределы.

Jetson Bolt Pro оснащен 14-дюймовыми пневматическими колесами, которые обеспечивают хорошее сцепление с дорогой и маневренность даже в плотном потоке. Задний привод обеспечивает стабильность управления, механический тормоз - надежное замедление. Встроенный дисплей отображает скорость, заряд аккумулятора и пройденное расстояние, что удобно для контроля поездок. Отсутствие багажника и корзины приводит к минималистическому подходу — модели, рассчитанной на тех, кто ценит простоту и функциональность.

В сегменте электровелосипедов встречаются похожие решения. Например, для тех, кто ищет альтернативу с повышенной проходимостью и большим запасом хода, стоит обратить внимание на электрофэтбайк Syccyba Impulse Lite , рассчитанный на сложные маршруты и тяжелые условия. Однако Jetson Bolt Pro выигрывает за счет компактности и удобства хранения.

Jetson Bolt Pro выглядит как сбалансированное решение для тех, кто хочет получить максимальную мобильность без лишних затрат. Электровелосипеды такого класса становятся все более актуальными на российском рынке, особенно в условиях роста интереса к экологически чистому транспорту и необходимости экономить время на передвижение по городу.