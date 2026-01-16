FAW и Volkswagen удивят рынок — что готовит Jetta? — Новая эра для бренда

Jetta меняет курс и запускает пять новых электромобилей и гибридов до 2028 года

Jetta готовит масштабное обновление модельного ряда. Появятся электрокары и гибриды. Бренд получит больше самостоятельности. Volkswagen и FAW поддержат развитие. Ожидается выход новых моделей уже в ближайшие годы.

Jetta готовит масштабное обновление модельного ряда. Появятся электрокары и гибриды. Бренд получит больше самостоятельности. Volkswagen и FAW поддержат развитие. Ожидается выход новых моделей уже в ближайшие годы.

Китайский бренд Jetta, созданный в партнерстве FAW и Volkswagen, готовится к масштабной трансформации. В ближайшие годы марка намерена полностью изменить свой облик и стратегию, сделав ставку на электрификацию и расширение модельного ряда. Для этого уже создано отдельное предприятие, которое займется развитием бренда по новым правилам.

Теперь Jetta будет действовать более независимо, получив возможность самостоятельно анализировать рынок и принимать ключевые решения. Volkswagen, как основной акционер, предоставит технологическую поддержку и доступ к современным платформам для электромобилей. Это позволит Jetta не только ускорить разработку новых моделей, но и выйти на качественно иной уровень конкуренции.

FAW, в свою очередь, сосредоточится на развитии дилерской сети и укреплении позиций марки на внутреннем рынке Китая. Такой подход должен обеспечить Jetta устойчивый рост и узнаваемость среди покупателей, которые все чаще выбирают электрифицированные автомобили.

Планы у бренда действительно амбициозные. К 2028 году на рынок выйдут пять абсолютно новых моделей, четыре из которых будут относиться к категории NEV - это электрокары и гибриды. Первая новинка - полностью электрический седан - будет представлена уже в третьем квартале текущего года. Серийное производство стартует до конца 2026 года, что говорит о серьезности намерений компании.

Как сообщает Российская Газета, Jetta рассчитывает не только на успех в Китае, но и на расширение своего присутствия за пределами страны. Для этого бренд будет использовать наработки Volkswagen, что должно помочь в адаптации продукции к требованиям разных рынков.

Ранее в Китае уже был показан обновленный кроссовер Jetta VS7, что стало первым шагом к обновлению всей линейки. Теперь же компания делает ставку на электрификацию, что полностью соответствует мировым тенденциям и ожиданиям покупателей.

На мой взгляд, такой подход может стать для Jetta билетом в высшую лигу автопроизводителей. Если марка сумеет реализовать заявленные планы и предложить рынку действительно интересные и доступные электромобили, у нее есть все шансы занять заметное место не только в Китае, но и на глобальной арене.