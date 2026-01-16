FAW и Volkswagen удивят рынок — что готовит Jetta? — Новая эра для бренда

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

16 января 2026, 12:21

Jetta меняет курс и запускает пять новых электромобилей и гибридов до 2028 года

Jetta меняет курс и запускает пять новых электромобилей и гибридов до 2028 года

FAW и Volkswagen удивят рынок — что готовит Jetta? — Новая эра для бренда

Jetta меняет курс и запускает пять новых электромобилей и гибридов до 2028 года

Jetta готовит масштабное обновление модельного ряда. Появятся электрокары и гибриды. Бренд получит больше самостоятельности. Volkswagen и FAW поддержат развитие. Ожидается выход новых моделей уже в ближайшие годы.

Jetta готовит масштабное обновление модельного ряда. Появятся электрокары и гибриды. Бренд получит больше самостоятельности. Volkswagen и FAW поддержат развитие. Ожидается выход новых моделей уже в ближайшие годы.

Китайский бренд Jetta, созданный в партнерстве FAW и Volkswagen, готовится к масштабной трансформации. В ближайшие годы марка намерена полностью изменить свой облик и стратегию, сделав ставку на электрификацию и расширение модельного ряда. Для этого уже создано отдельное предприятие, которое займется развитием бренда по новым правилам.

Теперь Jetta будет действовать более независимо, получив возможность самостоятельно анализировать рынок и принимать ключевые решения. Volkswagen, как основной акционер, предоставит технологическую поддержку и доступ к современным платформам для электромобилей. Это позволит Jetta не только ускорить разработку новых моделей, но и выйти на качественно иной уровень конкуренции.

FAW, в свою очередь, сосредоточится на развитии дилерской сети и укреплении позиций марки на внутреннем рынке Китая. Такой подход должен обеспечить Jetta устойчивый рост и узнаваемость среди покупателей, которые все чаще выбирают электрифицированные автомобили.

Планы у бренда действительно амбициозные. К 2028 году на рынок выйдут пять абсолютно новых моделей, четыре из которых будут относиться к категории NEV - это электрокары и гибриды. Первая новинка - полностью электрический седан - будет представлена уже в третьем квартале текущего года. Серийное производство стартует до конца 2026 года, что говорит о серьезности намерений компании.

Как сообщает Российская Газета, Jetta рассчитывает не только на успех в Китае, но и на расширение своего присутствия за пределами страны. Для этого бренд будет использовать наработки Volkswagen, что должно помочь в адаптации продукции к требованиям разных рынков.

Ранее в Китае уже был показан обновленный кроссовер Jetta VS7, что стало первым шагом к обновлению всей линейки. Теперь же компания делает ставку на электрификацию, что полностью соответствует мировым тенденциям и ожиданиям покупателей.

На мой взгляд, такой подход может стать для Jetta билетом в высшую лигу автопроизводителей. Если марка сумеет реализовать заявленные планы и предложить рынку действительно интересные и доступные электромобили, у нее есть все шансы занять заметное место не только в Китае, но и на глобальной арене.

Упомянутые марки: Jetta, Volkswagen, FAW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джетта, Фольксваген, ФАВ

Похожие материалы Джетта, Фольксваген, ФАВ

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Волгоград Петропавловск-Камчатский
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться