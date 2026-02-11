Что скрывает Jetta VS5 — плюсы и минусы бюджетного аналога Skoda Karoq для российского рынка

11 февраля 2026, 06:46
Jetta VS5 после 16 000 км: что скрывает китайский кроссовер с немецкими корнями
Jetta VS5 - кроссовер, созданный на базе Skoda Karoq, но с китайским подходом к деталям. Длительный тест показал, где производитель сэкономил, а где удивил качеством. Разбираемся, стоит ли он своих денег.
Jetta VS5 - автомобиль, который сразу вызывает интерес у тех, кто ищет баланс между оснащением и доступной ценой. Этот кроссовер, разработанный на платформе Skoda Karoq, но произведенный в Китае, стал объектом длительных испытаний, чтобы выяснить, действительно ли он соответствует ожиданиям российских водителей и способен ли выдержать суровые условия эксплуатации. После 16 000 километров эксперты разобрали слабые и сильные стороны Jetta VS5.
Внешне Jetta VS5 выглядит сдержанно, без излишеств, но с узнаваемыми чертами европейских моделей. Антикоррозионная защита выполнена по стандартам Volkswagen: оцинкованные панели, пластизоль на днище, пластиковые накладки на порогах и арках. За две зимы кузов не подвергся воздействию ржавчины, а крепежные элементы сохраняют заводской вид. Единственное, что выдало возраст - легкая желтизна на выпускной системе.
Однако экономика размывается в деталях. Рейлинги на крышке выполнены из пластика, капот без шумоизоляции и дополнительного уплотнителя, моторный отсек сложно сохранить в чистоте из-за крупных отверстий в решетке бампера. Эти мелочи не бросаются в глаза с первого взгляда, но в повседневной эксплуатации могут доставить неудобства.
Салон встречает смесью немецкой эргономики. Виртуальная приборная панель выглядит менее удобной. Управление климатом - механическое, однозонное, с сенсорным устройством. Руль с привычными кнопками от Volkswagen, обзорность и посадка за рулем требуют похвалы. Сиденья удобной формы, отделка выполнена в серых тонах, но подлокотник не регулируется по длине, что обеспечивает дискомфорт в дальней дороге.
Багажник вместительный, хотя электропривода дверей нет. Зато предусмотрена удобная выемка для закрытия, а также множество мелочей. Необычные ручки в дверях иногда пугают - телефон может легко выскользнуть. Бардачок и зеркала без подсветки, потолочные ручки без микролифта, салонное освещение - галогеновое. Очечник отсутствует, что удивляет в машине за такую цену.
Медиасистема - слабое место Jetta VS5. Большой 10-дюймовый экран используется в основном для камер заднего вида, нет поддержки Apple CarPlay и Android Auto, русификация отсутствует. Во втором ряду места для коленей немного, центрального подлокотника нет, но есть USB-порт и дефлекторы вентиляции. Обогрев и подсветка для задних пассажиров не предусмотрены. Вместо привычных карманов в спинках передних сидений — небольшие конверты для телефона.
Подвеска довольно плотная, обеспечивает хорошую управляемость, но на неровностях она громко отзывается. Китайские шины Linglong Green-Max начинают шуметь уже после 60 км/ч. Турбомотор 1.4 от Volkswagen работает тихо на холостых, радует экономичностью (средний расход - 8 л/100 км) и, следовательно, разгоном. Однако автоматическая коробка Aisin не отличается расторопностью и плавностью динамики. Руль легкий и информативный, тормоза работают четко.
Jetta VS5 - это попытка предложить российскому рынку бюджетную альтернативу Skoda с немецкими чертами: достойная управляемость, проверенный мотор, качественная антикоррозионная защита и эргономика. Но за ценой скрываются компромиссы: слабая шумоизоляция, жесткая подвеска, урезанная медиасистема и экономия на мелочах. При этом стоимость автомобиля уже не кажется такой низкой, если учесть все тонкости комплектации.
Технические характеристики Jetta VS5: турбомотор 1,4 л (150 л.с.), 6-ступенчатый автомат, производство - FAW-Volkswagen, Китай, год выпуска - 2024. За время эксплуатации с сентября 2025 года автомобиль проехал 16 000 км. Расходы на топливо (АИ-95, средний расход 8,2 л/100 км) составили 33 456 рублей, что дает стоимость одного километра - 5,58 рубля. В расчет не включены транспортные налоги и страховки.
