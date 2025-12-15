Дом на колесах с дизельным двигателем и умными функциями – идеальный выбор для кемпинга

15 декабря 2025, 19:19
Jiangling Ford представил автодом с автоматическим подъемом для путешествий вне дорог
Откройте новые горизонты с современным автодомом для кемпинга. Уникальная система автоматического подъема и мощный дизельный мотор. Просторный интерьер и интеллектуальные опции для комфорта в любой поездке. Подходит для любителей приключений и отдыха на природе.
На рынке появились новые кемпинговые автодома Jiangling Ford, которые способны удивить даже опытных путешественников. Эти дома на колесах созданы для тех, кто не боится отправиться в самые отдаленные уголки страны и предпочитает комфорт даже вдали от цивилизации. Главная особенность новинки – автоматическое подъемное устройство, позволяющее быстро развернуть лагерь практически в любом месте.
В основе автодома лежит шасси Quanshun T8, рассчитанное на нагрузку до 5,25 тонны. Под капотом установлен современный дизельный двигатель объемом 2,3 литра, развивающий 128 кВт мощности и 430 Н·м крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, что обеспечивает плавное и уверенное движение как по асфальту, так и по пересеченной местности.
Внутри автодома предусмотрено все необходимое для комфортного проживания: просторные спальные места, зона для ужина и отдыха, а также современная мультимедийная система. Центральная консоль оборудована двумя 12,3-дюймовыми ЖК-экранами, которые отвечают за управление функциями автомобиля и развлечениями в пути.
Особое внимание уделено безопасности и удобству водителя. Центр тяжести кабины занижен, что положительно сказывается на устойчивости при движении по бездорожью. Среди интеллектуальных опций – автоматический стояночный тормоз, который можно активировать одним нажатием, а также различные системы помощи при вождении. Все это делает управление автодомом максимально простым и интуитивно понятным.
Jiangling Ford позиционирует свои автодома как идеальное решение для любителей активного отдыха и длительных путешествий. Благодаря продуманной конструкции и современным технологиям, этот дом на колесах способен стать надежным спутником в любых условиях – от городских улиц до диких лесов и горных троп.
Путешествие на таком автодоме превращается в настоящее приключение, где нет ограничений по маршрутам и времени. Владельцы могут не беспокоиться о поиске гостиниц или кемпингов – все необходимое всегда под рукой. Для тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт, Jiangling Ford предлагает новый взгляд на автотуризм в России.
Похожие материалы Форд
-
15.12.2025, 20:23
Кемпер мечты: роскошный моторхом Dongfeng HOWO SITRAK 4x4 и 6x6 для путешествий и бездорожья
Уникальный моторхом Dongfeng HOWO SITRAK сочетает комфорт и проходимость. Два типа привода, дизель до 300 л.с., выбор руля. Просторный салон, современная техника, индивидуальные опции. Идеален для дальних поездок и экстремальных маршрутов.Читать далее
-
15.12.2025, 20:04
Klever X Pinion 45: городской электровелосипед из Европы за 10 тысяч долларов
В Нидерландах велосипед — не просто транспорт, а часть культуры. Новый электровелосипед Klever X Pinion 45 уже называют одной из лучших покупок 2025 года. Его цена удивляет, а характеристики выходят за привычные рамки. Чем он так привлекателен для европейцев? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 19:53
В Китае впервые выдали лицензии на автономное вождение уровня 3 для обычных авто
В Китае стартовал новый этап развития беспилотных технологий. Впервые государство разрешило использовать автомобили с автономным управлением третьего уровня на дорогах общего пользования. Пока лицензии получили только две крупные компании. Это может изменить рынок в ближайшие годы. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 19:38
Новый автодом для путешествий из Китая: комфортный кемпер с кухней и ванной для семьи
Уникальный автодом с кухней, ванной и кондиционером. Внутри – до шести спальных мест, современная техника и продуманная эргономика. Гарантия, индивидуальная комплектация и поддержка. Откройте новые маршруты с максимальным комфортом.Читать далее
-
15.12.2025, 19:28
Mitsubishi возвращается на рынок Великобритании с двумя новыми моделями в 2026 году
Mitsubishi готовит долгожданное возвращение в Великобританию. Компания представит две новые модели, но ждать их придется до лета 2026 года. Подробности о планах японского бренда пока держатся в секрете. Интрига вокруг новинок только нарастает.Читать далее
-
15.12.2025, 15:59
Adria Matrix 670 SL Axess: новый автодом для семейных путешествий и комфорта
Adria Matrix 670 SL Axess 2024 года – современный автодом для семьи. Просторный салон, пять мест с ремнями, автоматическая коробка. Многофункциональное оснащение и зимний пакет. Откройте новые горизонты путешествий.Читать далее
-
15.12.2025, 15:54
Шаровые опоры для Fiat Ducato, Citroen Jumper и Peugeot Boxer прошли экстремальные испытания
Провели серию испытаний шаровых опор для популярных фургонов. Проверили прочность, износостойкость и реакцию на мороз. Результаты удивили даже экспертов. Не все детали оказались одинаково надежными.Читать далее
-
15.12.2025, 15:43
Geely объявила стоимость новой спецверсии Monjaro Flagship SE для России
Geely представила специальную версию Monjaro для РФ. Цена удивит даже опытных автолюбителей. В комплектации есть неожиданные опции. Официальный старт продаж пока не объявлен. Раскрываем подробности о новинке.Читать далее
-
15.12.2025, 15:22
Lada Vesta 2026 поступила в продажу в России с новыми опциями и прежней ценой
В России стартовали продажи Lada Vesta 2026 года. Модель получила свежие опции и расширенную палитру. Цена осталась прежней, но появились новые технологические решения. Что еще изменилось в популярной модели? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.12.2025, 14:24
Как простая доработка спасает кузов Lada Niva Travel от ржавчины зимой и осенью
Владелец Lada Niva Travel придумал необычное решение для защиты кузова. Он доработал подкапотное пространство, чтобы избежать коррозии. Как это работает и почему помогает – читайте в нашем материале. Подробности удивят даже опытных автолюбителей.Читать далее
