Дом на колесах с дизельным двигателем и умными функциями – идеальный выбор для кемпинга

Jiangling Ford представил автодом с автоматическим подъемом для путешествий вне дорог

Откройте новые горизонты с современным автодомом для кемпинга. Уникальная система автоматического подъема и мощный дизельный мотор. Просторный интерьер и интеллектуальные опции для комфорта в любой поездке. Подходит для любителей приключений и отдыха на природе.

На рынке появились новые кемпинговые автодома Jiangling Ford, которые способны удивить даже опытных путешественников. Эти дома на колесах созданы для тех, кто не боится отправиться в самые отдаленные уголки страны и предпочитает комфорт даже вдали от цивилизации. Главная особенность новинки – автоматическое подъемное устройство, позволяющее быстро развернуть лагерь практически в любом месте.

Фото: ru.made-in-china.com

В основе автодома лежит шасси Quanshun T8, рассчитанное на нагрузку до 5,25 тонны. Под капотом установлен современный дизельный двигатель объемом 2,3 литра, развивающий 128 кВт мощности и 430 Н·м крутящего момента. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, что обеспечивает плавное и уверенное движение как по асфальту, так и по пересеченной местности.

Фото: ru.made-in-china.com

Внутри автодома предусмотрено все необходимое для комфортного проживания: просторные спальные места, зона для ужина и отдыха, а также современная мультимедийная система. Центральная консоль оборудована двумя 12,3-дюймовыми ЖК-экранами, которые отвечают за управление функциями автомобиля и развлечениями в пути.

Фото: ru.made-in-china.com

Особое внимание уделено безопасности и удобству водителя. Центр тяжести кабины занижен, что положительно сказывается на устойчивости при движении по бездорожью. Среди интеллектуальных опций – автоматический стояночный тормоз, который можно активировать одним нажатием, а также различные системы помощи при вождении. Все это делает управление автодомом максимально простым и интуитивно понятным.

Jiangling Ford позиционирует свои автодома как идеальное решение для любителей активного отдыха и длительных путешествий. Благодаря продуманной конструкции и современным технологиям, этот дом на колесах способен стать надежным спутником в любых условиях – от городских улиц до диких лесов и горных троп.

Путешествие на таком автодоме превращается в настоящее приключение, где нет ограничений по маршрутам и времени. Владельцы могут не беспокоиться о поиске гостиниц или кемпингов – все необходимое всегда под рукой. Для тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт, Jiangling Ford предлагает новый взгляд на автотуризм в России.