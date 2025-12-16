Свежие детали Jikiu для BMW, Lexus, Toyota, Hyundai и других — что появилось на рынке

16 декабря 2025, 15:56
Jikiu представил 12 новых автозапчастей для популярных моделей разных марок
Jikiu расширил ассортимент автозапчастей для легковых машин. В линейке появились новые сайлентблоки, пыльники и опоры. Детали подходят для BMW, Lexus, Toyota, Hyundai и других марок. Узнайте, какие новинки доступны и для каких моделей они предназначены.
Компания Jikiu объявила о выпуске двенадцати новых позиций в каталоге автозапчастей для легковых автомобилей. В обновленном ассортименте появились детали, которые востребованы среди владельцев популярных моделей разных брендов. Как сообщает Движок, среди новинок - сайлентблоки, пыльники, рулевые наконечники, рулевые тяги, шаровые опоры и опоры двигателя.
Среди представленных сайлентблоков выделяются две позиции: одна предназначена для BMW X3 и X4, другая - для целого ряда моделей Lexus и Toyota. В частности, артикул BH32032 подходит для кроссоверов BMW, а BH21157 - для Lexus IS F, IS250, IS350, а также для Toyota Crown в различных модификациях, включая Athlete, Majesta, Royal Saloon и Mark X.
Пыльники ШРУСа также пополнили ассортимент Jikiu. Для Hyundai ix35 и Kia Sportage теперь доступен пыльник с номером CD13019, а для Hyundai ix35 и Tucson - CD13031. Еще одна новинка - пыльник CD13030, который подходит сразу для трех моделей: Hyundai Tucson, Kia Sportage и Genesis GV70.
В линейке пыльников рулевой рейки появился артикул CG11009, который совместим с Acura MDX, Audi A1 и A2, Chevrolet Aveo и Kalos, а также Chrysler Town. Это расширяет возможности выбора для владельцев автомобилей разных марок, которым требуется замена этой детали.
Кроме того, среди новых позиций - втулка стабилизатора для Citroen DS5 и Peugeot 308 (BL42017), рулевая тяга для Toyota Hiace (ER26970), рулевые наконечники для Nissan Patrol и Safari (ET22027), а также для Nissan Urvan (ET22631L/R). Для Chevrolet Colorado и TrailBlazer теперь доступна шаровая опора JB24361, а для Nissan Rogue - опора двигателя ME22209.
По информации Движка, все новые детали Jikiu соответствуют стандартам, которые предъявляются к комплектующим для первичной сборки автомобилей. Это означает, что продукция может использоваться не только для ремонта, но и для обслуживания машин на уровне официальных требований производителей.
Появление новых позиций в каталоге Jikiu - это ответ на растущий спрос на качественные и доступные автозапчасти для иномарок. Владельцы BMW, Lexus, Toyota, Hyundai, Kia, Genesis, Acura, Audi, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Peugeot и Nissan теперь могут подобрать необходимые детали для своих автомобилей, не опасаясь за совместимость и надежность.
16.12.2025, 15:34
Toyota Gazoo Racing готовит премьеру новых GR GT и GR GT3 в Токио в 2026 году
Toyota Gazoo Racing готовит масштабное шоу на Tokyo Auto Salon 2026. Компания обещает премьеры новых моделей, эксклюзивные аксессуары и интерактивные активности. Мероприятие пройдет с 9 по 11 января. Ожидаются уникальные экспонаты и специальные гости. Подробности - в нашем материале.Читать далее
16.12.2025, 15:18
Во Владивостоке начали ввозить редкие Iveco Daily китайской сборки
В Приморье появились необычные фургоны из Китая. Их цена удивляет даже опытных перевозчиков. Что скрывается за этим предложением? Подробности - в нашем материале.Читать далее
16.12.2025, 14:55
Miles начал продавать ремни ГРМ серии PRO поштучно для популярных моделей
В каталоге Miles появились новые ремни ГРМ серии PRO. Компания представила десять свежих артикулов. Ассортимент охватил популярные иномарки и российские авто. Подробности о новинках и их особенностях – в нашем материале.Читать далее
16.12.2025, 13:57
ГК «Рольф» расширяет бренд «Роспарт» и запускает новые программы для СТО
Почему крупный автодилер решил создать собственный бренд запчастей? Как формируется ассортимент и где производятся детали? Какие гарантии и условия возврата предлагает компания? Узнайте, как развивается «Роспарт» и что ждет рынок в ближайшие годы.Читать далее
16.12.2025, 13:38
Azumi представил 21 новый фильтр для популярных легковых и коммерческих авто
Azumi расширил линейку фильтров для автомобилей. В ассортименте появились решения для разных марок. Новинки охватили воздушные, салонные, масляные и топливные фильтры. Какие модели получили обновления - читайте в материале.Читать далее
16.12.2025, 09:26
Свечи зажигания Cordiant: старт продаж и смена бренда после ухода Bosch
Свечи зажигания Cordiant выходят на рынок под новым именем. Производство осталось прежним, но есть нюансы. Почему Bosch ушел, а качество сохранилось? Подробности в материале.Читать далее
16.12.2025, 08:59
Arnezi выпустил серию новых зачистных щеток с изогнутой рукояткой для разных металлов
Arnezi представил свежие зачистные щетки с изогнутой рукояткой. В линейке есть варианты для разных металлов. Новинки уже доступны в каталоге. Подробности о назначении и артикулах ищите в нашем материале.Читать далее
16.12.2025, 05:21
Mercedes-Benz представил CLA 220 с новым гибридным мотором и 48-вольтовой системой
Mercedes-Benz расширяет линейку CLA, добавляя гибридную версию 220. Новый седан получил 48-вольтовую систему и турбомотор. Электродвигатель обеспечивает отличную тягу на низких оборотах. Подробности о технических особенностях и перспективах модели – в нашем материале.Читать далее
15.12.2025, 19:38
Новый автодом для путешествий из Китая: комфортный кемпер с кухней и ванной для семьи
Уникальный автодом с кухней, ванной и кондиционером. Внутри – до шести спальных мест, современная техника и продуманная эргономика. Гарантия, индивидуальная комплектация и поддержка. Откройте новые маршруты с максимальным комфортом.Читать далее
15.12.2025, 15:54
Шаровые опоры для Fiat Ducato, Citroen Jumper и Peugeot Boxer прошли экстремальные испытания
Провели серию испытаний шаровых опор для популярных фургонов. Проверили прочность, износостойкость и реакцию на мороз. Результаты удивили даже экспертов. Не все детали оказались одинаково надежными.Читать далее
