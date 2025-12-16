Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

16 декабря 2025, 15:56

Свежие детали Jikiu для BMW, Lexus, Toyota, Hyundai и других — что появилось на рынке

Jikiu расширил ассортимент автозапчастей для легковых машин. В линейке появились новые сайлентблоки, пыльники и опоры. Детали подходят для BMW, Lexus, Toyota, Hyundai и других марок. Узнайте, какие новинки доступны и для каких моделей они предназначены.

Компания Jikiu объявила о выпуске двенадцати новых позиций в каталоге автозапчастей для легковых автомобилей. В обновленном ассортименте появились детали, которые востребованы среди владельцев популярных моделей разных брендов. Как сообщает Движок, среди новинок - сайлентблоки, пыльники, рулевые наконечники, рулевые тяги, шаровые опоры и опоры двигателя.

Среди представленных сайлентблоков выделяются две позиции: одна предназначена для BMW X3 и X4, другая - для целого ряда моделей Lexus и Toyota. В частности, артикул BH32032 подходит для кроссоверов BMW, а BH21157 - для Lexus IS F, IS250, IS350, а также для Toyota Crown в различных модификациях, включая Athlete, Majesta, Royal Saloon и Mark X.

Пыльники ШРУСа также пополнили ассортимент Jikiu. Для Hyundai ix35 и Kia Sportage теперь доступен пыльник с номером CD13019, а для Hyundai ix35 и Tucson - CD13031. Еще одна новинка - пыльник CD13030, который подходит сразу для трех моделей: Hyundai Tucson, Kia Sportage и Genesis GV70.

В линейке пыльников рулевой рейки появился артикул CG11009, который совместим с Acura MDX, Audi A1 и A2, Chevrolet Aveo и Kalos, а также Chrysler Town. Это расширяет возможности выбора для владельцев автомобилей разных марок, которым требуется замена этой детали.

Кроме того, среди новых позиций - втулка стабилизатора для Citroen DS5 и Peugeot 308 (BL42017), рулевая тяга для Toyota Hiace (ER26970), рулевые наконечники для Nissan Patrol и Safari (ET22027), а также для Nissan Urvan (ET22631L/R). Для Chevrolet Colorado и TrailBlazer теперь доступна шаровая опора JB24361, а для Nissan Rogue - опора двигателя ME22209.

По информации Движка, все новые детали Jikiu соответствуют стандартам, которые предъявляются к комплектующим для первичной сборки автомобилей. Это означает, что продукция может использоваться не только для ремонта, но и для обслуживания машин на уровне официальных требований производителей.

Появление новых позиций в каталоге Jikiu - это ответ на растущий спрос на качественные и доступные автозапчасти для иномарок. Владельцы BMW, Lexus, Toyota, Hyundai, Kia, Genesis, Acura, Audi, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Peugeot и Nissan теперь могут подобрать необходимые детали для своих автомобилей, не опасаясь за совместимость и надежность.

