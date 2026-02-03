JMC Fushun RV-4X4: полноприводный автодом со спальней для зимнего отдыха — почему его выбирают в России

В Москве на продажу выставлен полноприводный автодом JMC Fushun RV-4X4 2025 с дизелем и АКПП

В Москве выставлен на продажу JMC Fushun RV-4X4 2025 года - современный автодом с дизельным мотором, автоматической коробкой и полным приводом. Модель выделяется продуманной эргономикой, автономностью и широким набором опций для путешествий.

JMC Fushun RV-4X4 2025 года — это не просто очередной дом на колесах, а полноценный инструмент для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов идти на компромисс в условиях комфорта. Появление этой модели на российском рынке может изменить представление о возможностях современных автодомов, ведь она сочетает в себе проходимость, автономность и продуманную эргономику.

Автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 2,0 литра с турбонаддувом, который работает в паре с 8-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Такая связка обеспечивает не только уверенное движение по трассе, но и позволяет без труда преодолевать сложные участки вне асфальта. Максимальная скорость достигает 160 км/ч, расход топлива – 8,5 литра на 100 км, что для автодома с полным приводом выглядит весьма разумно.

Габариты JMC Fushun RV-4X4 (4950 х 1974 х 2160 мм) позволяют разместить внутри до пяти человек, две кровати размером 1,3 на 1,8 метра, что позволяет обеспечить комфортный сон даже в длительных поездках. Для хранения воды предусмотрены резервуары: 100 литров для чистой воды и 40 литров для сточных вод.

Автономность – один из ключевых параметров этой модели. В комплектацию входит литиевая батарея емкостью 400 Ач, солнечная панель на 400 Вт, а также инвертор и зарядное устройство мощностью 3000 Вт. Это позволяет не отказываться от внешних источников питания и использовать бытовую технику даже вдали от цивилизации. Для подключения к электросети предусмотрен внешний кабель длиной 15 метров, розетки рассчитаны как на 220 В, так и на 12 В.

Климат-контроль реализован с помощью кондиционера постоянного тока, который работает как на охлаждение, так и на обогрев, а также предусмотрен автономный отопитель Webasto мощностью 3 кВт. Такой набор позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне в любое время года, что особенно актуально для российских условий.

Безопасность и помощь водителям обеспечивают адаптивный круиз-контроль, электронный ручник, система ESP, а также комплект подушек безопасности. Для управления предусмотрены многофункциональный руль и 7-дюймовый цветной экран приборной панели. Развлекательная система и радар заднего хода с изображениями делают поездки не только безопасными, но и приятными.

В комплектации уже установлены 48-дюймовый верхний багажник, передняя тяговая лебедка, расширение багажника на крыше, тент длиной 3 метра с панелью, внешняя лестница и фаркоп. Это позволяет взять с собой дополнительное снаряжение и быть готовым к любой ситуации в пути.

Для тех, кто хочет индивидуализировать свой автодом, доступны опции: выбор цвета кузова, установка подъемной палатки на крышу (два дополнительных спальных места), зимний пакет с обогревом баков и аккумуляторов, задняя лебедка и другие доработки. Такой подход позволяет адаптировать автомобиль под конкретные задачи и стиль жизни владельца.