Мини-дом на колесах для четверых – стиль, уют и экономия в одном фургоне

7 декабря 2025, 16:26
Joa Camp 60F: компактный автодом с комфортом и ценой для семейных путешествий
Joa Camp 60F удивляет сочетанием компактности, легкости и доступной цены. Внутри – скандинавский стиль, продуманные решения и комфорт для всей семьи. Узнайте, чем этот автодом отличается от конкурентов и почему его выбирают для путешествий.
В мире автодомов часто приходится выбирать между ценой, комфортом и размерами. Но Joa Camp 60F ломает привычные стереотипы: этот компактный дом на колесах предлагает максимальные удобства за разумные деньги, не жертвуя стилем и функциональностью. Бренд Joa, приходящий в группу Pilot, изначально создан для тех, кто ищет качественные, но доступные решения для путешествий всей семьей или вдвоем. Модель 60F – самая маленькая в линейке автодомов Joa, но по возможностям она не уступает более крупным автодомам.
Автодом построен на базе Fiat Ducato или Citroen, его длина всего 5,99 метра, а ширина – 2,3 метра. Несмотря на скромные габариты, грузоподъемность достигает 900 кг. Внутри – минималистичный интерьер в скандинавском стиле, рассчитанный на троих или даже четверых пассажиров, если выбрать опциональную трансформируемую зону отдыха. Здесь есть все необходимое для комфортной жизни в дороге: полноценная кухня, санузел с душем и множество мест для хранения вещей.
Особое внимание к планировке. В задней части разместилась французская кровать, а рядом – ванная комната с так называемой Vario-перегородкой. Это решение позволяет максимально эффективно использовать пространство: раковину и душевые крепления на подвижной стенке, которые можно сдвинуть, чтобы принять душ, не заливая унитаз и шкафчики. Для приватности предусмотрена раздвижная дверь, кухня дополнена шторкой. Конечно, в таком компактном пространстве все зоны условно разделены, но это скорее плюс, когда все под рукой.
Кухонный блок оборудован двухконфорочной плитой, вместительным холодильником на 133 литра с морозильной камерой, кухонной плитой и рабочей поверхностью для готовки. Гостиная зона оформлена в форме буквы L, передние сиденья кабины поворачиваются, чтобы за столом можно было разместиться в четвером. Стол регулируется по положению, обеспечивающему удобство. Под кроватью – большой багажный отсек, доступный как снаружи, так и изнутри, можно приподнять матрас для доступа к вещам.
В комплектации Joa Camp 60F оснащен системой обогрева и горячего водоснабжения Truma Combi 4 мощностью 4000 Вт, работающей на газе или электричестве. Запас пресной воды – 130 литров, а для сточных вод предусмотрен утепленный бак на 95 литров. Благодаря XPS-изоляции, фасадным стеклам и прочным стенам из фибропласта, автодом подходит для круглогодичного использования. За дополнительную плату можно установить панорамный люк Skydome, духовку, велобагажник, камеру заднего вида и электрическую подножку.
