Будущее уже настало: Joby Aviation — воздушное такси в Дубае будет стоить как Uber Black

19 февраля 2026, 14:59
Joby Aviation запускает воздушное такси в Дубае: первый полет электролета состоялся
В Дубае впервые поднялся в небо электролет Joby Aviation, открывая новую эру городской мобильности. Уже через два года здесь заработает коммерческий сервис воздушных такси, который обещает изменить привычные маршруты и стоимость поездок.
Появление электролета Joby Aviation в небе над Дубаем стало настоящим сигналом для всей индустрии: эпоха воздушного такси превращается из фантастики в реальность. Впервые в истории мегаполиса появилась полноценная сеть аэротакси, и первый пилотируемый полет подтвердил серьезность намерений запустить коммерческий сервис уже в начале 2026 года. Это не просто технологическая инновация, а создание новой транспортной экосистемы, способной избавить жителей от многокилометровых пробок.
В отличие от привычных автомобилей, перевозки будут осуществляться между специально оборудованными вертипортами. На первом этапе их оборудуют четыре: в международном аэропорту, на острове Палм-Джумейра и в других ключевых точках. Доставка пассажиров до места взлета будет организована на автомобилях, что позволит гармонично вписать новый сервис в существующую транспортную систему мегаполиса.
Пятиместный электролет способен разгоняться до 320 км/ч, сокращая путь из аэропорта в центр с 45 минут до десяти. Запас хода на одной зарядке составляет около 160 км, однако главной темой дискуссий остается обязательная подзарядка после каждого рейса, которую компания намерена соблюдать ради максимальной безопасности пассажиров.
Для Объединенных Арабских Эмиратов этот проект — не только технологический прорыв, но и возможность масштабного эксперимента с городской мобильностью, в отличие от перегруженного неба американских мегаполисов. Эксперты считают, что запуск сервиса задаст новую модель передвижения, хотя массовым он станет не сразу из-за высоких затрат на обслуживание, которые делают его доступным пока не для всех.
Стоимость поездки будет сопоставима с тарифом Uber Black, а заказ, по задумке, будет осуществляться через привычное приложение, что сделает процесс простым и понятным. Для многих гостей и жителей Дубая это станет не только быстрым, но и удобным способом перемещения по городу, открывающим новые горизонты комфорта.
Этот проект бросает вызов другим мегаполисам, где вопросы безопасности и рентабельности пока остаются открытыми. Однако именно в стремительно развивающемся Дубае новая технология получает шанс на внедрение, доказывая, что будущее городской мобильности уже наступило и обещает быть захватывающим.
