Будущее уже настало: Joby Aviation — воздушное такси в Дубае будет стоить как Uber Black

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 февраля 2026, 14:59

Joby Aviation запускает воздушное такси в Дубае: первый полет электролета состоялся

Joby Aviation запускает воздушное такси в Дубае: первый полет электролета состоялся

Будущее уже настало: Joby Aviation — воздушное такси в Дубае будет стоить как Uber Black

Joby Aviation запускает воздушное такси в Дубае: первый полет электролета состоялся

В Дубае впервые поднялся в небо электролет Joby Aviation, открывая новую эру городской мобильности. Уже через два года здесь заработает коммерческий сервис воздушных такси, который обещает изменить привычные маршруты и стоимость поездок.

В Дубае впервые поднялся в небо электролет Joby Aviation, открывая новую эру городской мобильности. Уже через два года здесь заработает коммерческий сервис воздушных такси, который обещает изменить привычные маршруты и стоимость поездок.

Появление электролета Joby Aviation в небе над Дубаем стало настоящим сигналом для всей индустрии: эпоха воздушного такси превращается из фантастики в реальность. Впервые в истории мегаполиса появилась полноценная сеть аэротакси, и первый пилотируемый полет подтвердил серьезность намерений запустить коммерческий сервис уже в начале 2026 года. Это не просто технологическая инновация, а создание новой транспортной экосистемы, способной избавить жителей от многокилометровых пробок.

В отличие от привычных автомобилей, перевозки будут осуществляться между специально оборудованными вертипортами. На первом этапе их оборудуют четыре: в международном аэропорту, на острове Палм-Джумейра и в других ключевых точках. Доставка пассажиров до места взлета будет организована на автомобилях, что позволит гармонично вписать новый сервис в существующую транспортную систему мегаполиса.

Пятиместный электролет способен разгоняться до 320 км/ч, сокращая путь из аэропорта в центр с 45 минут до десяти. Запас хода на одной зарядке составляет около 160 км, однако главной темой дискуссий остается обязательная подзарядка после каждого рейса, которую компания намерена соблюдать ради максимальной безопасности пассажиров.

Для Объединенных Арабских Эмиратов этот проект — не только технологический прорыв, но и возможность масштабного эксперимента с городской мобильностью, в отличие от перегруженного неба американских мегаполисов. Эксперты считают, что запуск сервиса задаст новую модель передвижения, хотя массовым он станет не сразу из-за высоких затрат на обслуживание, которые делают его доступным пока не для всех.

Стоимость поездки будет сопоставима с тарифом Uber Black, а заказ, по задумке, будет осуществляться через привычное приложение, что сделает процесс простым и понятным. Для многих гостей и жителей Дубая это станет не только быстрым, но и удобным способом перемещения по городу, открывающим новые горизонты комфорта.

Этот проект бросает вызов другим мегаполисам, где вопросы безопасности и рентабельности пока остаются открытыми. Однако именно в стремительно развивающемся Дубае новая технология получает шанс на внедрение, доказывая, что будущее городской мобильности уже наступило и обещает быть захватывающим.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Ульяновск Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться