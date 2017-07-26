26 июля 2017, 11:25
К 2019 году MINI выпустит электрический хэтчбек
Компания BMW планирует серийный выпуск электрического автомобиля под собственной маркой MINI на британском заводе в Оксфорде. Премьера электрокара запланирована на 2019 год.
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Свой первый электромобиль компания представила еще в 2008 году. Та разработка обладала мощностью 204 л.с. и набирала 100 км/ч за 8,5 секунд. Полной батареи хватало на 240 км.
Руководство бренда рассчитывает, что к 2025 году доля продаж электромобилей увеличится до 15-25%.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Машина понравилась очень. Не буду сравнивать с другими, это всё-таки Бентли!
и линейка моторов от 1,6л, 1,8 л, 2,0 л и позже - турбо.-в общем - новое - хорошо забытое старое. Люк и проветриваемые задние стекла - также в комплектации, кожаный салон и т.д. Старое доброе купе 1996 г.в. с новыми наворотами
Меня турбину + бензонасос
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