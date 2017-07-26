26 июля 2017, 11:25

К 2019 году MINI выпустит электрический хэтчбек

Компания BMW планирует серийный выпуск электрического автомобиля под собственной маркой MINI на британском заводе в Оксфорде. Премьера электрокара запланирована на 2019 год.
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«Экологическая» машина получила имя Cooper E. Она будет построена на базе трехдверного хэтчбека. Двигатель для «малыша» будет производиться на немецких заводах в Дингольфинге и Ландсхуте. А в Великобритании будет осуществляться полная сборка модели. По прогнозам создателей, новинка сможет преодолевать до 400 км без подзарядки.

Свой первый электромобиль компания представила еще в 2008 году. Та разработка обладала мощностью 204 л.с. и набирала 100 км/ч за 8,5 секунд. Полной батареи хватало на 240 км.

Руководство бренда рассчитывает, что к 2025 году доля продаж электромобилей увеличится до 15-25%.

Дизайн и тюнинг Мини Мини Купер С

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Отзывы по теме
Форум Mini Cooper S
Машина понравилась очень. Не буду сравнивать с другими, это всё-таки Бентли!
Владимир
Audi A1 против Mini Cooper
и линейка моторов от 1,6л, 1,8 л, 2,0 л и позже - турбо.-в общем - новое - хорошо забытое старое. Люк и проветриваемые задние стекла - также в комплектации, кожаный салон и т.д. Старое доброе купе 1996 г.в. с новыми наворотами
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К 2019 году MINI выпустит электрический хэтчбек
{{material_118156}}«Экологическая» машина получила имя Cooper E. Она будет построена на базе трехдверного хэтчбека. Двигатель для «малыша» будет производиться на немецких заводах в Дингольфинге и Ландсхуте. А в Великобритании будет осуществляться полная сборка модели. По прогнозам создателей, новинка сможет преодолевать до 400 км без подзарядки.Свой первый электромобиль компания представила еще в 2008 году. Та разработка обладала мощностью 204 л.с. и набирала 100 км/ч за 8,5 секунд. Полной батареи хватало на 240 км.Руководство бренда рассчитывает, что к 2025 году доля продаж электромобилей увеличится до 15-25%.
2017-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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