К 2025 году Geely Auto намерена ежегодно продавать 3,65 млн автомобилей (треть из них – электрокары)
Фото: Geely Auto
Фото: Geely Auto
Фото: Geely Auto
Фото: Geely Auto
Фото: Geely Auto
Серьезную ставку корпорация будет делать на электромобили – их доля в общем объеме продаж составит 30% (не менее 1 млн ед.). Только под премиальной маркой Zeekr к указанной дате должно продаваться не менее 650 000 машин на чистой тяге.
В актуальном портфеле Zeekr на сегодняшний день лишь одна модель - Zeekr 001. Производитель оценивает ее перспективы с большим оптимизмом. Только в первый день приема предварительных заказов Zeekr 001 было получено более 5000 подтвержденных заявок. Понадобился всего месяц, чтобы реализовать все электромобили, которые будут произведены до конца 2021 года.
В сентябре первые фирменные автоцентры Zeekr откроются в Ханчжоу и Шанхае. Новые сверхбыстрые зарядные станции мощностью 360 кВт будут доступны для владельцев электромобилей в провинции Чжэцзян в IV квартале текущего года. В перспективе - строительство одной из ключевых сетей зарядных станций по всей территории КНР.
Марка Geometry приступила к глобальной экспансии и готовится начать продажу своих моделей, доступных для массового потребителя.
Lynk & Co берет в оборот Европу. Здесь компания продолжает развивать свою инновационную модель владения автомобилем по подписке и поставлять автомобили с гибридными силовыми установками. Планы развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе Lynk & Co озвучит в самое ближайшее время.
- 8 420 000 РLand Rover Defender 2021 в Москве
- 5 997 000 РLand Rover Range Rover Sport 2019 в Москве
- 750 000 РNissan Armada 2007 в Москве
- 3 400 000 РBMW 6 серия 2015 в Москве
- 350 000 РВИС 2349 2020 в Москве
- 2 080 000 РMercedes GLK-класс 2014 в Москве
- 810 000 РVolkswagen Polo 2018 в Москве
- 869 000 РJaguar XF 2010 в Москве
- 529 000 РВАЗ (Lada) Largus 2014 в Москве
- 5 950 000 РCadillac Escalade 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий