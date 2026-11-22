Почему через несколько лет починить современную машину станет почти некому

Мировой дефицит автомехаников и технических работников автопрома к 2030 году может достичь 4,3 млн человек. Александр Казаченко связывает кадровую проблему в России с нехваткой профильного образования и слабым притоком молодежи. Средний возраст сотрудника автосервиса, по его словам, составляет 43 года.

Мировой дефицит автомехаников и технических работников автопрома к 2030 году может достичь 4,3 млн человек. Александр Казаченко связывает кадровую проблему в России с нехваткой профильного образования и слабым притоком молодежи. Средний возраст сотрудника автосервиса, по его словам, составляет 43 года.

Средний возраст сотрудника российского автосервиса составляет 43 года, а молодых механиков отрасли не хватает. Об этом в интервью НСН заявил вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко. Его оценка отражает позицию отраслевого эксперта.

Кадровая проблема не ограничивается Россией. По прогнозной оценке Valvoline Global, к 2030 году мировому автомобильному сектору может не хватать около 4,3 млн квалифицированных механиков и технических специалистов. Речь идет в том числе о работниках, необходимых для обслуживания современных автомобилей с электронными системами и силовыми установками. Казаченко ожидает дальнейшего обострения ситуации.

Одну из причин он видит в системе подготовки. В Европе дипломированных автомехаников больше, чем в России, поскольку там работают заметно больше профильных учебных заведений. Российским сервисам, считает специалист, не хватает устойчивого притока выпускников, которые готовы осваивать профессию на практике.

Показателен и его опыт работы с практикантами: раньше из десяти студентов после практики в отрасли оставались двое или трое, а в описываемый им период не оставался никто. Казаченко считает, что практика для студентов все чаще трансформируется в формальность. По его оценке, молодежь меньше стремится к работе руками и чаще ориентируется на офисные должности.

Valvoline Global объявила о пятилетнем финансировании Aspiring Mechanics Program в размере 1 млн долларов. Инициатива рассчитана на поддержку не менее 10 тыс. начинающих специалистов; программа охватит более 60 стран, в том числе Мексику. В октябре 2026 года компания сообщила о расширении мексиканской программы подготовки механиков. Valvoline Global также сотрудничает с командой Aston Martin Aramco Formula One Team, используя интерес к автоспорту для привлечения внимания к техническим профессиям.

Отдельная публикация Tarantas.news сообщала, что в третьем квартале 2026 года количество вакансий на станциях техобслуживания выросло на 79% год к году, а среднее предложение работодателей составляло около 121 тыс. рублей в месяц. Эти показатели относятся к данным, приведенным в отраслевой публикации.

Для автовладельца кадровый вопрос связан и с доверием к рекомендациям сервиса: в разборе замены деталей описывалась ситуация, когда клиенту предлагают ремонт раньше, чем он становится необходимым. Квалификация механика остается важной частью подобный оценки.

Казаченко полагает, что без притока молодых специалистов нехватка кадров в России будет усиливаться. В комментарии НСН он также связывал ситуацию с тем, что молодежь меньше интересуется работой руками.