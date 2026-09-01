Экологичные машины займут значительную долю производства - что ждет рынок

1 сентября 2026, 16:24
К 2035 году четверть российских авто станут гибридами и электромобилями
К 2035 году четверть российских авто станут гибридами и электромобилями
В России ожидаются перемены на авторынке. Производители готовят новые решения. Власти обсуждают меры поддержки. Экологичные технологии выходят на первый план.
В ближайшие годы российский автомобильный рынок столкнется с масштабными изменениями. По информации Quto.ru, отечественные заводы активно перестраивают свои производственные линии, чтобы соответствовать растущему интересу к экологичным транспортным средствам. Уже сейчас эксперты отмечают, что спрос на гибридные и электрические автомобили продолжает расти, а к 2035 году их доля на конвейерах может достичь четверти от общего объема выпуска.
Вице-премьер Денис Мантуров уверен, что тенденция к увеличению числа машин с альтернативными силовыми установками сохранится. Он считает, что к середине следующего десятилетия электрокары и гибриды займут около 25% всех легковых автомобилей, выпускаемых в стране. Такой прогноз основан на анализе текущих рыночных трендов и планов по развитию автопрома.
Параллельно с этим, предприятиям предстоит внедрять современные технологии: системы помощи водителю, элементы автономного управления и цифровые решения для автомобилей. Это позволит не только повысить безопасность и комфорт, но и сделать российские машины более конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках.
Планируется, что к 2035 году общий выпуск легковых автомобилей в России достигнет примерно 2,8 миллиона единиц. Для поддержки этого направления государство разрабатывает комплекс мер, направленных на стимулирование спроса и развитие локализации производства. Власти рассматривают возможность ужесточения требований к уровню локализации, чтобы увеличить долю отечественных компонентов в новых моделях.
Еще одной важной задачей станет увеличение присутствия российских автомобилей на внутреннем рынке. По планам, к 2035 году доля отечественной техники должна составить не менее 80%. Оставшиеся 20% будут приходиться на импорт, что позволит сохранить конкуренцию и разнообразие предложений для покупателей.
Таким образом, российский автопром готовится к переходу на новые стандарты и технологии. Внедрение экологичных решений и поддержка со стороны государства должны стать ключевыми факторами успешного развития отрасли в ближайшие годы.
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