Эра ДВС подходит к концу: почему Россия массово пересаживается на электромобили?

28 ноября 2025, 18:26
К 2050 году 70% новых авто в России будут электрическими благодаря «Росатому». Верите?
Мировой тренд на электрификацию транспорта перестал быть чем-то далеким и окончательно закрепился в российской реальности. Все больше водителей в стране делают выбор в пользу электромобилей, и дело не только в моде. Массовый приток на рынок доступных моделей из Китая и развитие локальных производств подстегнули интерес россиян к машинам на батарейках. Многие, попробовав раз, уже не хотят возвращаться к традиционным автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.
Рынок электрокаров в России переживает настоящий бум. Это касается не только новых машин, но и сегмента подержанных авто. Как пишет Autonews, ссылаясь на данные агентства «Автостат», продажи электромобилей с пробегом постоянно растут, устанавливая новые рекорды. Это говорит о том, что технология выходит из узкой ниши и становится по-настоящему массовой. На июль 2025 года общий парк электрокаров в стране, не считая гибриды, уже достиг отметки в 65 200 единиц.
Инфраструктура опережает спрос
Один из главных мифов, связанных с электромобилями, - это нехватка зарядных станций. Однако, по словам Александра Бухвалова, представителя топливного дивизиона «Росатома», Россия по обеспеченности зарядками уже не уступает ведущим европейским странам. По последним данным, в стране работает около 8200 зарядных пунктов всех типов, из которых более 4400 - это быстрые станции. Получается, что на одну общественную зарядку приходится всего восемь электромобилей, что является отличным показателем.
Госкорпорация «Росатом» вносит весомый вклад в развитие этой сети. Под ее управлением уже действует более 250 зарядных станций в 15 регионах. Но планы куда амбициознее: к 2030 году компания намерена развернуть свыше 11 тысяч станций по всей стране. Особое внимание уделяется созданию крупных зарядных хабов, где одновременно могут обслуживаться несколько машин. Такие комплексы крайне востребованы у таксопарков и каршеринговых сервисов, для которых скорость и бесперебойность работы - ключевые факторы.
Развиваются и нестандартные решения. Например, мобильные станции, которые могут приехать к автомобилю, или ЭЗС со встроенными накопителями энергии. Последние позволяют организовать быструю зарядку даже там, где нет мощных электросетей, например, на загородных трассах. Фактически, инфраструктура в России уже не догоняет, а опережает спрос, создавая комфортные условия для будущих владельцев электрокаров.
«Росатом» строит экосистему полного цикла
Понятие «электромобильность» гораздо шире, чем просто производство машин. Это целая новая отрасль экономики, объединяющая добычу сырья, химическую промышленность, машиностроение и цифровые технологии. В «Росатоме» подходят к этой задаче комплексно, выстраивая промышленную экосистему полного цикла. Представители госкорпорации пояснили, что создается сквозная технологическая цепочка: от добычи лития до производства готовых батарей, электроприводов и зарядных комплексов.
Такой подход обеспечивает стране технологический суверенитет и снижает зависимость от импортных компонентов. Большое внимание уделяется и вопросам экологии, в частности, переработке и повторному использованию аккумуляторов. Развитие технологий утилизации позволяет возвращать ценные материалы в производство, создавая замкнутый цикл с минимальным воздействием на окружающую среду.
Параллельно идет работа по популяризации электротранспорта. Запускаются пилотные проекты в регионах, которые делают электромобили частью повседневной жизни. Яркий пример - запуск электрокаршеринга в Калининграде. Подобные инициативы показывают, что электротяга становится универсальным решением не только для легковых авто, но и для грузового, общественного и даже водного транспорта.
Будущее уже наступило
Хотя еще несколько лет назад электромобиль на российских дорогах казался экзотикой, сегодня это уже привычная картина. По данным на октябрь 2025 года, общее число электромобилей и подключаемых гибридов в стране превысило 138,5 тысяч. Причем около 40% проданных новых «электричек» - это машины локального производства. Такой сдвиг стал возможен благодаря системной государственной политике, льготным программам и, конечно, развитию инфраструктуры.
В «Росатоме» уверены, что массовый переход на электрокары - это лишь вопрос времени. Согласно их долгосрочным прогнозам, к 2050 году около 70% всех продаж новых легковых автомобилей в России будет приходиться на модели с электрической тягой. И это не просто смелые ожидания. Россия обладает всеми возможностями для технологического рывка в этой сфере.
Сейчас в стране активно разрабатываются твердотельные аккумуляторы нового поколения, которые по своим характеристикам не уступают, а где-то и превосходят зарубежные аналоги. Ведется работа и над пост-литиевыми решениями, например, батареями на основе натрия и калия. Это позволит в будущем снизить стоимость аккумуляторов и зависимость от дефицитного лития. «Росатом» создает технологический задел, чтобы российские инновации стали конкурентоспособными на мировом рынке, заключили в госкорпорации.
