К 2050 году дилеры в России завершат продажи машин с ДВС
По мнению экспертов ИК «Петромаркет» к 2030 году даже в России появятся доступные электрокары, которые будут стоить дешевле бензиновых автомобилей, пишет «Российская газета». Доля продаж электрокаров в общем объеме рынка новых автомобилей будет постепенно расти. В 2030 году она достигнет 7%, а еще через 20 лет вырастет до 100%. Все новые продаваемые автомобили в России будут электрическими. В Европе это произойдет чуть раньше – в 2040 году.
Однако тотальная электрификация затронет в большей степени парк легковых автомобилей. К 2050 году среди грузовиков на чистом электричестве будут ездить лишь 23% от общего числа, а среди автобусов – 39%. Сокращение продаж машин с ДВС приведет к снижению потребления нефтепродуктов. Поэтому российским нефтяным компаниям и НПЗ следует заняться диверсификацией бизнеса.
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