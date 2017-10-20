20 октября 2017, 12:56

К гонке гиперкаров скоро подключится Hennessey

Производитель мелкосерийных суперкаров Hennessey опубликовал интригующий тизер ожидаемой новинки. На изображении частично запечатлен гиперкар Venom F5 и дорожный знак с ограничением скорости 300 миль в час (482,8 км/ч).
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К гонке гиперкаров скоро подключится Hennessey

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Все говорит о том, что американский автомобиль намерен посоревноваться с «чемпионами» от Koenigsegg и Bugatti в упражнении по разгону до 400 км/ч и последующей полной остановке. Venom F5 - новинка от компании Hennessey. В его создании принимали участие специалисты подразделения Special Vehicle.

Гиперкар получил силовую установку, выдающую более 1 451 л.с. Официально заявленная максимальная скорость автомобиля - 466,7 км/ч. Новинка станет прямым конкурентом Bugatti Chiron.

В истории компании уже есть один рекорд - Hennessey Venom GT смог разогнаться до 435,3 км/ч на взлетной полосе Космического центра Кеннеди. Этот показатель смог превзойти результат Bugatti Veyron Super Sport - в 2010 году этот автомобиль развил скорость в 431 км/ч.

Осенью текущего года гиперкары ведущих производителей начали соревнования по разгону до 400 км/ч. Сначала 8-литровый Bugatti Chiron выполнил задание за 41,96 секунды. Для этого ему потребовалось 3 112 метра. Следующим рекордсменом стал шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS. Разгон до 400 км/ч и полная остановка потребовали 36,44 секунды - на 5,5 секунды быстрее прошлого чемпиона.

Сейчас Hennessey недвусмысленно намекнула, что пальма первенства должна перейти к Venom F5. Пока нет сведений о дате заезда и месте его проведения.

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К гонке гиперкаров скоро подключится Hennessey
{{material_121258}}Все говорит о том, что американский автомобиль намерен посоревноваться с «чемпионами» от Koenigsegg и Bugatti в упражнении по разгону до 400 км/ч и последующей полной остановке. Venom F5 - новинка от компании Hennessey. В его создании принимали участие специалисты подразделения Special Vehicle.Гиперкар получил силовую установку, выдающую более 1 451 л.с. Официально заявленная максимальная скорость автомобиля - 466,7 км/ч. Новинка станет прямым конкурентом Bugatti Chiron.В истории компании уже есть один рекорд - Hennessey Venom GT смог разогнаться до 435,3 км/ч на взлетной полосе Космического центра Кеннеди. Этот показатель смог превзойти результат Bugatti Veyron Super Sport - в 2010 году этот автомобиль развил скорость в 431 км/ч.Осенью текущего года гиперкары ведущих производителей начали соревнования по разгону до 400 км/ч. Сначала 8-литровый Bugatti Chiron выполнил задание за 41,96 секунды. Для этого ему потребовалось 3 112 метра. Следующим рекордсменом стал шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS. Разгон до 400 км/ч и полная остановка потребовали 36,44 секунды - на 5,5 секунды быстрее прошлого чемпиона.Сейчас Hennessey недвусмысленно намекнула, что пальма первенства должна перейти к Venom F5. Пока нет сведений о дате заезда и месте его проведения.
2017-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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