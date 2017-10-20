К гонке гиперкаров скоро подключится Hennessey
Гиперкар получил силовую установку, выдающую более 1 451 л.с. Официально заявленная максимальная скорость автомобиля - 466,7 км/ч. Новинка станет прямым конкурентом Bugatti Chiron.
В истории компании уже есть один рекорд - Hennessey Venom GT смог разогнаться до 435,3 км/ч на взлетной полосе Космического центра Кеннеди. Этот показатель смог превзойти результат Bugatti Veyron Super Sport - в 2010 году этот автомобиль развил скорость в 431 км/ч.
Осенью текущего года гиперкары ведущих производителей начали соревнования по разгону до 400 км/ч. Сначала 8-литровый Bugatti Chiron выполнил задание за 41,96 секунды. Для этого ему потребовалось 3 112 метра. Следующим рекордсменом стал шведский гиперкар Koenigsegg Agera RS. Разгон до 400 км/ч и полная остановка потребовали 36,44 секунды - на 5,5 секунды быстрее прошлого чемпиона.
Сейчас Hennessey недвусмысленно намекнула, что пальма первенства должна перейти к Venom F5. Пока нет сведений о дате заезда и месте его проведения.
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