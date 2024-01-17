К Кижам запускают суда на воздушной подушке

Ранее мы писали Взгляните на экзотический морской планер, который может разогнаться до 290 км/ч На протяжении сотен лет жители Гавайев добирались с одного острова на другой на лодках. На них же доставляли ... Читать далее

Летом туристы добираются в Кижи по воде – на круизных теплоходах и рейсовых «Кометах». Зимой в этом уникальном музее под открытым небом людей заметно меньше, но красота остается. Когда лед на Онежском озере становится достаточно крепким, запускают суда на воздушной подушке – хивусы. «Навигация» стартует в эти выходные и продлится ориентировочно до апреля. Хивусы отправляются каждое утро из Петрозаводска от памятника Петру I на набережной. Время в пути – 1,5 часа. А вся прогулка с экскурсией по острову рассчитана на 5 – 6 часов.

Музей-заповедник «Кижи» – один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Уникальный историко-культурный и природный комплекс является особо ценным объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания – ансамбль Кижского погоста входит в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

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