К концу года на рынке появится седан Venucia D60
Несмотря на единую платформу, от предшественников D60 получил не так много общего. Инженеры сохранили только размер колёсной базы, равный 2700 мм. Кузов нового авто стал меньше, чем у «донора». Габариты автомобиля равны 4631х1760х1503 мм.
Внешний вид новинки стал более агрессивным за счет довольно массивной передней части. Но что касается технического оснащения, мощной силовой установки ждать не приходится. Под капотом размещен весьма заурядный, но проверенный временем, «мотор» HR16 от Nissan. Это 1,6-литровый двигатель V4 со 126 «лошадями» мощности.
Вопрос ценообразования пока остается открытым, но есть основания предполагать, что прайс на новую модель не превысит стоимость автомобилей, послуживших основой для ее создания. Точная дата дебюта пока не названа, но, судя по всему, ждать ее осталось не долго.
По предварительным планам компании, новинка предназначена для китайского рынка, но разработчики не исключают и более широкого распространения автомобиля по зарубежным рынкам.
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