20 июля 2017, 14:43

К концу года на рынке появится седан Venucia D60

Компании Nissan и DongFeng продолжают совместные разработки. В этот раз дуэт автопроизводителей готовит к выпуску седан Venucia D60, который выйдет на китайский рынок к концу 2017 года.
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Nissan Sentra
Выпускается с 2014 г.
Новый от 916 000 до 1 147 000 Р
Объявлений: 128
Отзывов: 5
Внешность новинки уже не секрет - в сети появились фотографии ожидаемой модели. По слухам, автомобиль сочетает в себе черты Nissan Sylphy, знакомого российским автолюбителям под именем Sentra, и китайского «старшего брата» Venucia T90. От «японца» модель получила шасси, а от соотечественника - основные черты дизайна экстерьера.

Несмотря на единую платформу, от предшественников D60 получил не так много общего.  Инженеры сохранили только размер колёсной базы, равный 2700 мм. Кузов нового авто стал меньше, чем у «донора». Габариты автомобиля равны 4631х1760х1503 мм.

Внешний вид новинки стал более агрессивным за счет довольно массивной передней части. Но что касается технического оснащения, мощной силовой установки ждать не приходится. Под капотом размещен весьма заурядный, но проверенный временем, «мотор» HR16 от Nissan. Это 1,6-литровый двигатель V4 со 126 «лошадями» мощности.

Вопрос ценообразования пока остается открытым, но есть основания предполагать, что прайс на новую модель не превысит стоимость автомобилей, послуживших основой для ее создания. Точная дата дебюта пока не названа, но, судя по всему, ждать ее осталось не долго.

По предварительным планам компании, новинка предназначена для китайского рынка, но разработчики не исключают и более широкого распространения автомобиля по зарубежным рынкам.

Новинки и концепт кары Нисан, Ниссан, ДонгФенг, Донг Фенг Сентра

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Комментарии
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Отзывы по теме
Обновленный Nissan Sentra дебютирует в Лос-Анджелесе
Все ведь зависит от личного вкуса, кто какой марке предпочтение отдает.
Профи
Nissan Sentra: от 679 000 рублей
ну вот и хорошая машина от ниссан, после альмеры от автоваза это просто супер авто
гоша
Отзыв о Nissan Sentra 2000 года
Отличный авто. Все устраивало. Если бы спросили : взял бы еще раз такое авто? Отвечу : да!
2710033@mail.ru
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К концу года на рынке появится седан Venucia D60
{{model_2495}}Внешность новинки уже не секрет - в сети появились фотографии ожидаемой модели. По слухам, автомобиль сочетает в себе черты Nissan Sylphy, знакомого российским автолюбителям под именем Sentra, и китайского «старшего брата» Venucia T90. От «японца» модель получила шасси, а от соотечественника - основные черты дизайна экстерьера.Несмотря на единую платформу, от предшественников D60 получил не так много общего.  Инженеры сохранили только размер колёсной базы, равный 2700 мм. Кузов нового авто стал меньше, чем у «донора». Габариты автомобиля равны 4631х1760х1503 мм.Внешний вид новинки стал более агрессивным за счет довольно массивной передней части. Но что касается технического оснащения, мощной силовой установки ждать не приходится. Под капотом размещен весьма заурядный, но проверенный временем, «мотор» HR16 от Nissan. Это 1,6-литровый двигатель V4 со 126 «лошадями» мощности.Вопрос ценообразования пока остается открытым, но есть основания предполагать, что прайс на новую модель не превысит стоимость автомобилей, послуживших основой для ее создания. Точная дата дебюта пока не названа, но, судя по всему, ждать ее осталось не долго.По предварительным планам компании, новинка предназначена для китайского рынка, но разработчики не исключают и более широкого распространения автомобиля по зарубежным рынкам.
2017-07-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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