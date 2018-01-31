31 января 2018, 10:41

К курортному сезону трасса «Дон» похорошеет

В 2018 году ГУ «Автодор» намерена уделить повышенное внимание капитальному ремонту, реконструкции и строительству новых объектов федеральной магистрали М-4 «Дон» в Краснодарском крае. Это обеспечит транспортную доступность популярных курортов Черноморского побережья.
^

Так, например, в наступившем году планируется завершить капремонт дороги на отрезке с 1428 по 1439 км, который проходит по населенным пунктам Дефановка и Горское. Данный участок через развязку на 1442 км обеспечивает подход к пос. Джубга - самому многолюдному курорту Туапсинского района.

Здесь будет усилена дорожная одежда с доведением до 3 полос движения, обустроена система водоотвода, тротуары, освещение, установлено барьерное ограждение и новые дорожные знаки. После проведённых работ участок с 1386 км будет иметь 3 полосы движения, что значительно увеличит пропускную способность автодороги.

На 1439 км на подходе к трёхуровневой развязке в месте примыкания дороги Джубга-Сочи «Автодор» планирует построить новый двухполосный мост через р. Джубга. Работы начнутся в I  квартале 2018 года и завершатся к началу курортного сезона, в марте 2019-го. Параллельно  реконструируется существующий мост через р. Джубга, который имеет в настоящее время лишь 2 полосы движения и давно не справляется с высокой интенсивностью в курортный сезон. После проведенных работ на мосту будет организовано движение по 4 полосам.

Наконец, в 2018-м текущем завершится капремонт на участке с 1459-1494 км, проходящем между Архипо-Осиповкой и с. Возрождение, которые являются популярными направлениями отдыха. Здесь будет отремонтирована дорожная одежда, модернизирована система водоотвода и наружного освещения.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Машина плохо заводится на горячую Audi A4
Проблема такая, что когда машина прогрета до рабочей температуры - двигатель очень плохо заводится. Стартер просто крутит, но не схватывает. И только, когда машина остывает - все работает так, как нужно. Это датчи коленвала или что? Очень стремная ситуация, так как по работе много езжу и нужно срочное ...
HSobolev2
Не включается передача при выжатом сцеплении ВАЗ Калина
Не могу включить первую передачу на выжатом сцеплении. Происходит хруст и передача выскакивает назад в нейтраль. Не включаются 1,3,5 передачи. 2,4 и задняя работают без нареканий. Очень интересно, что это такое вообще? В коробке проблема или же в сцеплении? Калина 12 года, 1.6 мотор. Уже не знаю, что ...
Hero5ig
СЕДЬМОЙ УРОВЕНЬ | отзывы
Ребята, что нового по этому делу, кто что знает ответьте ПОЖАЛУЙСТА
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Помощник в деле: ТОП-5 седанов для бизнесменов
Вспоминаем итальянскую «точку» Fiat Punto
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 19 моделей
Класс E
Peugeot 607 и еще 24 модели
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
К курортному сезону трасса «Дон» похорошеет
Так, например, в наступившем году планируется завершить капремонт дороги на отрезке с 1428 по 1439 км, который проходит по населенным пунктам Дефановка и Горское. Данный участок через развязку на 1442 км обеспечивает подход к пос. Джубга - самому многолюдному курорту Туапсинского района. Здесь будет усилена дорожная одежда с доведением до 3 полос движения, обустроена система водоотвода, тротуары, освещение, установлено барьерное ограждение и новые дорожные знаки. После проведённых работ участок с 1386 км будет иметь 3 полосы движения, что значительно увеличит пропускную способность автодороги.На 1439 км на подходе к трёхуровневой развязке в месте примыкания дороги Джубга-Сочи «Автодор» планирует построить новый двухполосный мост через р. Джубга. Работы начнутся в I  квартале 2018 года и завершатся к началу курортного сезона, в марте 2019-го. Параллельно  реконструируется существующий мост через р. Джубга, который имеет в настоящее время лишь 2 полосы движения и давно не справляется с высокой интенсивностью в курортный сезон. После проведенных работ на мосту будет организовано движение по 4 полосам.Наконец, в 2018-м текущем завершится капремонт на участке с 1459-1494 км, проходящем между Архипо-Осиповкой и с. Возрождение, которые являются популярными направлениями отдыха. Здесь будет отремонтирована дорожная одежда, модернизирована система водоотвода и наружного освещения.
2018-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Сургут Великий Новгород Томск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG