К курортному сезону трасса «Дон» похорошеет
Так, например, в наступившем году планируется завершить капремонт дороги на отрезке с 1428 по 1439 км, который проходит по населенным пунктам Дефановка и Горское. Данный участок через развязку на 1442 км обеспечивает подход к пос. Джубга - самому многолюдному курорту Туапсинского района.
Здесь будет усилена дорожная одежда с доведением до 3 полос движения, обустроена система водоотвода, тротуары, освещение, установлено барьерное ограждение и новые дорожные знаки. После проведённых работ участок с 1386 км будет иметь 3 полосы движения, что значительно увеличит пропускную способность автодороги.
На 1439 км на подходе к трёхуровневой развязке в месте примыкания дороги Джубга-Сочи «Автодор» планирует построить новый двухполосный мост через р. Джубга. Работы начнутся в I квартале 2018 года и завершатся к началу курортного сезона, в марте 2019-го. Параллельно реконструируется существующий мост через р. Джубга, который имеет в настоящее время лишь 2 полосы движения и давно не справляется с высокой интенсивностью в курортный сезон. После проведенных работ на мосту будет организовано движение по 4 полосам.
Наконец, в 2018-м текущем завершится капремонт на участке с 1459-1494 км, проходящем между Архипо-Осиповкой и с. Возрождение, которые являются популярными направлениями отдыха. Здесь будет отремонтирована дорожная одежда, модернизирована система водоотвода и наружного освещения.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное