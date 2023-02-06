К лету в Россию привезут три модели из Ирана (идет сертификация)

Ранее мы писали 5 самых доступных новых иномарок в России На российском рынке в последнее время появилось много новых для нашей страны моделей иностранных брендов, ... Читать далее

В конце января 2023 года ООО «Лаки Кэренси» заключило дистрибьюторский контракт с компанией Saipa, вторым по величине автопроизводителем Ирана. Именно «Лаки Кэренси» выступит в роли официального дистрибьютора иранского бренда на территории Российской Федерации и Республики Беларусь. Сейчас производитель оформляет разрешения и сертификаты, необходимые для выхода на рынок двух союзных государств. Как ожидается, первые официальные поставки начнутся через три месяца, в мае 2023 года, пишет портал av.by

Компания Saipa была основана в 1965 году. Предприятие начинало с лицензионной сборки моделей Citroen. В последующие годы здесь выпускали Renault, Nissan, Kia и китайские модели, а также разрабатывали автомобили под собственным брендом. Российским автолюбителям предложат три модели. Седан Shahin построен на платформе Toyota Yaris второго поколения и сопоставим по размерам с Kia Rio и Volkswagen Polo. Под капотом трудится 1,5-литровый мотор мощностью 110 сил. Двигатель оборудован турбиной, которая не дает особого прироста мощности, но обеспечивает неплохой крутящий момент (178 Нм при 2500 об/мин). Автомобиль показывали в августе 2022 года на международном московском автосалоне. Более подробную информацию о новых для России моделях из Ирана узнаем ближе к началу продаж.

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