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27 октября 2019, 14:35

К самолетам в «Пулково» повезут новые Volgabus. С USB-гнездами

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Фото: Пулково
На маршруты №39 и №39Э, связывающие станцию метро «Московская» и аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге вышли 10 новых автобусов. По информации ГУП «Пассажиравтотранс», до конца ноября планируется полностью обновить подвижной состав на стратегическом направлении.
К самолетам в Пулково повезут новые Volgabus С USB гнездами

Фото: Пулково

К самолетам в Пулково повезут новые Volgabus С USB гнездами

Фото: Пулково

К самолетам в Пулково повезут новые Volgabus С USB гнездами

Фото: Пулково

К самолетам в Пулково повезут новые Volgabus С USB гнездами

Фото: Пулково

К самолетам в Пулково повезут новые Volgabus С USB гнездами
К самолетам в Пулково повезут новые Volgabus С USB гнездами
К самолетам в Пулково повезут новые Volgabus С USB гнездами
К самолетам в Пулково повезут новые Volgabus С USB гнездами

Машины марки Volgabus повысят комфорт поездок и туристическую привлекательность Северной Пальмиры. Автобусы рассчитаны на перевозку до 170 человек, оборудованы двигателем экостандарта «Евро-5», кондиционером и полностью приспособлены для маломобильных граждан.

В каждом автобусе установлены USB-зарядки для мобильных устройств и 2 валидатора для оплаты проезда бесконтактными банковскими картами. Для удобства пассажиров аэропорта в автобусах размещены информационные мониторы с расписанием авиарейсов и выдержки из правил досмотра ручной клади.

Сообщается, что на маршрутах №39 и №39Э в общей сложности курсируют 29 двухсекционных автобусов. Водители автобусов одеты в специальную форменную одежду и приветствуют пассажиров по громкой связи по аналогии с пилотами воздушных судов.


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Lowharan
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rushaniyakrechetov
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
rushaniyakrechetov
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К самолетам в «Пулково» повезут новые Volgabus. С USB-гнездами
Машины марки Volgabus повысят комфорт поездок и туристическую привлекательность Северной Пальмиры. Автобусы рассчитаны на перевозку до 170 человек, оборудованы двигателем экостандарта «Евро-5», кондиционером и полностью приспособлены для маломобильных граждан.В каждом автобусе установлены USB-зарядки для мобильных устройств и 2 валидатора для оплаты проезда бесконтактными банковскими картами. Для удобства пассажиров аэропорта в автобусах размещены информационные мониторы с расписанием авиарейсов и выдержки из правил досмотра ручной клади.Сообщается, что на маршрутах №39 и №39Э в общей сложности курсируют 29 двухсекционных автобусов. Водители автобусов одеты в специальную форменную одежду и приветствуют пассажиров по громкой связи по аналогии с пилотами воздушных судов.
2019-10-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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