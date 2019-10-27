К самолетам в «Пулково» повезут новые Volgabus. С USB-гнездами
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Фото: Пулково
Фото: Пулково
Фото: Пулково
Фото: Пулково
Машины марки Volgabus повысят комфорт поездок и туристическую привлекательность Северной Пальмиры. Автобусы рассчитаны на перевозку до 170 человек, оборудованы двигателем экостандарта «Евро-5», кондиционером и полностью приспособлены для маломобильных граждан.
В каждом автобусе установлены USB-зарядки для мобильных устройств и 2 валидатора для оплаты проезда бесконтактными банковскими картами. Для удобства пассажиров аэропорта в автобусах размещены информационные мониторы с расписанием авиарейсов и выдержки из правил досмотра ручной клади.
Сообщается, что на маршрутах №39 и №39Э в общей сложности курсируют 29 двухсекционных автобусов. Водители автобусов одеты в специальную форменную одежду и приветствуют пассажиров по громкой связи по аналогии с пилотами воздушных судов.
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