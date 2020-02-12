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12 февраля 2020, 00:01

К системе ЭРА-ГЛОНАСС подключено уже 5 млн машин

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В государственной автоматизированной информационной системе ЭРА-ГЛОНАСС зарегистрировано уже свыше 5 млн транспортных средств. Каждый день эта цифра увеличивается на 4 – 5 тысяч машин.
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Пресс-служба АО «ГЛОНАСС» рассказала об очередной важной вехе в развитии государственной автоматизированной информационной системы. По состоянию на 10 февраля 2020 года число зарегистрированных в ней транспортных средств превысило 5 миллионов единиц. Система ЭРА-ГЛОНАСС заработала в январе 2015 года. Сейчас к ней ежедневно подключается по 4 – 5 тысяч автомобилей.

С 1 января 2017 года все пассажирские и грузовые транспортные средства, выпускаемые в обращение в России, должны быть в обязательном порядке оборудованы устройством вызова экстренных оперативных служб – блоком ЭРА-ГЛОНАСС. Поэтому сейчас количество установленных в автомобилях устройств прямо пропорционально количеству проданных транспортных средств.

Вместе с увеличением числа подключенных к системе автомобилей растет и количество принятых экстренных вызовов. Сейчас операторы колл-центра обрабатывают по 13,6 тыс. обращений в сутки. Всего за 5 лет работы было получено свыше 5 млн звонков. Из них 63,8 тыс. потребовали выезда экстренных служб, а 40,6 тыс. вызовов поступили в автоматическом режиме при ДТП с тяжелыми последствиями. Ежегодно благодаря системе ЭРА-ГЛОНАСС удается спасти порядка 4 тысяч человек.


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Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Максим12.02.2020 01:18
5
Интересно, сколько миллионов кнопок лежит дома в коробках. Помню, когда только ввели тревожную кнопку ее негде было установить и ГИБДД просили просто принести документы, что типа она есть. Сама кнопка так и хранится в коробке доме, потому что тогда в Питере ее никому по-настоящему не ставили.
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Отзывы по теме
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Интересно, дешевый это сколько по мнению порше. Если сейчас минимум 4,2 млн рублей, ну сколько они скинут... Навряд ли народ, у кого есть 4,2 будет покупать бюджетную версию порше
Денис
Новый УАЗ «Патриот»: еще одна версия
Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
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К системе ЭРА-ГЛОНАСС подключено уже 5 млн машин
{{material_127355}}Пресс-служба АО «ГЛОНАСС» рассказала об очередной важной вехе в развитии государственной автоматизированной информационной системы. По состоянию на 10 февраля 2020 года число зарегистрированных в ней транспортных средств превысило 5 миллионов единиц. Система ЭРА-ГЛОНАСС заработала в январе 2015 года. Сейчас к ней ежедневно подключается по 4 – 5 тысяч автомобилей.С 1 января 2017 года все пассажирские и грузовые транспортные средства, выпускаемые в обращение в России, должны быть в обязательном порядке оборудованы устройством вызова экстренных оперативных служб – блоком ЭРА-ГЛОНАСС. Поэтому сейчас количество установленных в автомобилях устройств прямо пропорционально количеству проданных транспортных средств.Вместе с увеличением числа подключенных к системе автомобилей растет и количество принятых экстренных вызовов. Сейчас операторы колл-центра обрабатывают по 13,6 тыс. обращений в сутки. Всего за 5 лет работы было получено свыше 5 млн звонков. Из них 63,8 тыс. потребовали выезда экстренных служб, а 40,6 тыс. вызовов поступили в автоматическом режиме при ДТП с тяжелыми последствиями. Ежегодно благодаря системе ЭРА-ГЛОНАСС удается спасти порядка 4 тысяч человек.
2020-02-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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