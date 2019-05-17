К Сойкиной святыне приведет отремонтированная дорога
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Параллельно запланированы работы по планированию откосов и восстановлению работоспособности водопропускных труб. После того, как все это хозяйство будет приведено в надлежащий порядок, подрядная организация уложит 2 слоя нового асфальта и установит новые дорожные знаки.
Если быть точнее, первое документально подтвержденное упоминание о православном храме на Сойкинской горе относится к 1590 году. Нынешняя кирпичная церковь построена на средства прихожан и пожертвования купца Ивана Петрова и нарвского купца Иоанна Андрианова. Никольский храм имеет два придела – Ильинский и Петропавловский. Сойкина гора также известна как Сойкина святыня.
К счастью, это не единственное место в Ленинградской области, в наступившем дорожно-строительном сезоне будут вестись работы. Так, например, техника уже выехала на автомобильную дорогу «Луга — Новгород», соединяющую Ленинградскую область с сопредельной Новгородской. Она является важным участком большого пути из стран Прибалтики до Москвы - за сутки здесь проезжает до 15 000 автомобилей.
Выйти на работы подрядчики должны уже в эти майские дни, окончание же ремонтных работ датируется началом августа 2019-го.
Ранее по поручению главы региона Александра Дрозденко была создана группа общественного контроля за ходом выполнения ремонтных работ. В состав рабочей группы вошли активисты Общероссийского народного фронта, депутаты Законодательного собрания, специалисты дорожного комитета и компании «Ленавтодор». Представители последней уточняют, что качество ремонта будет контролироваться на всех этапах проведения работ, в том числе, с помощью специализированной лаборатории.
Готовы к софинансированию
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Федеральное финансирование получат 7 проектов, связанных с расшивкой транспортных проблем на границе города и области. Сегодня получено подтверждение, что станции метро в Кудрово быть, это становится первоочередной задачей. Со своей стороны мы подтвердили выделение земельного участка в 100 га для петербургского метрополитена. Кроме того, представители «РЖД» подтвердили намерение о строительстве железнодорожной станции в Сертолово
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Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
На сегодняшнем совещании с зам. главы правительства РФ Максимом Акимовым губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что регион сегодня готов на условиях софинансирования реализовать ряд важных проектов. В качестве приоритетных дорожных строек названы: реконструкция Колтушского шоссе, строительство обходов Мурино в створе Пискаревского и Гражданского проспектов, возведение подъезда к Всеволожску и транспортной развязки с путепроводом в нем, развязки в западном Мурино. Общая стоимость всех объектов - более 22 млрд рублей.
Для финансирования в 2020 году выбрано 3 проекта общей стоимостью 10,8 млрд рублей. Федеральное финансирование составит 5,3 млрд рублей, остальные средства выделит бюджет Ленобласти. Также рассматривается общий для Санкт-Петербурга и Ленинградской области проект Восточного Скоростного Диаметра с выходом через Кудрово на трассу «Кола».
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