17 мая 2019, 13:11

К Сойкиной святыне приведет отремонтированная дорога

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Возле Сойкиной горы в Кингисеппском районе Ленинградской области начался ремонт автомобильной дороги регионального статуса «Копорье — Ручьи». По информации Правительства 47-го региона, контрактом на выполнение работ предусмотрено устранение деформаций асфальтового покрытия (трещин и колейности), очистка кюветов и обочин.
К Сойкиной святыне приведет отремонтированная дорога

Параллельно запланированы работы по планированию откосов и восстановлению работоспособности водопропускных труб. После того, как все это хозяйство будет приведено в надлежащий порядок, подрядная организация уложит 2 слоя нового асфальта и установит новые дорожные знаки.

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Сразу отметим уникальность адреса, возле которого проходит ремонтируемый участок трассы. Сойкина гора получила широкую известность благодаря церкви Святителя Николая Чудотворца, которая здесь была построен в XVI веке. Церковь освящена в сентябре 1883 года и является так называемым выявленным объектом культурного наследия.

Если быть точнее, первое документально подтвержденное упоминание о православном храме на Сойкинской горе относится к 1590 году. Нынешняя кирпичная церковь построена на средства прихожан и пожертвования купца Ивана Петрова и нарвского купца Иоанна Андрианова. Никольский храм имеет два придела – Ильинский и Петропавловский. Сойкина гора также известна как Сойкина святыня.

К счастью, это не единственное место в Ленинградской области, в наступившем дорожно-строительном сезоне будут вестись работы. Так, например, техника уже выехала на автомобильную дорогу «Луга — Новгород», соединяющую Ленинградскую область с сопредельной Новгородской. Она является важным участком большого пути из стран Прибалтики до Москвы - за сутки здесь проезжает до 15 000 автомобилей.

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«Ленавтодор» объявил о заключении контрактов на ремонт региональных трасс в Волосовском, Гатчинском и Ломоносовском районах. Все это - в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», то бишь с привлечением федеральных денег. Дорожники отремонтируют  магистрали  «Санкт-Петербург — Ручьи» (дорога к Сосновому Бору), «Гатчина — Ополье» и «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки.

Выйти на работы подрядчики должны уже в эти майские дни, окончание же ремонтных работ датируется началом августа 2019-го.

Ранее по поручению главы региона Александра Дрозденко была создана группа общественного контроля за ходом выполнения ремонтных работ. В состав рабочей группы вошли активисты Общероссийского народного фронта, депутаты Законодательного собрания, специалисты дорожного комитета и компании «Ленавтодор». Представители последней уточняют, что качество ремонта будет контролироваться на всех этапах проведения работ, в том числе, с помощью специализированной лаборатории.

Готовы к софинансированию

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области « Федеральное финансирование получат 7 проектов, связанных с расшивкой транспортных проблем на границе города и области. Сегодня получено подтверждение, что станции метро в Кудрово быть, это становится первоочередной задачей. Со своей стороны мы подтвердили выделение земельного участка в 100 га для петербургского метрополитена. Кроме того, представители «РЖД» подтвердили намерение о строительстве железнодорожной станции в Сертолово »
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

На сегодняшнем совещании с зам. главы правительства РФ Максимом Акимовым губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что регион сегодня готов на условиях софинансирования реализовать ряд важных проектов. В качестве приоритетных дорожных строек названы: реконструкция Колтушского шоссе, строительство обходов Мурино в створе Пискаревского и Гражданского проспектов, возведение подъезда к Всеволожску и транспортной развязки с путепроводом в нем, развязки в западном Мурино. Общая стоимость всех объектов - более 22 млрд рублей.

Для финансирования в 2020 году выбрано 3 проекта общей стоимостью 10,8 млрд рублей. Федеральное финансирование составит 5,3 млрд рублей, остальные средства выделит бюджет Ленобласти. Также рассматривается общий для Санкт-Петербурга и Ленинградской области проект Восточного Скоростного Диаметра с выходом через Кудрово на трассу «Кола».


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К Сойкиной святыне приведет отремонтированная дорога
Параллельно запланированы работы по планированию откосов и восстановлению работоспособности водопропускных труб. После того, как все это хозяйство будет приведено в надлежащий порядок, подрядная организация уложит 2 слоя нового асфальта и установит новые дорожные знаки. {{material_126128}} Сразу отметим уникальность адреса, возле которого проходит ремонтируемый участок трассы. Сойкина гора получила широкую известность благодаря церкви Святителя Николая Чудотворца, которая здесь была построен в XVI веке. Церковь освящена в сентябре 1883 года и является так называемым выявленным объектом культурного наследия.Если быть точнее, первое документально подтвержденное упоминание о православном храме на Сойкинской горе относится к 1590 году. Нынешняя кирпичная церковь построена на средства прихожан и пожертвования купца Ивана Петрова и нарвского купца Иоанна Андрианова. Никольский храм имеет два придела – Ильинский и Петропавловский. Сойкина гора также известна как Сойкина святыня. К счастью, это не единственное место в Ленинградской области, в наступившем дорожно-строительном сезоне будут вестись работы. Так, например, техника уже выехала на автомобильную дорогу «Луга — Новгород», соединяющую Ленинградскую область с сопредельной Новгородской. Она является важным участком большого пути из стран Прибалтики до Москвы - за сутки здесь проезжает до 15 000 автомобилей.{{material_125766}} «Ленавтодор» объявил о заключении контрактов на ремонт региональных трасс в Волосовском, Гатчинском и Ломоносовском районах. Все это - в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», то бишь с привлечением федеральных денег. Дорожники отремонтируют  магистрали  «Санкт-Петербург — Ручьи» (дорога к Сосновому Бору), «Гатчина — Ополье» и «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки.Выйти на работы подрядчики должны уже в эти майские дни, окончание же ремонтных работ датируется началом августа 2019-го. Ранее по поручению главы региона Александра Дрозденко была создана группа общественного контроля за ходом выполнения ремонтных работ. В состав рабочей группы вошли активисты Общероссийского народного фронта, депутаты Законодательного собрания, специалисты дорожного комитета и компании «Ленавтодор». Представители последней уточняют, что качество ремонта будет контролироваться на всех этапах проведения работ, в том числе, с помощью специализированной лаборатории.Готовы к софинансированию{{person_50_Федеральное финансирование получат 7 проектов, связанных с расшивкой транспортных проблем на границе города и области. Сегодня получено подтверждение, что станции метро в Кудрово быть, это становится первоочередной задачей. Со своей стороны мы подтвердили выделение земельного участка в 100 га для петербургского метрополитена. Кроме того, представители «РЖД» подтвердили намерение о строительстве железнодорожной станции в Сертолово}}На сегодняшнем совещании с зам. главы правительства РФ Максимом Акимовым губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что регион сегодня готов на условиях софинансирования реализовать ряд важных проектов. В качестве приоритетных дорожных строек названы: реконструкция Колтушского шоссе, строительство обходов Мурино в створе Пискаревского и Гражданского проспектов, возведение подъезда к Всеволожску и транспортной развязки с путепроводом в нем, развязки в западном Мурино. Общая стоимость всех объектов - более 22 млрд рублей.Для финансирования в 2020 году выбрано 3 проекта общей стоимостью 10,8 млрд рублей. Федеральное финансирование составит 5,3 млрд рублей, остальные средства выделит бюджет Ленобласти. Также рассматривается общий для Санкт-Петербурга и Ленинградской области проект Восточного Скоростного Диаметра с выходом через Кудрово на трассу «Кола».
2019-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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