К вопросу о допах: за комплект колес для Haval H9 дилер просит почти 259 тыс. рублей
«Был по работе в салоне Haval, пишет мужчина на своей страничке в Instagram. - К сожалению, должен констатировать, что там происходит то же самое, что и в салонах других, не китайских марок. Машины в наличии можно купить только с допами. Причем, цены что в объявлениях, что в салоне, указаны официальные. Суровая реальность выясняется в разговоре с менеджерами. По словам сотрудников салона, можно купить машину и без допов, если заказывать ее заранее. Время ожидания - месяц, возможно, полтора».
При этом, продолжает москвич, нет никаких гарантий того, что на предзаказанную машину клиенту не начнут навязывать допы уже после её прихода к дилеру. По крайней мере, именно так происходит в салонах многих именитых марок.
Логика продавцов сейчас такая: зачем я буду продавать автомобиль по рекомендованной цене, если машин мало, и я знаю, что у меня его купят и на полмиллиона дороже. Водителям важно не забывать эту логику, когда ситуация на рынке стабилизируется».
Далее автор поста обращает внимание на табличку, где указана цена комплекта зимних колес R18 для китайского внедорожника. «Колеса в сборе для Haval H9, - пишет мужчина. - Судите сами, дорого это или дешево, 258 тыс. рублей за комплект».
Подписчики, как нетрудно догадаться, также открыли рты от увиденного: «Золотые колеса», - отмечает sashfoto. «В салоне «Вольво» колеса дешевое стоят», - сравнивает wheaten_york. Ему вторит white_walker_58: «Датчики давления в колеса на «Мазду» у официального дилера стоят 9 тысяч. А приличные 19-е колеса в сборе обошлись 80 тысяч. А тут почти 259 тысяч, жадность, однако». «Колёса тоже с допами»? – ерничает erinor5.
Автор поста надеется, что скоро время дилеров и их ненастных аппетитов закончится, и тогда: «Не забудем, не простим».
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