К высадке на Титаник готовится еще одна экспедиция искателей сокровищ: власти пытаются помешать

Ранее мы писали Пропавший у «Титаника» батискаф с двумя миллиардерами на борту: факты и мистика В воскресенье, 18 июня группа богатых туристов на батискафе «Титан» компании OceanGate начала погружаться ... Читать далее

Частная экспедиция RMST не предполагает погружения к «Титанику» людей, в отличие от трагически погибшего батискафа «Титан». Компания планирует использовать дистанционно управляемый аппарат, снабженный камерами, захватами и резаками. Во время очередного погружения в 2024 году он должен будет сфотографировать место крушения и найти «отдельно лежащие» искомые предметы из менее исследованных мест, включая легендарную «Комнату Маркони», где располагался беспроводной телеграфный аппарат, который отправлял сигналы бедствия во время кораблекрушения.

Телеграф хотят поднять на поверхность и демонстрировать публике в сопровождении рассказов о людях, которые отправляли сигналы бедствия, «пока морская вода буквально плескалась у их ног». Компания уже с успехом выставляет ценные артефакты, найденные на месте крушения на дне Северной Атлантики, в том числе столовое серебро и часть корпуса «Титаника».

Фото: unsplash.com

Власти США пытаются помешать дальнейшим работам на месте кораблекрушения. В 2020 году правительство подало официальный иск против экспедиции, но тогда реализации планов RMST помешал коронавирус. Сейчас в окружном суде Норфолка началось новое разбирательство. Эксперты и потомки погибших на «Титанике» настаивают, что корабль надо оставить в покое. «Жаль, что «Титаник» стал туристической достопримечательностью. Это кладбище, и его следует хранить в мире и уважении», цитирует Daily Mail слова одной из родственниц погибших на «Титанике».

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах