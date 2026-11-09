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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

9 ноября 2026, 08:33

Заготовили миллионы тонн реагентов: как Росавтодор спасет трассы от снега и льда

Заготовили миллионы тонн реагентов: как Росавтодор спасет трассы от снега и льда

Управляются автоматикой: защиту каких мостов от наледи в России доверили роботам?

Заготовили миллионы тонн реагентов: как Росавтодор спасет трассы от снега и льда

Минтранс сообщил о готовности федеральных дорог к зимнему сезону. На линии предусмотрено 11,3 тысячи единиц спецтехники, а на некоторых мостах уже работают автоматические комплексы обработки покрытия. Какие материалы заготовили и как службы будут следить за обстановкой.

Минтранс сообщил о готовности федеральных дорог к зимнему сезону. На линии предусмотрено 11,3 тысячи единиц спецтехники, а на некоторых мостах уже работают автоматические комплексы обработки покрытия. Какие материалы заготовили и как службы будут следить за обстановкой.

На 950 пескобазах заготовили 3,208 миллиона кубометров песка и 4,812 миллиона тонн песчано-соляной смеси. Там же разместили 1,117 миллиона кубометров технической соли. Запас жидких противогололедных материалов составляет 82 тысячи тонн. Минтранс сообщил о готовности федеральных трасс к зиме, пишет Российская газета. Росавтодор опубликовал сообщение о завершении подготовки 2 ноября 2026 года: подведомственные федеральные казенные учреждения выполнили сезонные работы во всех регионах своего присутствия.

Для зимнего содержания трасс подготовили около 11 340 единиц специальной техники, то есть более 11,3 тысячи машин. В перечне Росавтодора есть автогрейдеры и комбинированные дорожные машины, погрузчики с экскаваторами, роторные снегоочистители, бульдозеры и тракторы со снегоочистительным оборудованием. Техника расчищает снег, убирает наледь и распределяет противогололедные материалы. Системы ГЛОНАСС помогают диспетчерским службам в реальном времени отслеживать машины и контролировать их работу на маршрутах. В зоне ответственности ФКУ «Уралуправтодор», которое работает в 11 регионах Уральского округа, а также Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, подготовили почти 1,3 тысячи машин.

Для техники оборудовали более 1 тысячи теплых стоянок. Еще 998 помещений отвели для обогрева дорожных рабочих и водителей. С 1 октября специалисты Росавтодора круглосуточно следят за обстановкой на федеральных трассах. Если погода осложнится, ведомство готово оперативно помочь регионам.

Песок и песчано-соляные составы повышают сцепление колес с покрытием и помогают бороться с наледью. Жидкими противогололедными материалами обрабатывают дорожную поверхность. Однако в официальной статистике техническую соль указывают в кубометрах, а песчано-соляную смесь в тоннах.

На мостах через реки Баксан и Черек в Кабардино-Балкарии уже работают автоматические противогололедные комплексы. Они самостоятельно обрабатывают покрытие. По оценке ведомства, системы должны снижать риск ДТП и расход реагентов. Еще один комплекс планируют установить на мосту через реку Урух во время капитального ремонта.

Подготовка автомобиля к холодам также входит в сезонную рутину: в разборе зимнего прогрева двигателя рассказывают, сколько ждать перед спокойным стартом.

Минтранс сообщал, что федеральные автомобильные дороги России готовы к зимнему периоду. ТАСС также приводило данные о более чем 11,3 тысячи подготовленных единиц спецтехники.

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