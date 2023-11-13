К зиме у Lada Niva Travel появится новый мотор
Напомним, АвтоВАЗ был вынужден перейти на моторы стандарта Евро-2 из-за санкционных ограничений и нехватки электронных компонентов. Со временем удалось найти новых поставщиков и в конце августа моторы Евро-5 вернулись на автомобили семейства Lada Granta. Вторыми станут внедорожники Lada Niva, а затем и классические Niva Legend.
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09.11.2023, 14:01
Какие новые российские автомобили меньше теряют в цене?
Эксперты маркетингового агентства НАПИ проанализировали сохранение остаточной стоимости у легковых автомобилей российских брендов – Lada и УАЗ, и выяснили, какие из них меньше теряют в цене через 3 и 5 лет эксплуатации.Читать далее
-
03.11.2023, 11:31
Самые популярные кроссоверы и внедорожники в России в октябре 2023 года
В минувшем месяце в России было продано 112,2 тысячи новых легковых автомобилей, выяснил «Автостат». Самым востребованным представителем сегмента SUV вновь стал китайский кроссовер.Читать далее
-
01.11.2023, 12:44
Стартовали продажи Lada c заводским кожаным салоном: сколько она стоит?
Компания АвтоВАЗ объявила о старте продаж внедорожников Lada c кожаным салоном. Кожей обтянуты передние кресла и задний диван, рулевое колесо и центральный подлокотник. Автомобиль доступен в трех комплектациях.Читать далее
-
23.10.2023, 08:37
5 самых дешевых новых автомобилей в России осенью 2023 года
Цены на новые автомобили в России продолжают расти день ото дня. Купить новую машину в автосалоне можно не менее чем за 700 тысяч рублей. Именно столь стоит базовый седан Lada Granta.Читать далее
-
19.09.2023, 07:54
Niva Travel и Niva Legend унифицируют и оснастят более мощным мотором: уже скоро
АвтоВАЗ готовит пакет доработок для автомобилей внедорожного семейства Lada Niva. В 2025 году обе модели максимально унифицируют в техническом плане, а также оснастят более современным и мощным мотором.Читать далее
-
14.09.2023, 09:38
На АвтоВАЗе собрали Lada Vesta NG с автоматической коробкой передач и Niva Travel с обновленным салоном
В Тольятти собрали очередную тестовую партию автомобилей Lada Vesta NG с китайской автоматической коробкой передач. Серийное производство может начаться до конца 2023 года. Внедорожник Niva Travel примерил обновленный салон.Читать далее
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