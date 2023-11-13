К зиме у Lada Niva Travel появится новый мотор

19.09.2023, 07:54

Niva Travel и Niva Legend унифицируют и оснастят более мощным мотором: уже скоро

АвтоВАЗ готовит пакет доработок для автомобилей внедорожного семейства Lada Niva. В 2025 году обе модели максимально унифицируют в техническом плане, а также оснастят более современным и мощным мотором.Читать далее