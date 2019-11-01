К зимней уборке дорог будьте готовы! Всегда готовы!
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Фото из открытых источников
Так получилось, что наш корреспондент аккурат передвигался в минувшую среду по трассе М-4 «Дон» во время снегопада в Тульской области и лично удостоверился в работе как спецтехники, так и экипажей аварийных комиссаров, что похвально.
О готовности к прохождению зимнего периода 2019 – 2020 годов докладывает и Ленинградская область, чьи дороги (а это почти 10 тыс. км дорог регионального и межмуниципального значения) на этой неделе также накрыло «белым покрывалом». Сотрудники Дорожного комитета и ГКУ «Ленавтодор» уверяют население, что «в снег и холода обеспечивать работу дорожных служб будут 57 пескобаз, 255 теплых стоянок для техники. Одновременно на борьбу с наледью готовы выйти до 600 ед. спецтехники, для которой заготовлено 137 тыс. куб м песка и свыше 30 тыс. тонн соли.
Готовить солевые растворы для обработки дорог во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Гатчинском, Кингисеппском и Кировском районах будут 6 специальных установок с баками-накопителями. Диспетчерская служба «Ленавтодора» круглосуточно контролирует ситуацию на трассах, ведя прием заявок от водителей, районных подразделений ГИБДД и других организаций.
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