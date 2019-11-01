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1 ноября 2019, 00:02

К зимней уборке дорог будьте готовы! Всегда готовы!

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Фото из открытых источников
Первые робкие снегопады, накрывшие европейскую часть России на этой неделе, заставили дорожников еще раз проинспектировать свою технику. И вот уже опубликованы отчеты о готовности этой снегоуборочных машин к наступающему зимнему сезону.
К зимней уборке дорог будьте готовы Всегда готовы

Фото из открытых источников

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Релиз ГК «Автодор», в чьей зоне ответственности находится несколько федеральных, в том числе платных магистралей (общая протяженность дорожной сети - 3374 км), информирует: «На трассах планируется задействовать более 1050 единиц спецтехники – комбинированных дорожных машин, тракторов с очистным оборудованием, погрузчиков, автогрейдеров и роторных снегоочистителей. Вся дорожная техника оборудована бортовыми терминалами ГЛОНАСС/GPS, позволяющими вести сбор и обработку навигационных данных, контролировать маршрут движения машин, а также фактическое время выполнения работ».

Так получилось, что наш корреспондент аккурат передвигался в минувшую среду по трассе М-4 «Дон» во время снегопада в Тульской области и лично удостоверился в работе как спецтехники, так и экипажей аварийных комиссаров, что похвально.

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Пресс-служба «Автодора» сообщает, что «к зимнему сезону полностью подготовлены 142 базы хранения противогололёдных материалов. В распоряжении дорожных служб находятся 249 тыс. тонн песко-соляной смеси, 148 тыс. тонн технической соли и жидких реагентов. За дорожной обстановкой круглосуточно следят 234 пункта видеоконтроля и 124 метеостанции. Датчики фиксируют изменения скорости и направления ветра, атмосферного давления, температуры и влажности воздуха, а также состояние дорожного полотна. Полученные данные позволяют сформировать прогноз погодных условий на ближайшие 3 часа и заранее направить технику на нужные участки трасс».

О готовности к прохождению зимнего периода 2019 – 2020 годов докладывает и Ленинградская область, чьи дороги (а это почти 10 тыс. км дорог регионального и межмуниципального значения) на этой неделе также накрыло «белым покрывалом». Сотрудники Дорожного комитета и ГКУ «Ленавтодор» уверяют население, что «в снег и холода обеспечивать работу дорожных служб будут 57 пескобаз, 255 теплых стоянок для техники. Одновременно на борьбу с наледью готовы выйти до 600 ед. спецтехники, для которой заготовлено 137 тыс. куб м песка и свыше 30 тыс. тонн соли.  

Готовить солевые растворы для обработки дорог во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Гатчинском, Кингисеппском и Кировском районах будут 6 специальных установок с баками-накопителями. Диспетчерская служба «Ленавтодора» круглосуточно контролирует ситуацию на трассах, ведя прием заявок от водителей, районных подразделений ГИБДД и других организаций.


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К зимней уборке дорог будьте готовы! Всегда готовы!
{{material_127967}} Релиз ГК «Автодор», в чьей зоне ответственности находится несколько федеральных, в том числе платных магистралей (общая протяженность дорожной сети - 3374 км), информирует: «На трассах планируется задействовать более 1050 единиц спецтехники – комбинированных дорожных машин, тракторов с очистным оборудованием, погрузчиков, автогрейдеров и роторных снегоочистителей. Вся дорожная техника оборудована бортовыми терминалами ГЛОНАСС/GPS, позволяющими вести сбор и обработку навигационных данных, контролировать маршрут движения машин, а также фактическое время выполнения работ».Так получилось, что наш корреспондент аккурат передвигался в минувшую среду по трассе М-4 «Дон» во время снегопада в Тульской области и лично удостоверился в работе как спецтехники, так и экипажей аварийных комиссаров, что похвально. {{material_125766}} Пресс-служба «Автодора» сообщает, что «к зимнему сезону полностью подготовлены 142 базы хранения противогололёдных материалов. В распоряжении дорожных служб находятся 249 тыс. тонн песко-соляной смеси, 148 тыс. тонн технической соли и жидких реагентов. За дорожной обстановкой круглосуточно следят 234 пункта видеоконтроля и 124 метеостанции. Датчики фиксируют изменения скорости и направления ветра, атмосферного давления, температуры и влажности воздуха, а также состояние дорожного полотна. Полученные данные позволяют сформировать прогноз погодных условий на ближайшие 3 часа и заранее направить технику на нужные участки трасс».О готовности к прохождению зимнего периода 2019 – 2020 годов докладывает и Ленинградская область, чьи дороги (а это почти 10 тыс. км дорог регионального и межмуниципального значения) на этой неделе также накрыло «белым покрывалом». Сотрудники Дорожного комитета и ГКУ «Ленавтодор» уверяют население, что «в снег и холода обеспечивать работу дорожных служб будут 57 пескобаз, 255 теплых стоянок для техники. Одновременно на борьбу с наледью готовы выйти до 600 ед. спецтехники, для которой заготовлено 137 тыс. куб м песка и свыше 30 тыс. тонн соли.   Готовить солевые растворы для обработки дорог во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Гатчинском, Кингисеппском и Кировском районах будут 6 специальных установок с баками-накопителями. Диспетчерская служба «Ленавтодора» круглосуточно контролирует ситуацию на трассах, ведя прием заявок от водителей, районных подразделений ГИБДД и других организаций.
2019-11-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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