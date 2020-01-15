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15 января 2020, 13:01

Кабаны и лоси с удовольствием переходят трассу М-3 по экодуку

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Фото: unitoll.ru
Как показывает практика строительства современных автомагистралей, входящие в их структуру экодуки для прохода животных оправдывают закладываемые в них средства.
Кабаны и лоси с удовольствием переходят трассу М 3 по экодуку

Фото из открытых источников

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Примером может служить, пожалуй, самый известный в стране экодук, расположенный на 170 км автомобильной дороги М-3 «Украина». По мнению экспертов, это уникальное для России искусственное сооружение мостового типа, обеспечивающее естественную миграцию диких животных.

Расположение на 170 км автомагистрали выбрано не абы как, а с учетом привычных путей и троп крупных животных, прежде всего, сохатых. Именно лоси являются чаще всего причиной ДТП, внезапно выходя на оживленную трассу. А встреча с этими двухметровыми гигантами не сулит ничего доброго ни самим животным, ни водителям.

Экодук на трассе М-3 был открыт 13 сентября 2016 года. Благодаря установке защитных направляющих ограждений аварийность с участием диких животных на этом участке дороги снизилась до нуля.

По информации ГК «Автодор», в чьем доверительном управлении находится трасса, мониторинг следов диких животных и растительности на экодуке, плюс данные системы фото- и видеонаблюдения подтвердили, что в прошлом году животные чаще пользовались экодуком, нежели до этого.

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Мониторинг здесь проводится не первый год. В нем задействованы специалисты «Автодора», их коллеги из Министерства сельского хозяйства Калужской области, а также представители МАДИ (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет).

Сообща они увидели, что следы лосей встречались в 2019 году в 3 раза чаще, чем в 2018- и 2017-х. Обследования также обнаружили множественные следы зайцев, кабанов, лисиц и косуль.

С заботой о братьях наших меньших построена и самая современная на сегодняшний день автомагистраль РФ - платная М-11. Здесь активно использованы так называемые зверопроходы, которые, ко всему прочему, изолированы от проезжей части шумозащитными экранами. Только на одном VI (Новгородском) участке трассы прорублено 30 зверопроходов, и все - в местах выявленной миграции диких животных. За все время функционирования данного участка, к счастью, не зарегистрировано ни одного случая столкновения автомобиля с представителями местной фауны.

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Кабаны и лоси с удовольствием переходят трассу М-3 по экодуку
{{material_125663}} Примером может служить, пожалуй, самый известный в стране экодук, расположенный на 170 км автомобильной дороги М-3 «Украина». По мнению экспертов, это уникальное для России искусственное сооружение мостового типа, обеспечивающее естественную миграцию диких животных.Расположение на 170 км автомагистрали выбрано не абы как, а с учетом привычных путей и троп крупных животных, прежде всего, сохатых. Именно лоси являются чаще всего причиной ДТП, внезапно выходя на оживленную трассу. А встреча с этими двухметровыми гигантами не сулит ничего доброго ни самим животным, ни водителям.Экодук на трассе М-3 был открыт 13 сентября 2016 года. Благодаря установке защитных направляющих ограждений аварийность с участием диких животных на этом участке дороги снизилась до нуля.По информации ГК «Автодор», в чьем доверительном управлении находится трасса, мониторинг следов диких животных и растительности на экодуке, плюс данные системы фото- и видеонаблюдения подтвердили, что в прошлом году животные чаще пользовались экодуком, нежели до этого.{{material_111340}} Мониторинг здесь проводится не первый год. В нем задействованы специалисты «Автодора», их коллеги из Министерства сельского хозяйства Калужской области, а также представители МАДИ (Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет).Сообща они увидели, что следы лосей встречались в 2019 году в 3 раза чаще, чем в 2018- и 2017-х. Обследования также обнаружили множественные следы зайцев, кабанов, лисиц и косуль.С заботой о братьях наших меньших построена и самая современная на сегодняшний день автомагистраль РФ - платная М-11. Здесь активно использованы так называемые зверопроходы, которые, ко всему прочему, изолированы от проезжей части шумозащитными экранами. Только на одном VI (Новгородском) участке трассы прорублено 30 зверопроходов, и все - в местах выявленной миграции диких животных. За все время функционирования данного участка, к счастью, не зарегистрировано ни одного случая столкновения автомобиля с представителями местной фауны.
2020-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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