Почему шведский прицеп Kabe Ametist 560 XL KS 2024 года стал выбором для сурового климата России

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 февраля 2026, 19:05

Kabe Ametist 560 XL KS: новый стандарт комфорта для российских автопутешествий

Kabe Ametist 560 XL KS: новый стандарт комфорта для российских автопутешествий

Почему шведский прицеп Kabe Ametist 560 XL KS 2024 года стал выбором для сурового климата России

Kabe Ametist 560 XL KS: новый стандарт комфорта для российских автопутешествий

Шведский прицеп Kabe Ametist 560 XL KS выделяется премиальными материалами, продуманной теплоизоляцией и современным оснащением. Модель рассчитана на эксплуатацию в экстремальных погодных условиях, что особенно актуально для российских дорог.

Шведский прицеп Kabe Ametist 560 XL KS выделяется премиальными материалами, продуманной теплоизоляцией и современным оснащением. Модель рассчитана на эксплуатацию в экстремальных погодных условиях, что особенно актуально для российских дорог.

В условиях непредсказуемого российского климата выбор автодома перестает быть просто вопросом комфорта — он становится вопросом безопасности и выживания. Модель, способная изменить представление о мобильном жилье в нашей стране — это шведский прицеп Kabe Ametist 560 XL KS, созданный специально для суровых зим и жаркого лета.

В этом прицепе сразу обращают на себя внимание сочетание премиальных материалов и инженерных решений, которые редко встречаются в массовых моделях. Внутри - уют, продуманный до мелочей: французская кровать, трансформируемая столовая группа, полноценный санузел с душем и биотуалетом, а также кухня с трехконфорочной плитой и вместительным холодильником. Все это рассчитано на комфортное проживание четырех человек, независимо от температуры за окном.

Фото: autoyahta.ru

Особое внимание уделено отоплению: система ALDE с бойлером работает как от газа, так и от электросети 220 В, два газовых баллона на 27 литров обеспечивают автономность даже в долгих поездках. Подогреваемый пол, светодиодное освещение, литые диски и панорамный люк - детали, которые придают модели премиальный статус. Для российских реалий важна и продуманная теплоизоляция: 36 мм в полу, стенах и крышках, что позволяет не бояться ни тридцатиградусных морозов, ни летней жары.

Водоснабжение организовано через баки для чистой и серой воды, бойлер на 10 литров и бак для серой воды с подогревом. Для хранения вещей предусмотрен багажный отсек, электронный стабилизатор Al-Co ATC и амортизаторы, обеспечивающие передвижение по дорогам максимально безопасным и плавным. В комплектацию также входят аккумуляторная батарея, вытяжка, москитная сетка на двери, аудиосистема и подготовка под радио.

Фото: autoyahta.ru

Габариты прицепа значительные: длина с дышлом - 7,7 метра, ширина - 2,5 метра, высота - 2,78 метра. При этом масса без нагрузки составляет 1590 кг, максимальная разрешенная - 2000 кг. Для управления требуется категория прав ВЕ. Стоимость - 7 150 000 рублей, и это предложение ориентировано на тех, кто ценит не только комфорт, но и надежность в любых условиях.

Подобный подход к организации жилья становится все более востребованным среди российских автолюбителей, особенно учитывая растущий интерес к путешествиям по стране и необходимость быть готовыми к любым погодным сюрпризам.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Оренбург Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться