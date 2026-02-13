Самый компактный прицеп KABE Estate 470 XL с премиальным оснащением и шведской сборкой уже доступен для ценителей автотуризма

KABE Estate 470 XL: новый уровень комфорта для путешествий в любых условиях

KABE Estate 470 XL - это скандинавский подход к мобильному дому: шведская сборка, премиальные материалы и продуманная эргономика. Прицеп рассчитан на суровые климатические условия.

Появление KABE Estate 470 XL на российском рынке — событие, которое не останется незамеченным среди поклонников автопутешествий. Этот прицеп удивляет не только размерами, но и уровнем оснащения, который до сих пор был доступен лишь в более дорогих и крупных моделях. В условиях, когда спрос на мобильные дома в России стабильно растет, компактный и технологичный KABE Estate 470 XL становится настоящей находкой для тех, кто ценит комфорт и независимость в дороге.

Главная фишка этой модели — сочетание компактности и функциональности. При длине чуть менее 7 метров и ширине 2,5 метра прицеп легко маневрирует даже в стесненных условиях, а его масса позволяет буксировать его большинству современных кроссоверов и внедорожников с категорией B. Внутри — четыре полноценных спальных места, включая французскую кровать и трансформируемую обеденную зону, что делает Estate 470 XL подходящим не только для пар, но и для небольшой семьи.

Фото: autoyahta.ru

Шведская сборка — это не просто маркетинговый ход. В KABE Estate 470 XL использованы материалы, рассчитанные на экстремальные температуры: от жарких +35 до лютых -35 градусов. Теплоизоляция пола, стен и крыши достигает 36 мм, система отопления ALDE с бойлером работает как от газа, так и от электросети 220В. Это значит, что даже в условиях российской зимы внутри будет тепло и уютно, а летом — прохладно и свежо.

Оснащение прицепа заслуживает особого внимания. Здесь есть все, что необходимо для автономного проживания: вместительный холодильник с морозильной камерой, трехконфорочная газовая плита, микроволновка, бойлер на 10 литров, отдельный бак для чистой воды на 40 литров и серой — на 32 литра. Ванная комната оборудована душем и биотуалетом на 20 литров, а для хранения вещей предусмотрен багажный отсек с удобной дверцей. Электронный стабилизатор Al-Ko ATC и амортизаторы обеспечивают плавность движения даже на разбитых дорогах.

Внутреннее пространство продумано до мелочей: теплый пол, светодиодное освещение, панорамный люк, радиосистема Grundig, подогрев бака для серой воды, электрическая ступенька и даже полотенцесушитель. Все это создает ощущение настоящего дома, который всегда с тобой, где бы ты ни находился.

KABE Estate 470 XL уже доступен для покупки по цене 7 800 000 рублей. Для российского рынка это предложение уникально: уникальное сочетание размеров, оснащения и климатической адаптации. Прицеп рассчитан на долгие путешествия и сумеет выдержать любые испытания, будь то летний зной или зимняя стужа. Для тех, кто ищет не просто средство передвижения, а полноценный мобильный дом, Estate 470 XL становится логичным выбором.