Премиальный автодом с уникальной теплоизоляцией и современным оснащением для круглогодичного проживания

Kabe Imperial 740: новый шведский прицеп-дача для сурового климата России

Kabe Imperial 740 - свежий взгляд на комфортные путешествия по России. Шведская сборка, инновационные материалы и продуманная эргономика делают этот прицеп-дачу заметным игроком на рынке автодомов. Почему он так востребован именно сейчас - в нашем материале.

В российских условиях, когда скачки температуры могут привести к экстремальным результатам, выбор автодома становится настоящим испытанием для тех, кто ценит комфорт и надежность. На рынке появился новый игрок - Kabe Imperial 740, который сразу привлек внимание благодаря сочетанию скандинавского портфеля с качеством и устойчивостью к российским реалиям.

Главная особенность этой модели - возможность обеспечить комфортные условия проживания при температуре от +35 до -35 градусов. Такой диапазон достигается за счет продуманной теплоизоляции: толщина основания, стен и крыши составляет 40, 24 и 29 мм соответственно. Внутри обеспечивается стабильный микроклимат благодаря отопительной системе ALDE с бойлером, работающей как от газа, так и от электросети 220 В. Два газовых баллона по 27 литров позволяют не зависеть от внешних источников энергии даже в длительных поездках.

Фото: autoyahta.ru

Внутреннее пространство Kabe Imperial 740 продумано до мелочей. Здесь есть все, что нужно для комфортной жизни: французская кровать, трансформируемая столовая группа, вместительный холодильник с морозильной камерой, полноценная кухня с двумя газовыми и двумя индукционными конфорками. Для хранения воды предусмотрены баки для чистой и серой воды, бойлер на 10 литров обеспечивает горячее водоснабжение. Санузел с душевой кабиной и биотуалетом на 20 литров позволяет не зависеть от инфраструктуры.

Комплектация прицепа впечатляет даже искушенных автотуристов. В наличии вытяжка, микроволновая печь, духовка, аудиосистема, подготовка под радио, подогреваемый пол, литые диски, сигнализация, зарядное устройство, инвертор, кондиционер, аккумулятор, конвертер, кожаная обивка, светодиодные лампы, амортизаторы и электронный стабилизатор Al-Co ATC. Все это делает Kabe Imperial 740 не просто средством передвижения, а настоящим домом на колесах, где можно жить круглый год.

Фото: autoyahta.ru

Габариты прицепа внушительны: общая длина с дышлом - 8,8 метра, ширина - 2,5 метра, высота - 2,78 метра. Внутри - длина 6,6 метра и высота 1,96 метра, что позволяет свободно перемещаться даже высоким людям. Масса без нагрузки - 2060 кг, максимальная разрешенная - 2650 кг. Для управления потребуется категория ВЕ, что стоит учитывать при планировании путешествий.

Стоимость Kabe Imperial 740 составляет 14 660 000 рублей. Появление Kabe Imperial 740 на рынке – это не просто очередная новинка, а ответ на растущий спрос на комфортные и технологичные решения для автопутешествий по России. В условиях, когда многие бренды ушли с рынка, спрос на автономные дома на колесах только растет.