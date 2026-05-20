Премиальный дом на колесах для зимы и лета – комфорт и технологии Kabe Novum 750 LGB

Kabe Novum 750 LGB: новый уровень комфорта и технологий для российских автопутешествий

Kabe Novum 750 LGB выходит на российский рынок и меняет представление о современных автодомах. Модель сочетает премиальные материалы, продуманную планировку и технологии, которые делают путешествия комфортными даже в экстремальных условиях.

Kabe Novum 750 LGB выходит на российский рынок и меняет представление о современных автодомах. Модель сочетает премиальные материалы, продуманную планировку и технологии, которые делают путешествия комфортными даже в экстремальных условиях.

Появление Kabe Novum 750 LGB на российском рынке — событие, которое не остается незамеченным среди любителей автопутешествий. Эта модель, построенная на базе Mercedes-Benz Sprinter, сразу обращает на себя внимание сочетанием скандинавского уровня комфорта и немецкой инженерной точности. В условиях российского климата, где перепады температур могут быть экстремальными, такой автодом становится не просто прогулочным средством, а настоящим домом на колесах для всей семьи.

Фото: autoyahta.ru

Главная особенность Kabe Novum 750 LGB — его способность работать при температуре от +35 до -35 градусов. Это достигается за счет продуманной теплоизоляции и системы отопления ALDE, которая может функционировать как от газа, так и от электричества. Внутри — просторная спальня, опускающаяся кровать, раскладной диван и кухня с двухконфорочной плитой, вместительным шкафом и духовкой с грилем. Все материалы отделки — премиального класса, сборка осуществляется в Швеции, что обеспечивает надежность и долговечность.

Техническая часть не уступает интерьеру: дизельный двигатель объемом 2 литра, автоматическая коробка передач и передний привод обеспечивают уверенное движение как по трассе, так и по проселочным дорогам. Водителю доступны современные электронные ассистенты — адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы и помощь при боковом ветре. Безопасность и удобство управления здесь на высоте, что особенно важно для путешествий.

Внутреннее пространство продумано до мелочей: основная кровать размером 196 на 78 см, опускающаяся кровать и поворотный диван позволяют разместить четырех человек. Для хранения вещей предусмотрен багажный отсек с двумя дверцами, полезная нагрузка — 238 кг. Водоснабжение организовано через контейнерные баки для чистой и серой воды, бойлер на 10 литров обеспечивает горячую воду для душа и кухни. Санузел оборудован биотуалетом на 20 литров, а внешний душ пригодится летом.

В комплект входят литиевый аккумулятор на 100 А·ч, роутер, ТВ-антенна, вытяжка, система Duo Control и встроенная беспроводная зарядка для гаджетов. В салоне — кожаная отделка, открывающаяся система MBUX с навигацией, камера заднего вида и автоматический кондиционер. Все это делает поездку максимально комфортной и безопасной даже на дальних расстояниях.

Габариты впечатляют: длина почти 7,5 метра, ширина 2,4 метра, высота чуть менее 3 метров. При этом масса не превышает 3,5 тонны, что позволяет управлять автодомом с обычными правами категории B. Максимальный буксируемый вес — 2 тонны, колесная база 4400 мм обеспечивает устойчивость на дороге.

Для тех, кто только начинает знакомиться с миром автодомов, будет полезно узнать о других интересных решениях на рынке. Например, компактные модели на базе ВИС 234900, которые отличаются экономичностью и маневренностью, подробно рассматриваются в материале о практичных автомобилях для двоих .