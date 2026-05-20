Премиальный дом на колесах для зимы и лета – комфорт и технологии Kabe Novum 750 LGB

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

20 мая 2026, 06:56

Kabe Novum 750 LGB: новый уровень комфорта и технологий для российских автопутешествий

Kabe Novum 750 LGB: новый уровень комфорта и технологий для российских автопутешествий

Премиальный дом на колесах для зимы и лета – комфорт и технологии Kabe Novum 750 LGB

Kabe Novum 750 LGB: новый уровень комфорта и технологий для российских автопутешествий

Kabe Novum 750 LGB выходит на российский рынок и меняет представление о современных автодомах. Модель сочетает премиальные материалы, продуманную планировку и технологии, которые делают путешествия комфортными даже в экстремальных условиях.

Kabe Novum 750 LGB выходит на российский рынок и меняет представление о современных автодомах. Модель сочетает премиальные материалы, продуманную планировку и технологии, которые делают путешествия комфортными даже в экстремальных условиях.

Появление Kabe Novum 750 LGB на российском рынке — событие, которое не остается незамеченным среди любителей автопутешествий. Эта модель, построенная на базе Mercedes-Benz Sprinter, сразу обращает на себя внимание сочетанием скандинавского уровня комфорта и немецкой инженерной точности. В условиях российского климата, где перепады температур могут быть экстремальными, такой автодом становится не просто прогулочным средством, а настоящим домом на колесах для всей семьи.

Фото: autoyahta.ru

Главная особенность Kabe Novum 750 LGB — его способность работать при температуре от +35 до -35 градусов. Это достигается за счет продуманной теплоизоляции и системы отопления ALDE, которая может функционировать как от газа, так и от электричества. Внутри — просторная спальня, опускающаяся кровать, раскладной диван и кухня с двухконфорочной плитой, вместительным шкафом и духовкой с грилем. Все материалы отделки — премиального класса, сборка осуществляется в Швеции, что обеспечивает надежность и долговечность.

Техническая часть не уступает интерьеру: дизельный двигатель объемом 2 литра, автоматическая коробка передач и передний привод обеспечивают уверенное движение как по трассе, так и по проселочным дорогам. Водителю доступны современные электронные ассистенты — адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы и помощь при боковом ветре. Безопасность и удобство управления здесь на высоте, что особенно важно для путешествий.

Внутреннее пространство продумано до мелочей: основная кровать размером 196 на 78 см, опускающаяся кровать и поворотный диван позволяют разместить четырех человек. Для хранения вещей предусмотрен багажный отсек с двумя дверцами, полезная нагрузка — 238 кг. Водоснабжение организовано через контейнерные баки для чистой и серой воды, бойлер на 10 литров обеспечивает горячую воду для душа и кухни. Санузел оборудован биотуалетом на 20 литров, а внешний душ пригодится летом.

В комплект входят литиевый аккумулятор на 100 А·ч, роутер, ТВ-антенна, вытяжка, система Duo Control и встроенная беспроводная зарядка для гаджетов. В салоне — кожаная отделка, открывающаяся система MBUX с навигацией, камера заднего вида и автоматический кондиционер. Все это делает поездку максимально комфортной и безопасной даже на дальних расстояниях.

Габариты впечатляют: длина почти 7,5 метра, ширина 2,4 метра, высота чуть менее 3 метров. При этом масса не превышает 3,5 тонны, что позволяет управлять автодомом с обычными правами категории B. Максимальный буксируемый вес — 2 тонны, колесная база 4400 мм обеспечивает устойчивость на дороге.

Для тех, кто только начинает знакомиться с миром автодомов, будет полезно узнать о других интересных решениях на рынке. Например, компактные модели на базе ВИС 234900, которые отличаются экономичностью и маневренностью, подробно рассматриваются в материале о практичных автомобилях для двоих .

Упомянутые марки: Mercedes
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Мерседес

Похожие материалы Мерседес

Kia Seltos 2026: новый дизайн, классические моторы и простор в салоне
JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязань Магнитогорск Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться