Премиальный дом на колесах для зимы и лета – комфорт и технологии Kabe Novum 750 LGB

20 мая 2026, 06:56
Kabe Novum 750 LGB: новый уровень комфорта и технологий для российских автопутешествий
Kabe Novum 750 LGB: новый уровень комфорта и технологий для российских автопутешествий
Kabe Novum 750 LGB выходит на российский рынок и меняет представление о современных автодомах. Модель сочетает премиальные материалы, продуманную планировку и технологии, которые делают путешествия комфортными даже в экстремальных условиях.
Появление Kabe Novum 750 LGB на российском рынке — событие, которое не остается незамеченным среди любителей автопутешествий. Эта модель, построенная на базе Mercedes-Benz Sprinter, сразу обращает на себя внимание сочетанием скандинавского уровня комфорта и немецкой инженерной точности. В условиях российского климата, где перепады температур могут быть экстремальными, такой автодом становится не просто прогулочным средством, а настоящим домом на колесах для всей семьи.
Главная особенность Kabe Novum 750 LGB — его способность работать при температуре от +35 до -35 градусов. Это достигается за счет продуманной теплоизоляции и системы отопления ALDE, которая может функционировать как от газа, так и от электричества. Внутри — просторная спальня, опускающаяся кровать, раскладной диван и кухня с двухконфорочной плитой, вместительным шкафом и духовкой с грилем. Все материалы отделки — премиального класса, сборка осуществляется в Швеции, что обеспечивает надежность и долговечность.
Техническая часть не уступает интерьеру: дизельный двигатель объемом 2 литра, автоматическая коробка передач и передний привод обеспечивают уверенное движение как по трассе, так и по проселочным дорогам. Водителю доступны современные электронные ассистенты — адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы и помощь при боковом ветре. Безопасность и удобство управления здесь на высоте, что особенно важно для путешествий.
Внутреннее пространство продумано до мелочей: основная кровать размером 196 на 78 см, опускающаяся кровать и поворотный диван позволяют разместить четырех человек. Для хранения вещей предусмотрен багажный отсек с двумя дверцами, полезная нагрузка — 238 кг. Водоснабжение организовано через контейнерные баки для чистой и серой воды, бойлер на 10 литров обеспечивает горячую воду для душа и кухни. Санузел оборудован биотуалетом на 20 литров, а внешний душ пригодится летом.
В комплект входят литиевый аккумулятор на 100 А·ч, роутер, ТВ-антенна, вытяжка, система Duo Control и встроенная беспроводная зарядка для гаджетов. В салоне — кожаная отделка, открывающаяся система MBUX с навигацией, камера заднего вида и автоматический кондиционер. Все это делает поездку максимально комфортной и безопасной даже на дальних расстояниях.
Габариты впечатляют: длина почти 7,5 метра, ширина 2,4 метра, высота чуть менее 3 метров. При этом масса не превышает 3,5 тонны, что позволяет управлять автодомом с обычными правами категории B. Максимальный буксируемый вес — 2 тонны, колесная база 4400 мм обеспечивает устойчивость на дороге.
Для тех, кто только начинает знакомиться с миром автодомов, будет полезно узнать о других интересных решениях на рынке. Например, компактные модели на базе ВИС 234900, которые отличаются экономичностью и маневренностью, подробно рассматриваются в материале о практичных автомобилях для двоих .
Похожие материалы Мерседес
-
20.05.2026, 12:46
Владельцы немецких авто в Москве чаще других рискуют эвакуацией
В Москве фиксируют волну эвакуаций дорогих авто. Владельцы премиум-марок часто игнорируют правила. Эксперты объясняют причины массовых нарушений. Узнайте, как избежать неприятных последствий.Читать далее
-
20.05.2026, 12:14
Tenet готовит к выходу новый седан: раскрыты ключевые характеристики модели
На российском рынке готовится появление нового седана Tenet, который может стать заметным игроком в своем классе. Мало кто знает, что автомобиль получит современные опции и мощные моторы. Премьера уже назначена, а эксперты обсуждают, как новинка повлияет на конкуренцию. Какие особенности ждут покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 12:06
В России появились новые автодома Vojo и Feria: комфорт и тепло даже зимой
На российском рынке дебютировали автодома Vojo и Feria от бренда Stann, созданные инженерами «СТ Нижегородец». Модели выделяются современным оснащением, продуманной эргономикой и возможностью комфортного проживания даже в морозы. Стартовая цена - от 1,8 млн рублей.Читать далее
-
20.05.2026, 11:56
В России могут появиться новые модели Knewstar на базе Geely
Knewstar рассматривает новые шаги на рынке. Компания планирует расширить ассортимент. Ожидаются свежие модели в ближайшие годы. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
-
20.05.2026, 11:40
Mercedes-AMG GT стал электрокаром с имитацией V8 и крышей-хамелеоном
Mercedes-AMG представил новую электрическую версию GT 4-Door Coupe, которая сочетает почти 1200 л.с., рекордную динамику и необычные технологии. Модель получила синтетический звук V8 и крышу, меняющую цвет. Почему этот автомобиль уже обсуждают эксперты и что ждет рынок - в нашем материале.Читать далее
-
20.05.2026, 11:19
АвтоВАЗ представит обновленную Lada Niva Legend с акцентом на комфорт
АвтоВАЗ покажет модернизированную Lada Niva Legend на ПМЭФ-2026. Компания раскрыла некоторые детали новых кроссоверов и коммерческих моделей. Главные изменения пока держатся в секрете. Эксперты обсуждают перспективы новинок.Читать далее
-
20.05.2026, 11:02
Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 2027: электромоторы вместо V8, 1153 л.с. и 700 км запаса хода
Mercedes-AMG представил полностью электрическую версию GT 4-Door Coupe с тремя моторами и запасом хода до 700 км. Модель нацелена на конкурентов из Porsche и Tesla, но лишилась фирменного V8. Почему это важно для рынка и что ждет поклонников бренда - в нашем материале.Читать далее
-
20.05.2026, 10:57
Экспедиционный автодом Sya Mobil: сочетание автономности и внедорожных технологий
Экспедиционный автодом Sya Mobil выделяется среди конкурентов сочетанием роскошного интерьера и настоящих внедорожных возможностей. Эта модель создана для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради приключений и ищет надежного спутника для путешествий по самым труднодоступным местам.Читать далее
-
20.05.2026, 10:54
Haval Jolion 2026: новый мотор, улучшенная динамика и скидки до 200 тысяч
Haval Jolion 2026 удивил обновленным мотором и заметно лучшей динамикой. В дилерских центрах уже предлагают скидки до 200 тысяч рублей, а тест-драйвы доступны почти везде. Почему этот кроссовер снова на слуху и что изменилось - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 10:53
Рейтинг кроссоверов 2026: какие бюджетные модели удивили просторным салоном
В 2026 году эксперты выделили кроссоверы, которые при доступной цене предлагают рекордно просторный салон и продуманный интерьер. Эти модели становятся особенно актуальными для семей и тех, кто ищет практичность на фоне роста цен и новых требований к комфорту.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
20.05.2026, 12:46
Владельцы немецких авто в Москве чаще других рискуют эвакуацией
В Москве фиксируют волну эвакуаций дорогих авто. Владельцы премиум-марок часто игнорируют правила. Эксперты объясняют причины массовых нарушений. Узнайте, как избежать неприятных последствий.Читать далее
-
20.05.2026, 12:14
Tenet готовит к выходу новый седан: раскрыты ключевые характеристики модели
На российском рынке готовится появление нового седана Tenet, который может стать заметным игроком в своем классе. Мало кто знает, что автомобиль получит современные опции и мощные моторы. Премьера уже назначена, а эксперты обсуждают, как новинка повлияет на конкуренцию. Какие особенности ждут покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 12:06
В России появились новые автодома Vojo и Feria: комфорт и тепло даже зимой
На российском рынке дебютировали автодома Vojo и Feria от бренда Stann, созданные инженерами «СТ Нижегородец». Модели выделяются современным оснащением, продуманной эргономикой и возможностью комфортного проживания даже в морозы. Стартовая цена - от 1,8 млн рублей.Читать далее
-
20.05.2026, 11:56
В России могут появиться новые модели Knewstar на базе Geely
Knewstar рассматривает новые шаги на рынке. Компания планирует расширить ассортимент. Ожидаются свежие модели в ближайшие годы. Подробности пока держатся в секрете.Читать далее
-
20.05.2026, 11:40
Mercedes-AMG GT стал электрокаром с имитацией V8 и крышей-хамелеоном
Mercedes-AMG представил новую электрическую версию GT 4-Door Coupe, которая сочетает почти 1200 л.с., рекордную динамику и необычные технологии. Модель получила синтетический звук V8 и крышу, меняющую цвет. Почему этот автомобиль уже обсуждают эксперты и что ждет рынок - в нашем материале.Читать далее
-
20.05.2026, 11:19
АвтоВАЗ представит обновленную Lada Niva Legend с акцентом на комфорт
АвтоВАЗ покажет модернизированную Lada Niva Legend на ПМЭФ-2026. Компания раскрыла некоторые детали новых кроссоверов и коммерческих моделей. Главные изменения пока держатся в секрете. Эксперты обсуждают перспективы новинок.Читать далее
-
20.05.2026, 11:02
Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe 2027: электромоторы вместо V8, 1153 л.с. и 700 км запаса хода
Mercedes-AMG представил полностью электрическую версию GT 4-Door Coupe с тремя моторами и запасом хода до 700 км. Модель нацелена на конкурентов из Porsche и Tesla, но лишилась фирменного V8. Почему это важно для рынка и что ждет поклонников бренда - в нашем материале.Читать далее
-
20.05.2026, 10:57
Экспедиционный автодом Sya Mobil: сочетание автономности и внедорожных технологий
Экспедиционный автодом Sya Mobil выделяется среди конкурентов сочетанием роскошного интерьера и настоящих внедорожных возможностей. Эта модель создана для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради приключений и ищет надежного спутника для путешествий по самым труднодоступным местам.Читать далее
-
20.05.2026, 10:54
Haval Jolion 2026: новый мотор, улучшенная динамика и скидки до 200 тысяч
Haval Jolion 2026 удивил обновленным мотором и заметно лучшей динамикой. В дилерских центрах уже предлагают скидки до 200 тысяч рублей, а тест-драйвы доступны почти везде. Почему этот кроссовер снова на слуху и что изменилось - разбираемся подробно.Читать далее
-
20.05.2026, 10:53
Рейтинг кроссоверов 2026: какие бюджетные модели удивили просторным салоном
В 2026 году эксперты выделили кроссоверы, которые при доступной цене предлагают рекордно просторный салон и продуманный интерьер. Эти модели становятся особенно актуальными для семей и тех, кто ищет практичность на фоне роста цен и новых требований к комфорту.Читать далее