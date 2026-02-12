Полуинтегрированный автодом на базе Mercedes-Benz Sprinter с королевской спальней и зимним пакетом для российских дорог

Kabe Travel Master Royal X780 LQB: новый уровень комфорта для автопутешествий 2026 года

Kabe Travel Master Royal X780 LQB - это не просто автодом, а полноценный дом на колесах для суровых российских условий. Шведская сборка, премиальные материалы и продуманная эргономика делают его заметным игроком на рынке автодомов. Почему эта модель вызывает интерес у экспертов и путешественников - разбираемся в деталях.

Появление Kabe Travel Master Royal X780 LQB на российском рынке автодомов стало событием, не оставшимся незамеченным среди ценителей комфорта и современных технологий. В условиях, когда спрос на мобильные дома растет, а требования к качеству и функциональности становятся все выше, эта модель становится идеальным выбором.

В основе Travel Master Royal X780 LQB лежит проверенное шасси Mercedes-Benz Sprinter, что уже само по себе говорит о надежности. Но главное - это внимание к деталям, с помощью которых шведские инженеры подошли к созданию интерьера и оснащения. Здесь нет случайных решений: тщательно продумана каждая деталь для того, чтобы обеспечить максимальный комфорт на дороге и на стоянке.

Фото: autoyahta.ru

Комфорт без компромиссов: спальня и жилое пространство

Главная изюминка этого автодома - просторная королевская спальня. Размеры кровати позволяют отказаться от компромиссов, дополнительная откидная кровать делает модель универсальной для семейных поездок или поездок с друзьями. В салоне легко разместятся до пяти человек, причем каждый найдет свое место для отдыха.

Интерьер выполнен из премиальных материалов. Кожаная отделка, эргономичная мебель, продуманная система хранения – все это создает ощущение настоящего дома, а не временного убежища на колесах. Встроенная беспроводная зарядка, современные мультимедиа-системы и интеллектуальные решения, повышают статус модели.

Фото: autoyahta.ru

Технологии для сурового климата

Особое внимание уделено системам отопления и работ. Жидкостное отопление ALDE с бойлером, работающее как от газа, так и от электричества, позволяет поддерживать комфортную температуру даже при экстремальных морозах до -35 градусов. Двойные газовые баллоны, утепленные стены, пол и крыша толщиной 36 мм - все это делает Travel Master Royal X780 LQB подходящим для круглогодичного использования в России.

Водоснабжение организовано так: бак для чистой воды на 150 литров, отдельный бак для серой воды и бойлер на 10 литров. Кухонный модуль оснащен всем необходимым для длительных путешествий - от трехконфорочной газовой плиты до вместительного холодильника с морозильной плитой. Санузел с душевой кабиной и биотуалетом рассчитан на автономное использование без необходимости использования частных остановок.

Безопасность и управление: современные ассистенты

Автоматическая коробка передач, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и множество других электронных помощников делают управление этим автодомом максимально простым и безопасным. Камера заднего вида, датчики дождя, дополнительное управление светом - все это позволяет снизить нагрузку на водителя и сосредоточиться на дороге.

Салон оборудован многофункциональным кожаным рулевым колесом, который регулируется по высоте и наклону, а также современной системой MBUX с навигацией. Для пассажиров предусмотрены подушки безопасности, автоматический кондиционер и продуманная система вентиляции.

Габариты, грузоподъемность и возможности

Travel Master Royal X780 LQB рассчитан на длительные путешествия с большим объемом багажа. Полезная загрузка составляет 840 кг, багажное отделение оборудовано широкими дверцами для удобства погрузки. Максимально допустимая масса - 4500 кг, что позволяет перевозить не только личные вещи, но и дополнительное оборудование для активного отдыха.

Габариты впечатляют: длина более 8 метров, ширина 2,45 м, высота почти 3 метра. Внутри - почти двухметровый потолок, что особенно важно для комфорта в длительных поездках. Колесная база 4800 мм обеспечивает устойчивость на трассе и маневренность.

Цена и доступность

Стоимость Kabe Travel Master Royal X780 LQB составляет 24 миллиона рублей, что соответствует дизайну комплектации и качеству исполнения. Для тех, кто ищет нечто особенное в мире автодомов, это предложение выглядит более чем актуально.

В условиях, когда путешествия по России становятся все популярнее, Kabe Travel Master Royal X780 LQB задает новую планку в сегменте премиальных автодомов. Это не просто транспорт, а полноценный дом для тех, кто ценит комфорт, безопасность и уединение в любой точке страны.