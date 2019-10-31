31 октября 2019, 18:05
Кабриолет Aurus допустили на дороги общего пользования
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Для участия в параде Победы, который прошел 9 мая 2019 года на Красной площади, построили три парадных кабриолета Aurus Senat Cabriolet. Недавно на один из них оформили свидетельство о безопасности транспортного средства, которое разрешает ездить по дорогам общего пользования.
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В этом году 9 мая на Красную площадь выехали кабриолеты российской премиальной марки Aurus. Командовал парадом ...Читать далее
Интересно, что свидетельство о безопасности транспортного средства парадному кабриолету под заводским индексом ЕМП-412314 выдал сам разработчик и производитель автомобилей Aurus – ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ).
Кабриолет построен на базе Aurus Senat S600. Фронтальная часть до передней стойки у кабриолета и седана идентичны. Все остальное претерпело серьезные изменения. Кабриолет отличается иными обводами кузова. Его плечевая линия приподнялась на 20 мм, а дорожный просвет, наоборот, сократился. Автомобиль лишился двух задних дверей, а на смену жесткой крыше пришел мягкий откидной верх. В салоне кабриолета нет правого переднего кресла, зато появился специальный поручень и микрофон. В отделке использованы влагостойкие материалы, позволяющие проводить парады и другие торжественные мероприятия даже в плохую погоду.
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