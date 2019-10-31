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31 октября 2019, 18:05

Кабриолет Aurus допустили на дороги общего пользования

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Для участия в параде Победы, который прошел 9 мая 2019 года на Красной площади, построили три парадных кабриолета Aurus Senat Cabriolet. Недавно на один из них оформили свидетельство о безопасности транспортного средства, которое разрешает ездить по дорогам общего пользования.
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В этом году 9 мая на Красную площадь выехали кабриолеты российской премиальной марки Aurus. Командовал парадом ...
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Парадные кабриолеты были построены специалистами НАМИ и переданы на баланс в Министерство обороны РФ. Две из трех парадных машин выехали 9 мая на Красную площадь, куда их доставили эвакуаторами. Сейчас автомобиль с VIN-номером XKN0B1000K1000001 получил допуск на дороги общего пользования. Куда и зачем он поедет своим ходом, пока неизвестно.

Интересно, что свидетельство о безопасности транспортного средства парадному кабриолету под заводским индексом ЕМП-412314 выдал сам разработчик и производитель автомобилей Aurus – ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ).

Кабриолет построен на базе Aurus Senat S600. Фронтальная часть до передней стойки у кабриолета и седана идентичны. Все остальное претерпело серьезные изменения. Кабриолет отличается иными обводами кузова. Его плечевая линия приподнялась на 20 мм, а дорожный просвет, наоборот, сократился. Автомобиль лишился двух задних дверей, а на смену жесткой крыше пришел мягкий откидной верх. В салоне кабриолета нет правого переднего кресла, зато появился специальный поручень и микрофон. В отделке использованы влагостойкие материалы, позволяющие проводить парады и другие торжественные мероприятия даже в плохую погоду.

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Кабриолет Aurus допустили на дороги общего пользования
{{material_126479}}Парадные кабриолеты были построены специалистами НАМИ и переданы на баланс в Министерство обороны РФ. Две из трех парадных машин выехали 9 мая на Красную площадь, куда их доставили эвакуаторами. Сейчас автомобиль с VIN-номером XKN0B1000K1000001 получил допуск на дороги общего пользования. Куда и зачем он поедет своим ходом, пока неизвестно.Интересно, что свидетельство о безопасности транспортного средства парадному кабриолету под заводским индексом ЕМП-412314 выдал сам разработчик и производитель автомобилей Aurus – ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ).Кабриолет построен на базе Aurus Senat S600. Фронтальная часть до передней стойки у кабриолета и седана идентичны. Все остальное претерпело серьезные изменения. Кабриолет отличается иными обводами кузова. Его плечевая линия приподнялась на 20 мм, а дорожный просвет, наоборот, сократился. Автомобиль лишился двух задних дверей, а на смену жесткой крыше пришел мягкий откидной верх. В салоне кабриолета нет правого переднего кресла, зато появился специальный поручень и микрофон. В отделке использованы влагостойкие материалы, позволяющие проводить парады и другие торжественные мероприятия даже в плохую погоду.
2019-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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