9 мая 2019, 11:59
Кабриолет Aurus принял участие в параде Победы
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В этом году 9 мая на Красную площадь выехали кабриолеты российской премиальной марки Aurus. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, принимал парад Победы министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Публичная премьера кабриолетов Aurus состоялась на параде Победы, год спустя после первого появления на публике лимузина отечественной марки. Напомним, на нем Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации. Разговоры о создании открытых версий Aurus Senat велись уже давно. Еще в августе 2018 года на презентации бренда Aurus, которая состоялась в рамках Московского автосалона, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что работа над проектом ведется. Министр сообщил, что дебют кабриолета пройдет на параде Победы 9 мая, но год, 2019 или 2020, он предпочел тогда не уточнять.
Кабриолеты Aurus построили специально для участия в военных парадах и иных торжественных церемониях. На сегодняшний день существует лишь три экземпляра – два основных и один запасной. Через пару лет компания планирует наладить серийный выпуск модели и открытые версии Aurus Senat могут появиться в свободной продаже. В дальнейшем модельный ряд Aurus может пополниться и автомобилями в кузове «купе».
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Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года.
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Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ
Aurus Senat Cabrio построен на базе Aurus Senat S600. Фронтальная часть до передней стойки у кабриолета и седана идентичны. Все остальное претерпело серьезные изменения. Кабриолет отличается иными обводами кузова. Его плечевая линия приподнялась на 20 мм, а дорожный просвет, наоборот, сократился. Автомобиль лишился двух задних дверей, а на смену жесткой крыше пришел мягкий откидной верх. В салоне кабриолета нет правого переднего кресла, зато появился специальный поручень и микрофон. В отделке использованы влагостойкие материалы, позволяющие проводить парады и другие торжественные мероприятия даже в плохую погоду.
Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Это Rolls-Royce Ghost, а не Аурус. Очнитесь, проверяйте информацию и не опускайтесь до уровня "ПОМОЙНОЙ ЯМЫ" в которую можно кидать что угодно. Хорошо хоть не публикуете материалы типа " МЫ УЗНАЛИ ЧТО СЛОНЫ ВСЕТАКИ СУЩЕСТВУЮТ И ВЫГЛЯДЯТ ВОТ ТАК"
подписанному с холдингом Tawazun договору, в ОАЭ наладят сборку автомобилей под брендом Aurus
Я балдею с этих "Aurus Senat". ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) По цене настоящего "роллс-ройса" продается еще не доведенный до ума практически "китайский роллс-ройс" (только материалы побогаче, чем у китайца, зато с надежностью проблем будет явно больше) . И на всё это г-но выстраивается очередь ...
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