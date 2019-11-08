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8 ноября 2019, 20:10

Кабриолет Bentley Continental GTС обзавелся твидовым верхом

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Фото: Bentley
Компания Bentley добавила еще один элегантный штрих к облику кабриолета Continental GTС. Твидовая крыша, выполненная в классическом британском стиле, подчеркивает благородный характер модели.
Кабриолет Bentley Continental GTС обзавелся твидовым верхом

Фото: Bentley

Кабриолет Bentley Continental GTС обзавелся твидовым верхом

Фото: Bentley

Кабриолет Bentley Continental GTС обзавелся твидовым верхом

Фото: Bentley

Кабриолет Bentley Continental GTС обзавелся твидовым верхом

Фото: Bentley

Кабриолет Bentley Continental GTС обзавелся твидовым верхом

Фото: Bentley

Кабриолет Bentley Continental GTС обзавелся твидовым верхом

Фото: Bentley

Кабриолет Bentley Continental GTС обзавелся твидовым верхом

Фото: Bentley

Кабриолет Bentley Continental GTС обзавелся твидовым верхом
Кабриолет Bentley Continental GTС обзавелся твидовым верхом
Кабриолет Bentley Continental GTС обзавелся твидовым верхом
Кабриолет Bentley Continental GTС обзавелся твидовым верхом
Кабриолет Bentley Continental GTС обзавелся твидовым верхом
Кабриолет Bentley Continental GTС обзавелся твидовым верхом
Кабриолет Bentley Continental GTС обзавелся твидовым верхом
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Твидовый мягкий верх придает легкий оттенок ретро современному роскошному кабриолету Bentley Continental GTС. Клиентам предлагается выбор из 45 оттенков кузова, поэтому каждый сможет подобрать уникальное сочетание, соответствующее его индивидуальному стилю.

На самом деле откидной верх обтянут вовсе не настоящим твидом, а современным материалом, отвечающим всем техническим и инженерным требованиям. Издалека он кажется однотонным, серо-бежевого цвета. Но подойдя поближе, можно различить классическое двухцветное переплетение нитей. Твидовая крыша имеет те же характеристики, что и другие варианты мягкого верха для кабриолета, доступные ранее, включая бордовый и черный. Процесс трансформации занимает 19 секунд на скорости до 50 км/ч.

Напомним, Bentley Continental GTС оснащается 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента. С места до «сотни» он разгоняется за 4,1 секунды. Более мощная версия с 6,0-литровым W12 TSI, выдающим 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента, тратит на это упражнение 3,8 секунды.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Bentley Bentayga стал гибридом
спасибо за инфу.
manatik
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Кабриолет Bentley Continental GTС обзавелся твидовым верхом
{{material_125152}}Твидовый мягкий верх придает легкий оттенок ретро современному роскошному кабриолету Bentley Continental GTС. Клиентам предлагается выбор из 45 оттенков кузова, поэтому каждый сможет подобрать уникальное сочетание, соответствующее его индивидуальному стилю.На самом деле откидной верх обтянут вовсе не настоящим твидом, а современным материалом, отвечающим всем техническим и инженерным требованиям. Издалека он кажется однотонным, серо-бежевого цвета. Но подойдя поближе, можно различить классическое двухцветное переплетение нитей. Твидовая крыша имеет те же характеристики, что и другие варианты мягкого верха для кабриолета, доступные ранее, включая бордовый и черный. Процесс трансформации занимает 19 секунд на скорости до 50 км/ч.Напомним, Bentley Continental GTС оснащается 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента. С места до «сотни» он разгоняется за 4,1 секунды. Более мощная версия с 6,0-литровым W12 TSI, выдающим 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента, тратит на это упражнение 3,8 секунды.
2019-11-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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