8 ноября 2019, 20:10
Кабриолет Bentley Continental GTС обзавелся твидовым верхом
- 510
- 0
Фото: Bentley
Компания Bentley добавила еще один элегантный штрих к облику кабриолета Continental GTС. Твидовая крыша, выполненная в классическом британском стиле, подчеркивает благородный характер модели.
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Фото: Bentley
Ранее мы писали
Российский офис Bentley назвал цены на кабриолет Continental GTС нового поколения. Базовая версия будет стоить ...Читать далее
На самом деле откидной верх обтянут вовсе не настоящим твидом, а современным материалом, отвечающим всем техническим и инженерным требованиям. Издалека он кажется однотонным, серо-бежевого цвета. Но подойдя поближе, можно различить классическое двухцветное переплетение нитей. Твидовая крыша имеет те же характеристики, что и другие варианты мягкого верха для кабриолета, доступные ранее, включая бордовый и черный. Процесс трансформации занимает 19 секунд на скорости до 50 км/ч.
Напомним, Bentley Continental GTС оснащается 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента. С места до «сотни» он разгоняется за 4,1 секунды. Более мощная версия с 6,0-литровым W12 TSI, выдающим 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента, тратит на это упражнение 3,8 секунды.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Хорошая машина, мне бы такую.
спасибо за инфу.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве